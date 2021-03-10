Зима цього року видалася суворою. Однак на дорогах області, попри негоду, був лад. Той, хто потрапляв у небезпеку, міг сподіватися на допомогу. Черкаські патрульні допомагали власними силами й залучали спецтехніку. Ще й закликали інших не бути байдужими і допомагати людям здолати негоду.

Побачивши на нічній зимовій вулиці обласного центру розгубленого чоловіка, патрульні вирішили з’ясувати, що трапилося. Черкащанин справді потребував допомоги. У дружини раптово почалися перейми, а викликати швидку він не мав змоги. Інспектори, не гаючи часу, самі зі спецсигналами забезпечили супровід породіллі до лікарні, де передали її медикам. Усе щасливо обійшлося. А незабаром патрульні зустрічали з пологового щасливе подружжя з маленькою донечкою. Сім’я висловила їм сердечну вдячність за допомогу.

Інспектори взводу патрульної поліції в місті Умань отримали повідомлення, що на автодорозі М-12 Стрий — Знам’янка водій рейсового автобуса не може продовжувати рух. Прибувши на місце, патрульні з’ясували, що транспортний засіб має технічну несправність: заднє колесо пошкоджено. Під час ремонту жінки й дитина відігрівалися у службовому автомобілі інспекторів, оскільки надворі було дуже холодно. Щойно колесо замінили, автобус продовжив рух звичним маршрутом.

Ще один недавній випадок, де патрульним довелося показати вимогливість і принциповість. Разом із працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу патрульні проводили спільні заходи із протидії незаконному вилову риби. Під час патрулювання Дніпра неподалік Канівської ГЕС інспектори помітили двох осіб на маломірному судні, які причалювали до берега. Оглянувши, в човні виявили мішки зі свіжовиловленою рибою, заборонені знаряддя лову типу «драч». Такий спосіб лову травмує велику кількість риби, яка так і не потрапляє до рук браконьєрів, а потім гине. Сума збитків, завданих державі, як потім підрахували, становила 13 855 гривень. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Канівського відділу поліції. Заборонені знаряддя лову, човен та рибу вилучили.

Схожі ситуації в роботі патрульної служби трапляються мало не щодня. 72 врятовані життя — ще один з важливих показників роботи патрульної поліції Черкащини за останні п’ять років. Вона відзначає нині п’ятиріччя. А ще за цей час, розповів начальник управління патрульної поліції в області Олександр Кокоба, патрульні виявили понад 4 тисячі подій з ознаками злочину, склали 135 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення, зафіксували 5,5 тисячі випадків керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння, забезпечили спокій на 600 заходах, опрацювали понад 260 тисяч викликів на гарячу лінію «102» та надали допомогу людям, оформили більш як 8 тисяч дорожньо-транспортних пригод.

Інспектори відділу зв’язків з громадськістю провели понад 2500 просвітницько-профілактичних бесід у закладах освіти. Цей напрям роботи особливо важливий, адже правоохоронці допомагають виховати дітей законослухняними громадянами нашої країни.

За п’ять років особовий склад управління та його підрозділів зріс кількісно — із 250 осіб до 450. Тут створили додаткові підрозділи та відділи, зокрема ТОР — тактико-оперативного реагування, запрацювали відокремлений підрозділ в Умані, відділ зв’язків з громадськістю, рота з обслуговування водних об’єктів. Інспектори цього підрозділу багато зробили для запобігання нещасним випадкам під час перебування людей на воді, посилення боротьба з правопорушеннями в галузі охорони навколишнього середовища та виявлення адміністративних чи кримінальних правопорушень на річках та прибережно-захисних смугах у межах області.

Патрульні несуть службу не лише у Черкасах, а й на автодорозі державного значення М-05, у місті Умань. Інспектори дбають про гарантування безпеки дорожнього руху, супроводжують транспортні засоби й контролюють швидкісний режим.

Із річницею створення служби патрульних привітав голова облдержадміністрації Олександр Скічко. Він зауважив, що найкращим подарунком стане реалізація програми «Безпечна Черкащина», над якою працюють разом з місцевою владою. Завдяки проєкту вдасться зберегти не одне життя, відчутно зменшити кількість правопорушень та посилити захист і безпеку жителів обласного центру, інших міст і сіл.