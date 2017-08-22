КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 серпня 2017 р.
№ 545-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти другий ранг державного службовця

ПЕТРУКУ Віталію Вікторовичу – Голові Державного агентства України з управління зоною відчуження

Присвоїти третій ранг державного службовця

АНДРОНОВУ Владиславу Євгеновичу – державному секретареві Міністерства аграрної політики та продовольства України

ГАЛУЩАКУ Андрію Едуардовичу – державному секретареві Міністерства інфраструктури України

НЕМЧІНОВУ Олегу Миколайовичу – державному секретареві Міністерства молоді та спорту України

ПЕТРЕНКУ Дмитру Сергійовичу – заступникові Голови Державної служби України з безпеки на транспорті

ПІМАХОВІЙ Діні Вікторівні – першому заступникові Голови Державної міграційної служби України


Прем’єр-міністр України     В. ГРОЙСМАН