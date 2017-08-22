КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 серпня 2017 р.
№ 545-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти другий ранг державного службовця
ПЕТРУКУ Віталію Вікторовичу – Голові Державного агентства України з управління зоною відчуження
Присвоїти третій ранг державного службовця
АНДРОНОВУ Владиславу Євгеновичу – державному секретареві Міністерства аграрної політики та продовольства України
ГАЛУЩАКУ Андрію Едуардовичу – державному секретареві Міністерства інфраструктури України
НЕМЧІНОВУ Олегу Миколайовичу – державному секретареві Міністерства молоді та спорту України
ПЕТРЕНКУ Дмитру Сергійовичу – заступникові Голови Державної служби України з безпеки на транспорті
ПІМАХОВІЙ Діні Вікторівні – першому заступникові Голови Державної міграційної служби України
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН