 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 липня 2018 р. № 503-р

Київ

 

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”: 

Присвоїти перший ранг державного службовця 

ЗАГОРОДНЬОМУ

Володимиру Петровичу

першому заступникові Голови Державної регуляторної служби України

Присвоїти другий ранг державного службовця 

ДУДІ

Володимиру Петровичу

першому заступникові Голови Державної казначейської служби України

МІРОШНІЧЕНКУ

Олегу Миколайовичу

заступникові Голови Державної регуляторної служби України

 

Присвоїти третій ранг державного службовця 

АНДРУЩАК

Анні Анатоліївні

 

заступникові Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

БАКАЛУ

Валерію Олексійовичу

заступникові Голови Державного агентства з питань електронного урядування України

ЦІЛИНІ

Владиславу Володимировичу

першому заступникові Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

Прем’єр-міністр України     В. ГРОЙСМАН