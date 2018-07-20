КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 липня 2018 р. № 503-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти перший ранг державного службовця
ЗАГОРОДНЬОМУ
Володимиру Петровичу
–
першому заступникові Голови Державної регуляторної служби України
Присвоїти другий ранг державного службовця
ДУДІ
Володимиру Петровичу
–
першому заступникові Голови Державної казначейської служби України
МІРОШНІЧЕНКУ
Олегу Миколайовичу
–
заступникові Голови Державної регуляторної служби України
Присвоїти третій ранг державного службовця
АНДРУЩАК
Анні Анатоліївні
–
заступникові Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
БАКАЛУ
Валерію Олексійовичу
–
заступникові Голови Державного агентства з питань електронного урядування України
ЦІЛИНІ
Владиславу Володимировичу
–
першому заступникові Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН