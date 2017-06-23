КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 червня 2017 р. № 414-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти другий ранг державного службовця
ДМИТРЕНКУ Геннадію Васильовичу – державному секретареві Міністерства екології та природних ресурсів України
Присвоїти третій ранг державного службовця
ГАЄВСЬКОМУ Ігорю Миколайовичу – першому заступникові Голови Державної служби фінансового моніторингу України
ГУДЗЬ Наталії Ярославівні – Голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
ЖУКУ Андрію Олександровичу – першому заступникові Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ФАЛЕЮ Володимиру Григоровичу – першому заступникові Голови Державного агентства рибного господарства України
ЯКИМЕНКУ Олександру Васильовичу – першому заступникові Голови Державної інспекції навчальних закладів України
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН