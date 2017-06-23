КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 червня 2017 р. № 414-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям


Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти другий ранг державного службовця

ДМИТРЕНКУ Геннадію Васильовичу – державному секретареві Міністерства екології та природних ресурсів України

Присвоїти третій ранг державного службовця

ГАЄВСЬКОМУ Ігорю Миколайовичу – першому заступникові Голови Державної служби фінансового моніторингу України

ГУДЗЬ Наталії Ярославівні – Голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

ЖУКУ Андрію Олександровичу – першому заступникові Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

ФАЛЕЮ Володимиру Григоровичу – першому заступникові Голови Державного агентства рибного господарства України

ЯКИМЕНКУ Олександру Васильовичу – першому заступникові Голови Державної інспекції навчальних закладів України

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН