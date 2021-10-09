Тема якісного шкільного харчування дуже важлива для нації, яка прагне, аби діти зростали насправді здоровими. Вона перебуває на перетині освітньої, медичної галузей та культури споживання. Саме тому ця реформа має дуже високий пріоритет для уряду. І завдяки зусиллям першої леді Олени Зеленської та її ініціативі набула системного характеру. Після комплексного обстеження шкіл майже у всій Україні Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реформування системи шкільного харчування і забезпечення його реалізації. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час третього регіонального форуму «Реформа системи шкільного харчування».

Ключова складова цього плану — оновлення застарілої нормативно-правової бази, підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів, ресурсне забезпечення шкіл і формування культури здорового харчування. Останній — мабуть, найголовніший елемент, який обговорюють і формують на форумі. Адже це зміна мислення, культури й підходів до цього питання.

Нормативну, методологічну, дослідницьку, управлінську, моніторингову, контрольну роботу в цьому напрямі розгорнуто у всій країні. Зокрема започатковано модернізацію харчоблоків. Адже зміна мислення і ставлення до харчування має відбуватися паралельно зі зміною та оновленням приміщень і обладнання, зміною філософії роботи. Тож від початку запровадження реформи протягом 2020—2021 років було модернізовано 2624 харчоблоки у школах.

«І це не просто зробити ремонт. Це змінити підходи, аби українські школярі, наші діти отримували здорове збалансоване харчування», — наголосив очільник уряду.

2021 року в межах реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» підібрано для фінансування 110 проєктів на суму мільярд гривень.

А завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій є нагода втілювати найкращий міжнародний досвід. Він доводить, що ефективні програми шкільного харчування не лише позитивно впливають на бажання дитини відвідувати школу, а й на рівень навчання.

Денис Шмигаль запевнив, що контроль за досягненням результатів буде системним і ефективним. Адже в нашій країні ще непоодинокі випадки, коли економлять на здоров’ї дітей, і не лише в харчуванні. І уряд не дозволить керівникам шкіл та іншим відповідальним особам заплющувати очі на кричущі проблеми й порушення, сприяти корупції.

«Суть реформи шкільного харчування — це здоров’я дітей у всій Україні, кожному місті, містечку селі або селищі», — підкреслив Прем’єр. Він наголосив на персональній відповідальності всіх залучених керівників на всіх рівнях. А за формалізм, бюрократію чи ухилення від виконання обов’язків до них вживатимуть жорстких методів впливу й покарання.

На цьому форумі відбувається не просто звітування. Тут проходить відверта фахова розмова, де на основі реальних кейсів і змістовного критичного аналізу формулюють пропозиції та рішення, які прискорять реформу й підвищать її якість.

«Діти ростуть швидко. Тому для нас всіх побажання: не гаймо часу. Потрібні оперативні рішення, швидкі позитивні результати в тому, щоб наші діти росли здоровими, а для цього харчувалися смачно, збалансовано і з великою користю», — поставив завдання глава уряду.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що лише цього навчального року внаслідок гострих кишкових інфекцій у школах України захворіли понад 100 дітей. Причина — працівники харчоблоків у навчальних закладах Хмельницького та в Конотопському районі на Сумщині, які готували їжу школярам, виявилися носіями золотистого стафілокока. Тож дуже актуальні завдання зробити так, аби працівники харчоблоків дбали не лише про якість і користь того, що готують, а й про власне здоров’я. Вони мають стати відповідальними. Адже це відповідальність перед дітьми.

«Якщо все починалося з мого простого бажання як мами забезпечити корисне та смачне харчування у школі для дітей, то за ці два роки це перетворилося на важливу місію. І зараз я впевнена, що це не просто реформа шкільної їдальні. Це реформа мислення», — зазначила під час форуму в Дніпрі Олена Зеленська.

Регіональний форум «Реформа шкільного харчування» відбувся в межах Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі. Це третій регіональний форум. Перший відбувся в серпні у місті Буча, другий — у вересні в Одесі. До кінця листопада 2021 року Міністерство охорони здоров’я планує провести ще два такі форуми в різних областях України.