Євросоюз надасть нашій державі 60 мільйонів євро на протидію пандемії коронавірусу, гібридним загрозам і підтримку громадянського суспільства

Зустрічі високого рівня між представниками України та ЄС у формі чергових самітів рідко стають майданчиками для різкої критики. Хоч напередодні 22-го саміту Україна — ЄС, який відбувся у Брюсселі, чимало експертів і політиків прогнозували, що Київ може опинитися перед загрозою втрати безвізового режиму через невдоволення ЄС станом антикорупційної реформи. Проте, як повідомив кореспондента «УК» європейський дипломат, який займався проведенням саміту, досі спілкування між українським Президентом і керівниками інституційних органів ЄС ще не було настільки відкритим і дружнім.

«Схоже, позиція України про надання їй чіткої європейської перспективи знаходить розуміння у Брюсселі», — сказав дипломат.

А те, що перший очний саміт за фізичної присутності всіх учасників ЄС вирішив провести саме з Україною, за словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, вказує на важливість, яку ЄС надає відносинам з Києвом.

Досягнення й перспективи

Головною темою сесійного засідання саміту став поступ реформ в Україні та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС. Під час спільної пресконференції, яка відбулася в онлайн-режимі, Шарль Мішель відзначив прогрес у проведенні земельної реформи, зокрема ухвалення закону про відкриття ринку землі.

«А в боротьбі з корупцією ви продемонстрували значні досягнення, і те, що ви зробили від початку вашої каденції, вражає», — додав високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що фундамент відносин України з ЄС становлять спільні цінності: демократія, верховенство права, повага до прав людини, гендерна рівність.

«Наша розмова була ґрунтовною, дружньою, теплою й відкритою і стосувалася фактично всього кола порядку денного Україна — ЄС», — сказав Володимир Зеленський. Він зазначив, що під час переговорів сторони уважно розглянули прогрес імплементації Угоди про асоціацію.

«Окреслено подальші кроки активної співпраці України з Європейським Союзом. Можу запевнити: наші плани амбітні й безпрецедентні», — повідомив Президент.

Європейські топчиновники неодноразово повторювали тезу, що Угода про асоціацію з Україною працює, і за чотири роки її чинності торгівля з нашою країною та державами ЄС зросла на 65%.

«В угоді ще є багато можливостей, які варто використати», — наголосив Жозеп Боррель, пояснивши, що йдеться про цифрову економіку, поглиблення торгівлі, зелену угоду та реформи в енергетичному секторі. На саміті домовилися про започаткування оціночної місії ЄС щодо так званого промислового безвізу. Якщо цю угоду буде підписано, це дасть Україні змогу торгувати промисловою продукцією з Євросоюзом на тих умовах, на яких країни-члени ЄС торгують одна з одною.

Як повідомив Володимир Зеленський, на саміті обговорювали терміни підписання угоди про спільний авіаційний простір, яка вже багато років перебуває на порядку денному.

«Нас запевнили, що всі технічні питання буде неодмінно врегульовано, й цю угоду буде підписано якнайшвидше», — запевнив Президент. За його словами, українська делегація представила своє бачення оновлення Угоди про асоціацію у галузі торгівлі та секторальної взаємодії.

«Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям сьогодення — як української економіки, так і економіки та законодавчого поля Євросоюзу», — зазначив глава держави.

Спільна протидія викликам

Ще одним питанням порядку денного саміту стала боротьба з поширенням пандемії коронавірусу. За словами Шарля Мішеля, пандемія COVID-19 показала, як важливо державам діяти спільно і об’єднувати зусилля заради захисту власних громадян.

«Вдячний Євросоюзу за надзвичайно важливу допомогу, надану Україні. Ідеться про безпосереднє реагування на пандемію і підтримку макроекономічної стабільності в нашій країні», — сказав Володимир Зеленський. Він повідомив: Київ і Брюссель мають спільну позицію, що вакцина проти коронавірусу має стати спільним і доступним глобальним надбанням усіх країн.

Жозеп Боррель зауважив, що мобілізація ресурсів для боротьби з COVID-19 — це також частина партнерства ЄС з Україною.

«У нас спільні кордони, історія, культура та цінності. Український народ багато жертвує для свого процвітання, кращого майбутнього, яке становить і частину нашого майбутнього. Ви можете на нас розраховувати», — запевнив дипломат.

Жодна зустріч між представниками України та ЄС не обходиться без обговорення останніх подій у Криму та на Донбасі. Жозеп Боррель на пресконференції запевнив, що ЄС стоїть непорушно на позиції невизнання анексії Криму Росією та підтримці територіальної цілісності України. Шарль Мішель ще раз віддав належне зусиллям Президента України у просуванні мирного врегулювання на Донбасі.

«Володимир Зеленський багато працює для врегулювання конфлікту і зробив для цього значні кроки. Закликаємо Росію зробити те саме», — заявив президент Європейської ради.

Щодо Криму, то, за словами Президента України, ЄС принципово готовий долучитися до ініціативи Києва у створенні формату «Кримська платформа», яка опікуватиметься координацією міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Безвізу нічого не загрожує

Щодо тривожних повідомлень про можливість призупинення безвізового режиму з Україною через недавні рішення у царині боротьби з корупцією, то на пресконференції Володимир Зеленський заявив: «Партнери з ЄС запевнили, що безвізовому режиму нічого не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії». За його словами, щойно дозволить епідеміологічна ситуація, українці зможуть знову планувати подорожі в Європу.

Відповідаючи на запитання журналістів про стан боротьби з корупцією в Україні, Володимир Зеленський відповів, що вважав найскладнішою серед реформ земельну, адже її не могли впровадити протягом багатьох років. Проте виявилося, що найскладнішою стала антикорупційна реформа. Президент наголосив, що українська влада вже зробила важливі кроки для боротьби з корупцією.

«Зараз працює антикорупційний суд, ми повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажили Генеральну прокуратуру, зараз у Верховній Раді вже є закон про судоустрій. Це початок судової реформи. І також закон про реформу Служби безпеки України», — додав Володимир Зеленський. Він зазначив, що у впровадженні судової реформи Україні допомагають західні партнери. Зокрема Венеційська комісія надасть висновок до законопроєкту про судову реформу в нашій державі.

«Це буде потім серйозний фундаментальний аргумент у розмові і з депутатами Верховної Ради, і з Конституційним Судом», — зауважив Президент.

Європейські чиновники нагадали, що уважно стежать за перебігом антикорупційної реформи в Україні.

«Ми вважаємо, що незалежна та ефективна судова система критично важлива, тож очікуємо максимум від української влади, бо це те, чого хоче український народ», — сказав Жозеп Боррель. Він зауважив, що на шляху боротьби з корупцією українській владі треба ще багато зробити. А Шарль Мішель наголосив: перший принцип боротьби з корупцією — незалежність антикорупційних органів, яка гарантує ефективність їхньої роботи.

Фінансова допомога

У межах саміту Україна та ЄС підписали угоди. Вони передбачають надання Україні загалом 60 мільйонів євро на розвиток стійкості регіонів до гібридних загроз і пандемії коронавірусу, на підтримку громадянського суспільства та сприяння переходу української економіки до кліматично нейтральної. Єврокомісія заявила про надання 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги для жителів східних регіонів України.

Перебуваючи у Брюсселі, Володимир Зеленський вручив орден Князя Ярослава Мудрого II ступеня віцепрезидентові Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шефчовічу, повідомляє пресслужба ОПУ. Відповідно до указу Президента, Мароша Шефчовіча нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавної співпраці, плідну громадську діяльність.

«Ви вклали багато праці, сил та часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб урегулювати безпекову енергетичну ситуацію не тільки для України, але й для всієї Європи», — сказав Президент.

Того самого дня по завершенні саміту Україна — ЄС у Брюсселі Володимир Зеленський вилетів з офіційний візитом до Лондона.