ПОВІДОМЛЕННЯ

Про скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23.04.2021

№ СП-491/2021/4411-03 «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту»

Відповідно до частини дванадцятої статті 16 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула вимогу Міністерства цифрової трансформації України про перегляд рішення Комісії від 23.04.2021

№ СП-491/2021/4411-03 «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту» та прийняла рішення від 24.09.2021 № СП-508/2021/4411-03 «Про перегляд рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03 «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту».

За результатами проведення вищезазначеного перегляду Комісія встановила, що національні інтереси не потребують застосування спеціальних заходів та прийняла рішення від 11.10.2021 № СП-510/2021/4411-03, яким вирішила скасувати рішення Комісії від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03 «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту».

Рішення Комісії від 11.10.2021 № СП-510/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі