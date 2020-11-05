Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:…
Текст закону читайте тут
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:…
Текст закону читайте тут
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