Громади, місцева влада та експерти додають останні штрихи до нової карти області в її нинішніх межах. Побоюються помилитися: а раптом «перекроять» так, що очікуваного ефекту не буде? Головне завдання реформи — полегшити життя кожної конкретної людини. Які ж проблеми викликають у цих процесах найбільше занепокоєння? Про це «УК» спілкувався з експертами за «круглим столом» на Рівненщині.