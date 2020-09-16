Щороку тисячі хасидів приїжджають в Україну на могилу їхнього духовного лідера цадика Нахмана в Умані. Для них цей приїзд обов’язковий: хоч раз у житті кожен хасид мусить відвідати його могилу, і найкраще це робити під час святкування юдейського нового року (Рош га-Шана), що припадає на кінець вересня — початок жовтня. Хасиди вважають: якщо вони зустрінуть новий рік біля могили цадика, то він буде щасливим для них. Тому, попри пандемію коронавірусної хвороби, і цього року хасиди не відмовилися від своєї традиції. Але COVID-19 таки вніс корективи в їхні плани. Вони, проігнорувавши карантинні обмеження, встановлені Україною, застрягли на українсько-білоруському кордоні.

Як зазначено в коментарі Міністерства закордонних справ України, згідно з положеннями пункту 10-1 постанови Кабінету Міністрів від 22 липня № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на період карантину в період з опівночі 28 серпня до опівночі 28 вересня заборонено в’їзд в Україну іноземцям і особам без громадянства, крім певних винятків.

МЗС наголошує, що осіб, які не підпадають під категорію винятків із вищезгаданої заборони, не може бути пропущено на територію України. Виняток із заборони в’їзду становлять особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України; прибувають в Україну для навчання у закладах вищої освіти; проходять військову службу у Збройних силах; постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання; визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей; глави й члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітники міжнародних організацій, а також особи, які їх супроводжують, і в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента та МЗС.

Виняток із заборони в’їзду становлять особи, які є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад; інструкторами збройних сил держав — членів НАТО і держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони; діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них; прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб; технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств; особами, що здійснюють перевезення стовбурових клітин для трансплантації; прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

У коментарі Міністерства закордонних справ ідеться, що для запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців МЗС звернулося до компетентних органів Білорусі із клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків. МЗС закликало всіх мандрівників поважати чинні правила у галузі прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон.

Як заявили в МЗС, протягом останньої доби на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксують прибуття груп іноземних громадян, які, попри обмеження в’їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана. МЗС звернуло увагу іноземців та осіб без громадянства на необхідність неухильного дотримання законодавства України з питань в’їзду та перебування на її території.

Напередодні Президент Володимир Зеленський обговорював з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком ситуацію на державному кордоні з Республікою Білорусь, яка склалася через прибуття значної кількості прочан-хасидів.

За даними Держприкордонслужби, з 14 вересня з боку Білорусі стали прибувати прочани. Українські прикордонники в координації з Нацгвардією та Нацполіцією встановили заслін на лінії кордону за 700 метрів від пункту пропуску «Нові Яриловичі». Іноземцям надано роз’яснення про заборону в’їзду відповідно до постанови Кабміну, але вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз’яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, запроваджені для запобігання поширенню територією України коронавірусної інфекції.

На ранок 15 вересня на кордоні з Білоруссю перебувало 690 громадян. «Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській — до 700, Волинській — до 1,5 тисячі. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів — близько 600 іноземців», — повідомив Сергій Дейнеко.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучено резерви Нацакадемії Держприкордонслужби України та Сумського прикордонного загону. Також задіяно повітряні засоби для моніторингу кордону. Держприкордонслужба організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт із Посольством Ізраїлю в Україні, рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована.

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«Урядового кур’єра»