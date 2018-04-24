Напередодні роковин трагедії на ЧАЕС державна установа «Урядовий контактний центр» інформує про звернення, що надходять від громадян, постраждалих внаслідок аварії. Так, упродовж 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 8000 звернень від таких осіб і ліквідаторів. Їх було надіслано для опрацювання відповідно до компетенції органам виконавчої влади.

А в період з 1 січня по 15 квітня 2018 року від чорнобильців зареєстровано понад 2 тисячі звернень. Найактивніше зверталися жителі Київської області (Вишгородського району, міст Білої Церкви та Фастова) і столиці. Пенсіонер з Києва повідомив, що не отримав допомогу як учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії за грудень 2017-го та січень 2018 року. Заявник просив посприяти у виплаті зазначеної соціальної допомоги. За підсумками розгляду звернення департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради заявнику нараховано грошову компенсацію на продукти харчування за I категорією за грудень 2017 року обсягом 456 гривень. Виплату здійснено на картковий рахунок шляхом перерахування коштів наступного дня після звернення.

Згідно з роз’яснювальним листом Мінсоцполітики від 15.01.2007 року №16/0/15-07/04-14, виплата щомісячної грошової компенсації вартості продуктів харчування постраждалим громадянам здійснюється за звітний місяць у наступному місяці після надходження фінансування. За результатом зворотного зв’язку фахівці Урядового контактного центру переконалися: кошти заявникові перераховано.

Ще одне звернення на «гарячу лінію» 1545 надійшло з Херсона. Його суть полягала в тому, що ліквідаторка аварії отримала пільговий рецепт від терапевта, однак коли намагалася придбати за ним ліки в аптеці, їй відмовили через нестачу препаратів. Згідно з інформацією головного лікаря комунального закладу «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», з’ясовано, що заявниця перебуває під наглядом лікарів. Дільничний терапевт за урядовою програмою «Доступні ліки» виписав їй рецепти на амлодипін 10 мг та клопідогрель 0,0075 мг. До лікарні надійшли додаткові кошти на програму «Доступні ліки». Через кілька днів пацієнтка без проблем отримала ліки. Це засвідчив зворотний зв’язок працівників урядової «гарячої лінії» та позитивна відповідь заявниці.

У грудні 2017 року на урядову «гарячу лінію» 1545 звернулася жителька Рівненської області, яка має статус потерпілої від Чорнобильської катастрофи. Раніше вона подавала документи на призначення субсидії на тверде пічне паливо до управління соціального захисту населення Зарічненського району. Проте на час звернення їй коштів не виплачено. Вона просила сприяння у компенсації коштів на тверде побутове паливо.

Після розгляду звернення встановлено, що громадянка надала заяву та відповідні документи до Перекальської сільської ради на виплату пільги готівкою за адресою зареєстрованого місця проживання. Щойно список сільської ради для виплати коштів надійшов до управління соцзахисту, його обробили і сформували для надання пільги. Виплату цих пільг здійснюють у міру надходження коштів з держбюджету до місцевого бюджету відповідно до помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету. Заявниці виплачено пільгу на тверде паливо в сумі 1081 гривня. Зворотним зв’язком встановлено, що гроші на придбання твердого палива вона отримала наприкінці грудня 2017 року в повному обсязі.

За період з 16.04.2018 року по 22.04.2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 33 042 дзвінки, а також 975 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яс­нення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером 1545 цілодобово й безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua