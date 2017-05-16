Вимушено переміщені особи з Донецької та Луганської областей, а також з території АР Крим щоденно стикаються із труднощами. Згідно із висновком Міжнародної організації міграції основними проблемами переселенців є житлові умови, оплата орендованого житла, безробіття, доступність медичних послуг, соціальні виплати, безпека тощо. Даною організацією було проведено дослідження, в ході якого було опитано понад мільйон переселенців в усіх областях України. У результаті опитування було виявлено, що 45% вимушено переміщених осіб мають достатньо коштів лише на харчування, 29% — на їжу та основні потреби, 23% мають скорочувати витрати на прожиток і лише 1% опитаних має грошові заощадження. Також згідно із цим дослідженням, для 59% домогосподарств вимушених переселенців державна допомога є одним з основних джерел доходів і для 56% — заробітна плата.

Яким же чином отримати пільги та виплати? Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є людина, яка проживає на території України на законних підставах, яку змусили залишити своє місце проживання внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, проявів насильства, порушень прав людини.

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення видається довідка про взяття на облік. Такий документ отримують й діти, навіть якщо вони прибули без супроводження батьків або інших родичів. Для отримання довідки необхідно звернутись із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації або виконавчих органів. Взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи є підставою для отримання виплат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». Також тепер переселенці можуть отримати пільги на житло, що затверджено Законом України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм». Згідно з цим документом, вимушено переміщені особи та інші пільгові категорії населення мають право на державну підтримку у розмірі 50% вартості будівництва (придбання) доступного житла або пільгового іпотечного житлового кредиту. Незважаючи на всі вжиті заходи, переселенці стикаються із труднощами на місцях.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру (Центр), з початку 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 22 000 звернень з питань, пов’язаних із ситуацією у Донецькій та Луганській областях, а також у АР Крим і м. Севастополі. Насамперед заявників турбували теми соціального захисту населення, пенсійного забезпечення, комунального господарства, міграції, громадянства, оформлення паспортів, а також охорони здоров'я. Минулого року від переселенців з Донбасу надійшло понад 100 000 звернень, а від заявників з АР Крим — майже 1500.

Заявниця з Луганщини повідомила на урядову «гарячу лінію», що надіслала документи на призначення субсидії при оплаті за комунальні платежі до Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради. Але субсидію не було призначено. Після розгляду звернення Сєвєродонецькою міською радою проблему жінки було вирішено. Заявниця отримала субсидію, що вона підтвердила фахівцям Центру у телефонному режимі.

Мешканка Маловисківського району Кіровоградської області є внутрішньо переміщеною особою та виховує дитину 2010 року народження. Жінка звернулась з питанням затримки виплати щомісячної адресної допомоги. Прохання — в найкоротший термін виплатити заявниці належну їй щомісячну адресну допомогу як внутрішньо-переміщеній особі. Це звернення фахівці Урядового контактного центру відправили на розгляд до Маловисківської райдержадміністрації Кіровоградської області. В результаті розгляду жінці повідомили, що їй направлено до виплати допомогу на відділення Ощадбанку. Тож питання вирішено повністю, що заявниця і підтвердила під час зворотного зв’язку.

Житель Полонського району Хмельницької області, який є переселенцем із зони проведення АТО, повідомив на урядову «гарячу лінію», що він переоформив документи для отримання шестимісячної адресної допомоги. Скаржиться, що було здійснено перевірку його фактичного місця проживання, проте виплату коштів відновлено не було. З даного питання заявник звертався неодноразово до УПСЗН Полонської РДА, де йому повідомили, що відсутнє фінансування. Звернення було розглянуто Полонською райдержадміністрацією Хмельницької області, в результаті чого заявникові повідомили, що справді у лютому виплата не проводилася у зв’язку з відсутністю фінансування. Але потім заявникові було нараховано допомогу у повному обсязі, що і підтверджено зворотним зв’язком.

За період з 8 травня 2017 року по 14 травня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 43 тисячі 279 дзвінків, а також 961 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати оперативну відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і з телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua