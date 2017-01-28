Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запланував п’ятничну робочу поїздку до Львівщини після розмови з Президентом Петром Порошенком. Надвечір четверга глава держави чітко окреслив главі уряду свою вимогу: «Прибирати сміття — це прерогатива органів місцевого самоврядування. Проте якщо там посадовці неспроможні в межах своєї компетенції розв’язати цю проблему, якщо власну господарчу безпорадність вони обгортають в політичну матерію, а безпеці містян загрожує екологічна катастрофа, потрібно втрутитися і допомогти їм. І самому місту, яке щиро люблять десятки мільйонів українців та закордонних туристів».

Володимир Гройсман зрозумів посил Президента. Щойно він приїхав до міста Лева, стартувала нарада обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Захід присвятили вкрай важливому питанню — ситуації на Львівському полігоні твердих побутових відходів та поводженню з ними.

Разом із Прем’єром обговорювали питання Львівський міський голова Андрій Садовий, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та народний депутат Олег Березюк. А розпочалась зустріч такими словами глави уряду: «Я приїхав сюди не займатися політикою, а запитати, чим можу допомогти львів’янам? Готовий зробити все, що зможу».

До речі, питання львівського сміття залишається відкритим вже десятиріччя. Цього факту глава уряду не оминув увагою також. Проблема в тому, що неспроможність Львова утилізувати ТПВ безпосередньо пов’язана з відсутністю системних дій місцевої влади. Власне, це і стало причиною втрати людських життів 29 травня внаслідок пожежі на сміттєзвалищі.

«Цим питанням треба було займатися 10 років тому, а можливо, і 20. Ця техногенна загроза виникла не в травні, а набагато раніше. Якби був системний підхід тих, хто відповідає за це, можливо, трагедії не сталося б узагалі», — наводить слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Він наголосив, що це питання має вирішити львівська міська рада. Саме її представники відповідатимуть за бездіяльність. Уряд зі свого боку запропонував підтримку.

Зокрема потрібно закрити питання рекультивації Львівського полігона та здійснити на території технологічне пересипання, дегазацію. Прем’єр і в цьому напрямі роботи пообіцяв львівській владі підтримку.

Він зазначив, що особисто стикався з проблемою необхідності рекультивації полігона побутових відходів за часів перебування на посаді Вінницького міського голови у 2006 році. Міській владі тоді вдалося домовитися з жителями області та виконати всі взяті на себе зобов’язання. «Нині Вінницький полігон захоронення ТПВ — один з найбільш взірцевих та безпечних полігонів. Там проведено всі заходи, які дають можливість людям нормально жити», — пояснив Прем’єр.

Щодо Львова, то проблему слід розв’язувати в тісному діалозі з жителями села Великі Грибовичі.

Зокрема Володимир Гройсман говорив про перспективи фінансової децентралізації та про бюджет розвитку Львова у 2017 році. Нині показник оцінюють в мільярд 800 мільйонів гривень. На думку глави уряду, частину цих коштів можна спрямувати саме на розв’язання проблеми поводження з відходами. За його даними, на перевезення львівського сміття по різних регіонах країни вже витрачено майже 100 мільйонів гривень. Щодо цього факту Володимир Гройсман висловився так: «Наше завдання — допомогти людям не залишитися в біді і не створити біди іншим територіальним громадам України».

У підсумку, на сторінці Володимира Гройсмана у Фейсбуці з’явилося повідомлення про домовленість з місцевою владою відвести Львову ділянку площею 12 гектарів для нового сміттєпереробного комплексу. «Міська влада має взяти на себе зобов’язання створити полігон протягом 6 місяців», — конкретизував глава уряду. Зазначена ділянка розташована в районі державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка» на території Яворівського району.

До речі, учора у Львові із самісінького ранку активно вивозили сміття: із 184 контейнерних майданчиків ТПВ в обласному центрі вже вивезено. Це 47,6% від загальної кількості. А вивозитимуть ТПВ, допоки місто Лева не стане чистим повністю.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»