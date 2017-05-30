Цей тиждень розпочався в Кабінеті Міністрів з робочого обговорення засад земельної реформи за участі народних депутатів, представників профільних комітетів Верховної Ради, керівників профільних асоціацій та об’єднань, експертів аграрного ринку, представників фермерських господарств. Нараду проводив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Ми обговорюємо надзвичайно важливе питання, на якому всі зазвичай спекулювали. Ідеться про перспективу запровадження і модель ринку землі. Є багато думок, моделей — у кожного власна. Але дуже важливо, щоб ту модель, яку ми в підсумку запропонуємо, якщо дійдемо спільної думки, мала в основі українські інтереси, інтереси українських фермерів і розвитку сільських територій», — означив позицію уряду Володимир Гройсман.
Відкриття ринку землі стане стимулом розвитку економіки, поштовхом розвитку фермерських господарств, створення виробничої інфраструктури на селі, а в середньостроковій перспективі сприятиме зміні типу економіки — від сировинного на економіку доданої вартості.
Прем’єр звернув увагу, що процес має відбуватися поступово і враховувати всі можливі ризики. Саме тому, на його думку, продаж має бути доступний тільки фізособам-українцям і в обсязі, не більшому як 200 га землі на одну особу. «При цьому на даному етапі ми категорично проти продажу землі іноземцям, проти відкриття ринку земель для юросіб», — зазначив Володимир Гройсман. Запропонована модель має містити чіткі запобіжники проти того, щоб українську землю просто скупили ті, хто хотів би на цьому нажитись. Якщо відкривати ринок, то лише так, щоб це сприяло створенню справжнього фермерського класу, — означує урядову позицію департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Учасники засідання висловлювали аргументи за і проти різних позицій, але загалом погодилися, що питання не в площині скасування чи збереження мораторію на продаж земель. На думку учасників обговорення, питання в такій площині має суто маніпулятивний характер. Проблема полягає в тому, щоб визначити, яка саме модель обігу землі була б найкращою для України, і тоді вже починати обговорення її запровадження.
Учасники наради погодилися, що тіньовий ринок землі в країні вже існує. Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів навів статистику, згідно з якою в 2016 році на неконкурентних засадах у користування було передано півтора мільйона гектарів земель сільгосппризначення. При цьому стартова ціна оренди за гектар становила лише 940 гривень. А на конкурентних засадах передано в користування аж… 42 тисячі га земель за значно вищою ціною.
Сторони домовилися створити міжвідомчу робочу групу в складі урядовців, народних депутатів, представників профільних аграрних асоціацій та експертів. Найближчим часом вона представить концепцію першого етапу земельної реформи на основі напрацювань уряду з урахуванням думки всіх, хто має стосунок до розвитку аграрного сектору. А Прем’єр доручив підготувати проект постанови уряду, яка б унеможливлювала подальші зловживання на ринку землі.
Відділ новин «Урядового кур’єра»