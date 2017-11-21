Будівництво є потужною і швидко зростаючою галуззю економіки нашої держави. Від темпів і якості будівництва залежить не лише статус нашої країни у світі, а й матеріальний добробут кожної родини зокрема, адже завдяки цій галузі громадяни мають дах над головою.

Реформування будівельної діяльності в нашій країні сприяє її удосконаленню. 8 листопада 2017 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства депутати схвалили та рекомендували прийняти в першому читанні проект Закону України №7085 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування», який передбачає закріплення на законодавчому рівні порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, а також пропонує встановити чітку процедуру ліцензування у будівництві; врегулювати питання оплати професійної атестації виконавців окремих робіт; передати функції контролю за обстеженням об’єктів (щодо надійності та безпеки під час експлуатації) виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. Такі суттєві зміни стануть значним кроком у дерегуляції галузі й мають вплинути на покращення позиції України у рейтингу Doing Business (ведення бізнесу) за будівельним показником.

До речі, у 2017 році за рейтингом Doing Business в компоненті «Отримання дозволів на будівництво» Україна перемістилася зі 140 на 35 місце, а за загальним рейтингом країна піднялася з 80-го рядка на 76-й. Причиною зростання стало зменшення розміру пайової участі в інфраструктурі міста Києва з 10 до 2% та зменшення вартості послуг технічного нагляду в будівництві. За підрахунками експертів Світового банку, один пункт у загальному рейтингу Doing Business дає змогу залучити в країну до $600 млн інвестицій.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вважають, що для покращення цьогорічного результату, необхідно повністю скасувати пайову участь в розвитку інфраструктури населеного пункту, яку називають «легалізованим хабарем» забудовників. Міністерство проводило аналіз: жодна гривня зі сплаченої пайової участі не була витрачена на будівництво садків, шкіл, лікарень чи підключення новобудов до інфраструктури. Уряд спільно з BRDO (Офіс ефективного регулювання) розробив законопроект №6540, куди внесено скасування пайової участі. Проект закону зареєстровано у Верховній Раді, і у Мінрегіоні дуже сподіваються на підтримку депутатів.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло більше тисячі звернень стосовно питань будівництва. Заявники в основному зверталися з приводу: інвестиційно-будівельної діяльності (у т. ч. скарги на затримку або здачу з порушеннями до експлуатації будинків, незавершене будівництво, нерозпочате будівництво й інші питання); будівництва й реконструкції (щодо необхідності реконструкції або капітального ремонту споруд, отримання дозволу на будівництво, видачі ліцензії); роз’яснень будівельного законодавства, а також незаконного будівництва (скарги на незаконну забудову територій, незаконні перепланування, питання щодо узаконення будівель та ін.).

Так, заявник із м. Коростень Житомирської області звернувся до працівників «гарячої лінії» з проханням надати йому роз’яснення щодо постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 406 «Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», а саме пункту 16 «Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах, приміщеннях». Чоловіка цікавить, чи дозволяється на заміну котлів та котельного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли й технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах, приміщеннях відносити до пункту 16 цієї постанови?

Розглянувши звернення, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надіслало громадянину відповідь, у якій було зазначено, що пунктом 16 Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, передбачено заміну одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах, приміщеннях. Враховуючи зазначене, заміна котлів та котельного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації в існуючих цехах не потребує документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Житель м. Вінниця зателефонував на урядову «гарячу лінію» з проханням надати роз'яснення щодо того, чи були внесені зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 22 грудня 2015 року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України повідомило заявника про те, що Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (реєстр. №3696 від 22.12.2015), яким передбачено можливість прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Зазначений законопроект було прийнято Верховною Радою України 18.10.2016 року в порядку першого читання. Наразі Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства надано позитивний висновок щодо можливості розгляду законопроекту у порядку другого читання та прийняття в цілому як Закону. Враховуючи зазначене, після прийняття Верховною Радою України змін до законодавства, буде запроваджено механізм щодо прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.

Киянин зателефонував на «гарячу лінію» та попросив надати йому роз’яснення щодо наявності та можливостей будівництва соціального житла і надання його в оренду громадянам у м. Києві. Звернення було надіслане на розгляд Київській міській державній адміністрації, яка поінформувала заявника про те, що відповідно до статті 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування шляхом: будівництва нового житла, реконструкції існуючих жилих будинків тощо. Згідно з рішенням Київської міської ради від 26.02.2010 р. №11/3449 «Про створення житлового фонду соціального призначення», з метою формування житлового фонду соціального призначення, встановлення єдиного порядку обліку, збереження та контролю за житловими приміщеннями зазначеного фонду, затверджено Реєстр житлових приміщень житлового фонду соціального призначення. Також, згідно з пунктом 1 Порядку надання соціального житла з житлового фонду соціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. №682, соціальне житло надається безоплатно громадянам, що перебувають на соціальному квартирному обліку, за рішенням органу місцевого самоврядування, який веде облік, у порядку черговості, за умовами підтвердження громадянином підстав для отримання такого житла. Питання ведення соціального квартирного обліку та створення наглядової ради з питань розподілу соціального житла належать до компетенції районних в місті Києві державних адміністрацій.

За період з 13 по 19 листопада 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 330 799 дзвінків, а також 3256 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.