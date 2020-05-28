ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції
(за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації)
походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування
22 травня 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали, звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.
За результатами розгляду Комісія встановила:
рівень діючих антидемпінгових заходів достатній для запобігання демпінговому імпорту та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;
становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду;
припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;
національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Комісія прийняла рішення № АД-448/2020/4411-03, згідно з яким:
завершила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений рішенням Комісії 17.07.2019 № АД-420/2019/4411-03;
вирішила продовжити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 23.07.2008 АД-183/2008/143-48 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки» терміном на п’ять років з моменту набрання чинності цим рішенням.
Рішення Комісії від 22.05.2020 № АД-448/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі