Відкриваючи вчора чергове засідання Кабінету Міністрів, Прем’єр Денис Шмигаль повідомив про ухвалення рішення про втілення експериментального проєкту щодо посилення співпраці між громадами.

«Підтримувати одне одного у складні часи — важливий елемент нашої стійкості та успіху як держави. Це стосується і підтримки на рівні громад», — зазначив Денис Шмигаль. За його словами, постанова передбачає введення поняття «громада-форпост». Це громади у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з росією та білоруссю.

«Мета цього проєкту — залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими надаватимуть гуманітарну, соціальну, медичну, логістичну, фінансову та іншу допомогу», — пояснив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що таке рішення — продовження політики єдності і взаємодопомоги, й нагадав, що цього року сформовано Національну об’єднавчу платформу згуртованих громад «Пліч-о-пліч».

Кошти на посилення обороноздатності

На засіданні 31 січня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей двох країн. Про це повідомив Прем’єр-міністр.

«За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до засобів ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння», — наголосив Прем’єр і додав, що такі бази будуть і в Україні. Денис Шмигаль зазначив, що завдяки цим коштам Україна посилить обороноздатність, і подякував Великій Британії за підтримку.

Прем’єр-міністр підбив підсумки візиту урядової команди в Загреб, який відбувся цього тижня.

«Хорватія — один з наших важливих союзників у Європі, який активно допомагає за різними напрямами. Передовсім надає військову підтримку. У четвер уряд Хорватії ухвалив рішення про надання чергового пакета військово-технічної допомоги. Найближчим часом ця зброя посилить нашу армію на полі бою. Вдячні за це уряду та хорватському народові», — наголосив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем вони обговорили зокрема питання розширення енергетичної співпраці, гуманітарне розмінування України, посилення санкцій проти російського агресора.

«Розвиватимемо співпрацю в газовій галузі. Ми запропонували Хорватії використовувати наші підземні газові сховища для зберігання блакитного палива, яке вони отримують через LNG-термінал на острові Крк», — повідомив Денис Шмигаль.

Він розповів, що в Україну вже доставлено 67 хорватських розмінувальних машин і, до того ж виробництво цих машин та їх компонентів розпочали й у нашій країні. Тож потрібно нарощувати виробничі потужності та співпрацю.

Урядовці двох країн домовилися, що цього року в Хорватії буде проведено Міжнародну конференцію для підтримки українських ветеранів.

«Завдяки цій ініціативі зможемо мобілізувати додаткові ресурси наших партнерів, щоб розширити фінансування нової ветеранської політики, яку реалізовує наш уряд», — підсумував Прем’єр офіційний візит у Хорватію.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Уряд фінансує всі ключові видатки бюджету без затримок та в повному обсязі. Про це повідомив Прем’єр-міністр на вчорашньому засіданні Кабінету Міністрів. Він наголосив, що внутрішні ресурси уряд спрямовує на фінансування армії. Зокрема, в січні всі податки, які сплачують громадяни та бізнес, спрямовано на фінансування оборони і безпеки нашої країни.

Усі соціальні зобов’язання також виконують, наголосив Денис Шмигаль. За його словами, на фінансування пенсій за січень спрямовано майже 62 мільярди гривень, а на фінансування субсидій — 5 мільярдів.

«Із 29 січня доступна субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це частина програми «Зимова підтримка», яку ініціював Президент України. Переселенці, які витрачають більш як 20% доходів на оренду, можуть звернутися по отримання субсидії», — зазначив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що подати заявку можна в сервісному центрі Пенсійного фонду України або у ЦНАПі, а також онлайн на сайті ПФУ.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ