Порядок денний роботи урядового засідання включав різноманітні сфери розвитку країни. Його Прем’єр-міністр відкривав очікуваною фразою про те, що «головний акцент уряду ставиться на капітальному ремонті країни». Важливим досягненням названо домовленості в Лондоні з представниками від 30 міжнародних організацій. Тиждень тому наша делегація прибула з Великої Британії, де презентувала всі напрацювання в ході конференції, присвяченої реформам в Україні. Тоді ж вдалося заручитися підтримкою сильних фінансових партнерів. У такий спосіб Володимир Гройсман поступово перейшов до поради безпосередньо для українців: «Нам слід позбуватися відчуття меншовартості. Хоч би що ми планували, завжди з’являтимуться скептики, які чинитимуть опір. Треба мати віру, що ми багато можемо змінити самотужки. Україна має неперевершений потенціал, щоб стати успішною».

Тут виокремлюється реформа децентралізації. Урядовці домовилися спрямувати 2,6 мільярда гривень на конкретні проекти регіонального розвитку.

Загалом з Фонду регіонального розвитку планується надати 3,5 мільярда гривень. Йдеться про приблизно 767 проектів в освітній, медичній сферах, житлово-комунальному господарстві й транспортній інфраструктурі.

«Це кошти, які ми спрямовуємо на конкретні проекти регіонального розвитку. Хочу повідомити, що з цих проектів 294 стосуються освіти, 148 — медицини, 85 — ЖКГ, 77 — інфраструктури, транспорту й доріг. Не треба забувати й про розвиток культури та спорту — 120 проектів», — сказав Прем’єр. На його думку, спортивних інфраструктурних проектів має бути більше. Так само слід збільшити інвестиції в національну культуру.

До переліку проектів потрапили зокрема: Донецька область — 18 мільйонів гривень спрямують на потреби пологового будинку у місті Слов’янськ; Чернігівщина — 40 мільйонів на медичний лінійний прискорювач; Львівщина — 1,5 мільйона гривень на реконструкцію хірургічного відділення на 40 ліжок; Запорізька область — 4,1 мільйона гривень на реконструкцію будівлі у смт Малокатеринівка під дитячий садок; Київщина — 7,3 мільйона гривень на будівництво садочку в селі Фурси; Хмельниччина — 5 мільйонів гривень на реконструкція водогону Дунаєвського регіону; Луганщина — 12 мільйонів гривень на придбання техніки для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Львівське сміття вивозитимуть уночі

Наступним рішенням КМУ спрямував 300 мільйонів гривень на реалізацію програми «теплих» кредитів. З них 260 мільйонів буде надано фізичним особам на утеплення індивідуального житла; майже 10 мільйонів гривень — на заміну котлів; 30 мільйонів — на енергоефективні заходи для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів.

Також урядовці дали старт програмі закупівлі 13 ангіографів — спецобладнання для вчасної діагностики інфаркту. Умови якісної діагностики й попередження серцевих хвороб буде дотримано чи не найліпше в новостворених спеціальних медичних центрах. До пілотного проекту потрапили, зокрема, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька, Черкаська, Чернігівська області.

«Ми очікуємо від проекту створення центрів і забезпечення громадянам доступу до висококваліфікованої медичної допомоги. Ми зможемо зменшити інвалідність та смертність від тяжких захворювань», — сказав Прем’єр. До слова, у 2017 році він пообіцяв «вирівняти ситуацію із закупівлями ліків через міжнародні організації» та «забезпечити потребу українців на 100%».

Окрім цього урядовці пішли назустріч Львову та спрямували 50 мільйонів гривень тамтешній облдержадміністрації на вивезення сміття за підтримки в належному стані використовуваних наразі полігонів. Роботу мають організовувати віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон та віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. «Ми вас не залишимо. Надаємо допомогу Львову, щоб навести лад у місті. Завдання важке. Виділяємо ОДА 50 мільйонів гривень. Львів має з міського бюджету платити за все, що стосується вивезення сміття, тарифів. А ці кошти ми виділяємо Львівської обладміністрації на те, щоб ті полігони, на які зараз вивозять сміття, поза містом Львовом, підтримувати в нормальному стані».

Львівська ОДА має тиждень на встановлення переліку витрат. А до 28 грудня слід надати звіт про використання коштів Резервного фонду державного бюджету. У такий спосіб міністри визнали «пасивність» львівської місцевої влади й підтримали наміри окремих об’єднаних територіальних громад привести полігони у нормальний стан. Володимир Гройсман попередив, що сміття слід вивозити вночі.

Як літати дешево

Наступне питання стосувалося авіаперевезень. На думку Прем’єра, всі авіакомпанії, незалежно від того, працюють вони за лоукост-моделлю чи ні, повинні мати рівні умови ведення господарської діяльності.

У вересні чи, можливо, навіть у серпні він очікує на появу стратегії розвитку аеропортів та авіації. «Лоукости заводити в центральні та регіональні порти. Умови ведення господарської діяльності мають бути рівними. Усі повинні діяти в єдиному конкурентному полі. Українці літатимуть дешево і з прийнятним сервісом», — заявив глава уряду, додавши, що переговори з авіаперевізником Ryanair слід обов’язково продовжувати і в Києві, і у Львові.

Він привітав рішення парламенту включити до порядку денного законопроекти з пенсійної реформи та покладає надії на сьогоднішнє голосування. 13 липня — останній сесійний день літньої роботи парламентаріїв. Глава уряду навіть запропонував одразу після ухвалення пенсійної реформи перейти до підготовки впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає залежність розміру пенсії від доходів громадян упродовж трудового стажу.

Цього самого дня народні депутати повинні ще розглянути зміни до Державного бюджету на 2017 рік.

З-поміж інших рішень урядового засідання: концепція державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року; перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання у 2017 році.

Потім КМУ схвалив утворення організаційного комітету з підготовки й проведення заходів до 80-х роковин Великого терору — масових політичних репресій 1937—1938 років. Схвалено й рішення про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у поточному році тощо.