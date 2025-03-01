Спільна ініціатива «Промінь надії», яку започаткували Європейська комісія, Міністерство енергетики та Міністерство охорони здоров’я, сприяє енергонезалежності українських закладів критичної медичної інфраструктури і забезпечує сталість електропостачання в умовах енергетичних викликів. Житомирський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф став одним з кількох закладів охорони здоров’я країни, які активно використовують сонячні панелі, надані в межах проєкту. З роботою нового устаткування в цьому медзакладі ознайомилися представники Міненерго, МОЗ та Посольства Італії в Україні.

«Дуже важливо, що ці сонячні електростанції встановлюють разом із засобами накопичення, батарейками. Тобто вони зможуть працювати і вночі, і в разі відімкнення електроенергії внаслідок російських атак і відповідних пошкоджень. Отже, заклад буде повністю енергонезалежним. З погляду економічної доцільності це найкращий варіант, тому що фактично установа користується енергією сонця», — зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Він подякував італійській стороні за надану підтримку й акцентував, що цей проєкт — частина важливого напряму урядової політики щодо розвитку розподіленої генерації, який активно втілює уряд України у співпраці з міжнародними партнерами.

«Важливо, що ця лікарня отримала устаткування в межах проєкту, адже вона цього потребувала. Ми раді, що розпочався її шлях до переходу на поновлювані джерела енергії. Тут було використано панелі виробництва Enel — надзвичайно ефективну технологію, яка стане доступною й іншим закладам. Це крок до переходу на поновлювані джерела енергії, і цей перехід прогресивно поширюватиметься по всій країні», — сказав Надзвичайний і Повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза.

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Копач наголосив, що загалом в амбітних планах — реалізувати проєкт «Промінь надії» в понад 300 закладах охорони здоров’я: «Переважно це лікарні спроможної мережі, де буде встановлено сонячні електростанції. Шість медичних закладів перебувають на стадії облаштування обладнання та ще у 25 проведено тендерні процедури. До кінця року маємо мету — облаштувати 100 лікарень. В умовах повномасштабної війни встановлення систем, що забезпечують живлення критичної інфраструктури лікарень навіть без централізованого електропостачання завдяки накопиченій енергії та подальшій генерації від сонячних панелей, надважливе. Вдячні нашим міжнародним партнерам та друзям за цю підтримку».

У межах проєкту «Промінь надії» Україна отримала майже 6000 сонячних панелей від італійської компанії Enel S.p.A. загальною потужністю 2 МВт, що допоможе забезпечити лікарні стабільним екологічним джерелом енергії. Активна реалізація проєкту відбувається у 20 медзакладах п’яти регіонів України, сонячні електростанції вже працюють у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. У подальших планах — масштабування проєкту на понад 300 медичних закладів у всій Україні.

«Промінь надії» реалізують з допомогою Фонду підтримки енергетики України, створеного навесні 2022 року з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного співтовариства. Проєкт підтримала Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: Міністерство енергетики