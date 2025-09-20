Прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час зустрічі окреслила пріоритети проєкту Держбюджету України на 2026 рік, це передусім оборона держави та соціальна стабільність. Глава уряду розповіла про підходи до балансування потреб оборони та інших видатків, а також розв’язання проблеми дефіциту бюджету. Учасники зустрічі обговорили шляхи підтримки України від Світового банку в часи великих викликів.
«Україна продовжує просувати реформи відповідно до наших міжнародних зобов’язань, зокрема зміцнення антикорупційних інституцій. Ми також домовилися про продовження контактів для поглиблення співпраці, — зазначила Юлія Свириденко. — Вдячна команді Світового банку за постійну надійну підтримку України в ці складні часи повномасштабного вторгнення».
Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ