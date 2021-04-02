Уже багато років Україна й українці сповна відчувають впливи фейків, дезінформації, маніпуляцій передовсім з боку держави-агресора. І, на жаль, не завжди боротьба з РФ на важливому ідеологічному фронті ефективна. Днями для поліпшення ситуації на цьому напрямі зроблено істотний крок: 1 квітня запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики. Напередодні юридично оформлену ініціативу презентували в Укрінформі.

«Тепер ми маємо державний механізм протидії дезінформації, що дасть змогу захищати інформаційний простір від викривлень та вкидів. ЦСКІБ спрямований на об’єднання зусиль громадських організацій та влади у боротьбі з дезінформацією, швидке реагування на фейки, промоцію українських наративів. У структурі діятиме при МКІП, але у співпраці з Центром протидії дезінформації РНБО (рішення про його створення ухвалено 11 березня. — «УК»), за яким лишається безпекова функція і перспектива міжнародного хабу», — наголосив під час пресконференції міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що центр при МКІП комунікуватиме з подібними інституціями в країнах Балтії, Чехії, Фінляндії, Бельгії.

Керівниця новоствореного Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська сподівається, що він стане своєрідним мостом між державою та громадянським суспільством у цій царині.

«Наша мета — підвищити стійкість суспільства до гібридних інформаційних впливів, виявляти та реагувати на дезінформацію, просувати українські державні проактивні наративи, активно співпрацювати із суспільством та міжнародними партнерами», — сформулювала амбітну позицію Любов Цибульська.

Цільові групи центру — уряд, громадські організації, громадяни та міжнародні партнери. Роботу буде зосереджено над стратегічними комунікаціями, в які входитимуть розроблення контрнаративів РФ, проведенням інформкампаній, введенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду; створенням онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки; регулярним сповіщенням про гібридну агресію Росії на міжнародному рівні, спільним напрацюванням механізмів із протидії дезінформації з міжнародними партнерами, зазначено на сторінці міністерства у фейсбуці.

Центр активно братиме участь у розробленні нормативно-правової бази. Ідеться про те, щоб взаємодіяти із громадськими організаціями й робити так, щоб держава почула їхні рекомендації із приводу тих чи тих законодавчих норм.

Команду центру буде розділено на три частини. Буде активна група, яка займатиметься щоденним реагуванням, і ті, хто розроблятиме кампанії та тренінги. Роботу планують організувати системно і прозоро, щоб запобігти політичному тиску.

«Це проєктменеджмент і звітування за кожен проєкт. Це відповідальність та відкритість. Основний наш фокус буде на зовнішніх загрозах, а якщо це внутрішні гравці, то тільки ті, які несуть або просувають зовнішні загрози», — наголосила керівниця новоствореного центру.