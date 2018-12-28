Монетизація пільг і субсидій: «Урядовий кур'єр» дає відповідь на п'ять головних запитань

1. Чи потрібно повторно подавати документи?

Так, усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно у ТРАВНІ подати заяву на монетизацію і декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних.

В Ощадбанк йти не потрібно. Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг.

Тим, хто звернеться по допомогу вперше у 2019 році, у травні вже не потрібно поновлювати документи. Ви вже є учасниками монетизації пільг і субсидій.

2. Чи потрібно в Ощадбанку самостійно відкривати рахунок?

На кожного одержувача субсидій після опрацювання заяви на монетизацію буде АВТОМАТИЧНО відкритий персональний обліковий запис у банку, на якому будуть відображатися житлові субсидії у грошовій формі.

Персональний обліковий запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону — у червні — суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кожному Ощадбанк відкриє автоматично, без додаткового звернення у банк.

3. Як відбуватиметься оплата комуналки?

Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть онлайн-платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням.

Для субсидіантів будуть створені ПЕРСОНАЛЬНІ КАБІНЕТИ, де можна від­стежувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800.

4. Чому Ощадбанк?

Ощадбанк є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

Банк володіє найбільшою мережею відділень — понад 3200, які є зокрема й у сільській місцевості, де найбільша кількість субсидіантів, та має великий ДОСВІД щодо виплат соціальної допомоги й пенсій великій кількості клієнтів одночасно. Тому і визначено проводити монетизацію пільг і субсидій саме через цей державний банк.

Жодних комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їхніх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

5. Чому гроші не видадуть одразу на руки?

В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу видати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів.

Уявімо ситуацію, що 8 млрд грн щомісяця замість оплати комуналки потраплятимуть на споживчий ринок. Уже через два місяці житлово-комунальне господарство України спіткає колапс, адже надавачі послуг не зможуть розрахуватися з тим самим Нафтогазом за куплений газ.

Тому допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта та пільговика в Ощадбанк, а все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону ЕНЕРГООЩАДНІ українці зможуть забрати з банку готівкою.

Міністерство соціальної політики України