На Луганщині у межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» фахівці проаналізували нові тенденції відносин між людьми за умов збройного конфлікту. «Люди нам довіряють, звертаючись за допомогою. З початку року вже надійшло 684 звернення. Їхня тематика найрізноманітніша: від насильства в сім’ї до взаємин з військовими, — розповідає начальник департаменту соціального захисту Луганської ОДА Елеонора Поліщук. — Та найчастіше ми змушені говорити не лише про фізичне насильство, а про його економічну форму, бо не завжди людина може самостійно вирішити свою долю та діяти так, як вона собі планувала. За нинішньої ситуації для того є причини — це поширення практики наймання працівників без соціального пакета, тобто неофіційна зайнятість. А це перший крок до рабства».

Своєрідним варіантом такої ситуації може стати навіть недобросовісне виконання керівництвом підприємства власних обов’язків, а надто, коли мовчать профспілки.

Директор департаменту розповіла, що саме з такою проблемою зіткнулися у Лисичанську. Там керівники комунальних установ платили працівникам тільки заробітну плату і не робили обов’язкових відрахувань до страхових фондів. Внаслідок цього люди втратили по дев’ять-десять років страхового стажу. Тож на пенсію вони вийдуть з мінімальними показниками. «Найпроблемнішою виявилася за таких умов позиція профспілок, — підкреслює Елеонора Поліщук. — Коли ми проводили виїзне засідання комісії із заборгованості по заробітній платі в Лисичанську, то спеціально запросили представників профспілкових комітетів трудових колективів. Запитували в них: як могли таке дозволити? У відповідь почули, мовляв, ми вирішили жити одним днем ??і отримувати зарплату сьогодні, а як воно складеться завтра — одному Богу відомо. Це засідання відбулося в червні. А вже нині люди, які виходять на пенсію, намагаються зібрати хоч якісь документи. Буває, що в декого трудового стажу 40 років, трудова книжка є, а заробітку немає, бо страховий стаж враховується тільки за той місяць, коли провели відрахування до страхових фондів.

За словами Елеонори Поліщук, така проблема характерна і для інших областей України. Раніше з такими фактами боротися мав право департамент соціального захисту, зокрема здійснюючи перевірки роботодавців. Тепер на такі перевірки накладено мораторій. Щоправда, фахівці очікують реформування Держпраці — частину функцій установи передадуть органам місцевої влади, які реально зацікавлені в зборі податків і, відповідно, у тому, щоб люди працювали офіційно.

Відстежувати ситуацію щодо насильства, у тому числі домашнього чи гендерно вмотивованого, допомагають створені в області за підтримки Фонду народонаселення ООН вісім мобільних бригад, які у трьох містах та чотирьох районах надають кваліфіковану психологічну та соціальну допомогу тим, хто постраждав. До речі, з початку роботи проекту такими бригадами здійснено 831 виїзд, надано 7 тисяч послуг та понад 5 тисяч консультацій.