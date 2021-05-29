У словах про райське місце жодного перебільшення. Адже за час, відколи лісівники облаштували оазу для тих, хто бажає відпочити з повним комфортом, тут побували тисячі гостей з різних куточків Сумщини й цілої України. І всі захоплені красою тамтешньої місцевості, увагою обслуговуючого персоналу, який створює максимальні зручності для повноцінного відпочинку.

За роботу взялися лісівники

Якщо подумки повернутися на цю територію бодай десятирічної давності, то з’ясується, що колись там був ледь не… смітник. З одного боку, і тоді тамтешня місцевість приваблювала відпочивальників, які буквально наводнювали її насамперед улітку. З іншого, — після себе (ніде правди діти) вони залишали такі купи сміття і непотребу, що лісівники ледь давали їм раду. До того ж деякі горе-курортники самі його спалювали, створюючи особливу пожежну загрозу.

Тоді і вирішили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства навести на території лад, що потребувало чималих коштів. Однак справа того варта. Нині вкладені гроші не тільки швидко повертаються, а й дають користь.

Уявімо блакитне плесо однієї з найчистіших річок Європи Ворскли — прозоре, стрімке, прохолодне. Саме довкілля налаштовує на особливо піднесений настрій. Бо що може бути приємнішим за години спілкування з такою красою? А тростянецькі ліси, що зеленою стрічкою обабіч оточують річку? Вони справжнє природне і водночас рукотворне диво місцевих лісівників, які впродовж більш як 100 років невтомно примножують дорогоцінне багатство.

Нині тут ростуть більш як сотня видів листяних і хвойних дерев, значна частина яких — переселенці з інших частин світу. Це додає території особливого шарму, робить її неповторною і привабливою як місцевість з особливо цілющим лісом, корисним для здоров’я, і цікавим з наукової точки зору. Тобто сама природа доклала старання і зусиль, аби подарувати райський куточок тим, хто вміє цінувати чисте повітря і кришталеву воду, духмяний аромат трав і неповторне дихання лісу.

Це ідилія, в основі якої невтомна праця лісівників. Адже саме вони облаштували «Лісовичок», який став улюбленим місцем не тільки літнього відпочинку. У будь-яку пору року тут є принади.

Для дозвілля на природі тут є все

У цій ситуації можна обійтися одним словом: усе. Усе, що потрібне не лише для активного відпочинку, коли гості приїздять не вилежуватися на сонці чи в затінку, а й спокійного, розміреного. Звісно, перших набагато більше. Але і для тих, і для інших передбачено зручні компактні будиночки, номери з усіма зручностями в готелі, можливість відпочити просто неба в наметі. Не кажучи про численні альтанки, столики з лавочками, навіси тощо, які стають у пригоді у будь-яку погоду.

Якщо забажаєте відсвяткувати урочисту подію, то для вишуканих церемоній — бенкетна зала. До речі, з неї відкривається прекрасна панорама місцевих краєвидів, тож любителі фотосесій залишать собі на згадку чудові світлини.

До послуг любителів волейболу, футболу чи бадмінтону — відповідні майданчики. Не маєте м’ячів чи спортивного знаряддя — не проблема: вони є на базі.

І не тільки цей інвентар, а й мангал чи шампури, які неодмінно знадобляться для приготування шашликів. Чи можна вважати повноцінним відпочинок на природі без цієї смачної і вишуканої страви, шанованої гурманами?

Проте більшість гостей приїздить до «Лісовичка» заради Ворскли, в якій можна скупатися. Адже вода в ній особлива, життєдайна. Побутує твердження, що кілька хвилин, проведених на річковому синьому плесі, здатні замінити для людського організму тисячі харчових калорій і вітамінів, яких немає в жодних продуктах. Так це чи ні — окрема тема. Але достеменно відомо: ті, хто відпочивав на Ворсклі, одержали неймовірної сили фізичний і духовний заряди, про які згадували не один місяць. І це вже правда, перевірена на практиці.

На укріпленому лісівниками березі річки, що озеленений терасами, доглянуті піщані пляжі з роздягальнями, за потреби — шезлонгами. Місця вдосталь для всіх і кожного, хто сюди приходить чи приїздить. А якщо ви прибули на власній машині, можете її залишити в окремому місці на впорядкованій стоянці.

Запрошує дорослих і діток

А який же відпочинок без магазину, де можна купити насамперед харчові продукти? Для цього є свій «Лісовичок», а в ньому — все, що потрібно для будь-якого столу: крім м’ясної та молочної продукції, — мед і консервовані ягоди та гриби, кава і чай зі свіжою випічкою, здоба і млинці. На окремих полицях — дерев’яні сувеніри, виготовлені в сувенірному цеху Сумського лісгоспу, віники для лазні, десятки найменувань інших супутніх товарів.

За порівняно короткий час тростянецький «Лісовичок», як і інші схожі торговельні заклади в лісгоспах Сумщини, став своєрідним торговельним брендом обласного лісогосподарського підприємства. А ще істотною економічною підмогою у повсякденній діяльності. Адже щомісяця тут реалізують продукції на кілька десятків тисяч гривень, які поповнюють спільний прибутковий кошик сумських лісівників.

ВІДГУКИ

«Побувавши тут, не пошкодуєте, а станете постійним гостем!»

За кілька років тростянецький «Лісовичок» відвідали тисячі відпочивальників з різних куточків. Ось враження кількох із них:

Олексій Борисенко (місто Суми):

— На Ворсклі вперше відпочивали влітку 2015-го. Наступного року поїхали знову. Обидва рази — з дружиною і друзями. Згодом навідалися ще раз. Враження прекрасні. Самі розумієте: якби не сподобалося, не поїхали б. А так у компанії були по два вихідні. Наші плани трохи відкоригувала пандемія, однак сподіваємося найближчим часом провести там частину відпустки, хоч би днів 5—7.

Ольга Безкоровайна (місто Білопілля):

— Скористалася порадою сусідки і подруги і разом із сином-школярем уперше побувала в «Лісовичку» влітку 2015-го. Що й казати, гарно. Особливо рада за сина, якому все сподобалося. Молодці лісівники, що зробили таку корисну для всіх справу. І місцину впорядковано та доглянуто, і відпочивальники задоволені. Щойно випаде нагода, поїдемо неодмінно.

Серед географічних переваг — невелика відстань до міст Тростянець і Охтирка, а це історичні перлини. Завдяки активному транспортному сполученню за бажання можна відвідати ці неповторні центри, ознайомитися з їхніми архітектурними пам’ятками, унікальною культурно-мистецькою спадщиною.

Якщо вагаєтеся, де можна чудово відпочити, не вирушаючи до морів-океанів, завітайте до «Лісовичка» на Ворсклі, який постійно оновлюють, рік у рік він стає дедалі комфортнішим, упорядкованішим, привабливішим. Побувавши тут, не пошкодуєте, а станете постійним гостем цього райського куточка.

ІНФРАСТРУКТУРА

До Моршина тепер можна доїхати Прикарпатським експресом

Лариса ВЕЛИЧКО

для «Урядового кур’єра»

З 29 травня Укрзалізниця запускає рух дизельного потяга №807/808 Івано-Франківськ — Ківерці, відомого як Прикарпатський експрес. За повідомленням пресслужби Укрзалізниці, цей потяг з’єднає три туристські регіони на заході України, надаючи змогу українцям та гостям країни дістатися Моршина, який був позбавлений зручного залізничного сполучення.

Потяг вирушатиме з Івано-Франківська щодня, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Горохів і Луцьк, а за 20 хвилин дістанеться в Ківерці. Маршрут він здолає протягом пів дня із 15.20 до 23.50, що буде зручно для пасажирів. У зворотному напрямку вирушатиме щодня, крім середи і четверга, о 5.14, і до Івано-Франківська дістанеться о 13.38.

У четвер теж можна проїхатися Карпатами за цим маршрутом до Івано-Франківська зі Львова, а не з Луцька. А в середу потяг курсуватиме між Ківерцями і Львовом за тим самим розкладом.

Отже, із червня можна впевнено скористатися дизелем «Прикарпатський експрес», який доправить туристів і відпочивальників до заповітних місць у Карпатах і з’єднає Волинь із Прикарпаттям.