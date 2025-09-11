Під час 30-го засідання у форматі «Рамштайн» Україна отримала важливий сигнал про те, що підтримка нашої країни від світу триватиме та ставатиме сильнішою.

Міністр оборони України Денис Шмигаль означив перелік ключових домовленостей засідання Контактної групи з питань оборони України.

ЄС: зобов’язання передати 2 млн боєприпасів — 80% цього показника вже зібрано; можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України; інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE; наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.

Німеччина: передача двох систем Patriot; внесок в ініціативу PURL обсягом 500 млн євро; фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.

Велика Британія: фінансування кількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Норвегія: надання 8 млрд дол. США на підтримку України у 2026 році; завершення контрактування дронів-перехоплювачів; постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та відкриття спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

Данія: початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Канада: фінансування ініціативи PURL обсягом 500 млн доларів; 220 млн доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги; 165 млн дол. на розвиток коаліцій спроможностей.

Швеція: завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги.

Литва: внесок в ініціативу PURL обсягом 30 млн євро; надання 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які поставить Німеччина.

Чехія: постачання більш як 1 млн боєприпасів у 2025 році; передача понад 80 одиниць техніки; підготовка пакета допомоги на 61 млн євро; підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.

Бельгія: спрямування 100 млн євро на ініціативу PURL; підготовка нового пакета військової допомоги.

Люксембург: долучення до ініціативи PURL.

Нідерланди: допомога обсягом 1,2 млрд євро до кінця року; 450 млн євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні; інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща: підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром; передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія: передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T.

Латвія: передача пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро; внесок в ініціативу PURL обсягом 5 млн євро; постачання БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція: прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема щодо боєприпасів та дронів; передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.

«Дякую партнерам за продуктивну зустріч та важливі домовленості.

Вдячний США за запровадження цього потужного механізму допомоги Україні. Окрема подяка міністрові оборони Великої Британії Джону Гілі та міністрові оборони Німеччини Борису Пісторіусу за підтримку роботи формату», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він подякував Генеральному секретареві НАТО Марку Рютте за запровадження ініціативи PURL, що стала надзвичайно ефективним механізмом допомоги для українських військових. За словами керівника українського оборонного відомства, роль НАТО в розвитку формату «Рамштайн» зростатиме, зокрема у процесі координації між партнерами.

«Солідарність вільного світу та системна підтримка Сил оборони України — ключова запорука тривалого справедливого миру», — додав Денис Шмигаль.

Джерело: Міністерство оборони