Доки Кремль радісно підбиває підсумки референдуму про внесення поправок до Конституції РФ, у ЄС нагадали Москві, що проведення голосування Росією на території Криму, який є частиною України, незаконне. Про це йдеться у заяві речника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітера Стано. Речник наголосив, що власники російських паспортів, виданих всупереч мінським угодам у районах, які не перебувають під контролем українського уряду, не мають брати участі у виборах, організованих Російською Федерацією. «Позиція Євросоюзу залишається незмінною у підтримці територіальної цілісності й суверенітету України», — заявив Пітер Стано.

На побігеньках у Кремля

Щоб надати голосуванню у Криму легального статусу й забезпечити відповідну картинку для пропагандистських ЗМІ, окупаційна влада запросила на анексований півострів «міжнародних спостерігачів», яких прокремлівські медіа солідно охрестити «групою європейських політиків та експертів». Цю групу очолив французький євродепутат Тьєррі Маріані. Він входить до праворадикальної групи Європарламенту «Ідентичність і демократія». Це близький соратник лідерки крайньої правої партії Франції «Національний фронт» Марін Ле Пен. Ця партія існує за фінансової підтримки Кремля, а сама Марін Ле Пен ніколи не приховувала, що цілком і повністю підтримує політику Володимира Путіна.

Тьєррі Маріані, який під час президентства Ніколя Саркозі обіймав посаду міністра транспорту, вже не вперше відві­дує Крим, намагаючись легалізувати вкрадений Росією півострів на міжнародному рівні. Решта євродепутатів, які приїхали «спостерігати за референдумом», — також французи і вірні соратники Марін Ле Пен. Це члени комітету ЄП з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів Віржині Жоран та Жан-Лін Лакапель, член комітету з питань транспорту Філіпп Олів’є і член комітету з питань міжнародних торговельних зв’язків Ерве Жувен. До складу групи увійшов депутат парламенту Берліна Гуннар Ліндеманн, член ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Восени 2019 року Ліндеманн разом з 16-річним сином відвідав окуповані Донецьк і Луганськ з «гуманітарною місією». Син політика опублікував у Instagram фото, на якому тримає в руках автомат Калашникова, яке підписав так: «Заборонено у Німеччині, але я в Донецьку».

Окрім радикального німецького політика, до Криму приїхала віцепрезидентка лівоцентристської партії «Альтернатива болгарського відродження» Любомира Ганчева, яка обстоює скасування санкцій ЄС проти Росії, та колишній член центральної виборчої комісії Болгарії Мартін Райчев Райков. Завершив список угорський журналіст Ерік Альмквіст.

Та хоч би що писали російські ЗМІ, купка маргінальних європейських політиків і кількох політичних фриків не мала мандата спостерігачів жодної міжнародної структури.

«Європейський парламент не було запрошено спостерігати за виборчим процесом, отже він не може коментувати ні перебігу голосування, ні його підсумків. Жодному членові Європарламенту не було надано мандата спостерігати чи коментувати виборчий процес», — заявив голова комітету ЄП у закордонних справах Девід Макалістер. Тож будь-який член Європарламенту, який вирішив спостерігати за референдумом у Росії чи «в анексованому Криму, робить це із власної ініціативи, за жодних обставин його чи її заяви або дії не можуть асоціюватися з Європарламентом».

Литовський євродепутат, колишній прем’єр-міністр Андріус Кубілюс емоційно звернувся до колег через Twitter: «Тьєррі Маріані, чи поводитиметеся у Криму так само, як у 2016-му, — цілуватиметеся із загарбниками? Ганьба!» Так Андріус Кубілюс нагадав, як у липні 2016 року під час поїздки до анексованого Криму Тьєррі Маріані поцілував пам’ятник «зеленим чоловічкам», який російська окупаційна влада встановила у Сімферополі.

Протест і наслідки

Офіційний Київ жорстко відреагував на вояж європейських «спостерігачів» до окупованого Криму. Протест із цього приводу заявило українське зовнішньополітичне відомство й нагадало, що цей візит здійснено з порушенням українського законодавства й він не має жодного офіційного статусу. «МЗС засуджує участь депутатів у спостереженні за так званим голосуванням за поправки до Конституції РФ, підсумки якого на території тимчасово окупованої АР Крим і м. Севастополь є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і їх не буде визнано ні Україною, ні міжнародним співтовариством», — йдеться у заяві. Наші дипломати пообіцяли, що всі причетні до організації та проведення незаконного голосування, зокрема й так звані спостерігачі, нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Проте ця заява не надто налякала Тьєррі Маріані і не завадила йому розмістити на своїй сторінці сайту Європарламенту зухвалий допис із хештегом #Russia: «І цього разу, як і під час усіх наших попередніх поїздок до Криму, — офіційний протест від українського уряду. І цього разу, як і під час усіх наших попередніх поїздок, мандрівка триває».

Поки що не відомо, чи збирається ЄС розширити кримський санкційний пакет через «референдум», незаконно проведений Кремлем на українській території. Проте представник України при ЄС Микола Точицький закликав ЄС «рішуче відреагувати» на це «нікчемне голосування».