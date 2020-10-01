Засідання Національної ради реформ, на якому окреслено зміни, що їх необхідно першочергово реалізувати в Україні для поліпшення бізнес-клімату, відбулося в межах робочої поїздки Президента Володимира Зеленського до Вінницької області.

«Формат виїзних регіональних засідань Національної ради реформ, чи засідань наших депутатів, чи урядових засідань у регіонах свідчить, що все-таки реформи відбуваються не на Банковій, не у стінах Верховної Ради і не в Кабміні. Вони передусім для людей. Тому мені дуже приємно, що ми обрали такий регіональний формат, — сказав глава держави, висловившись за продовження практики проведення засідань Національної ради реформ у різних областях країни. — Людей буде долучено до нашої роботи, й вони розумітимуть, для чого й для кого ми це робимо».

Конкуренція на всіх рівнях

Перед цим засіданням Національної ради реформ Президент надихнувся змістовною розмовою зі студентами Вінницького національного технічного університету.

«Підсумком нашої Національної ради реформ мають бути важливі законопроєкти. А потім — найголовніше. Одна справа, коли ми проголосували той чи інший закон, а інша — втілити його в життя і справді реформувати нашу країну задля таких студентів, задля їхнього майбутнього», — наголосив Президент.

Учасники засідання сфокусувалися на обговоренні трьох реформ: Державної архітектурно-будівельної інспекції, надрокористування й приєднання споживачів до електромереж. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив: ці три реформи надзвичайно важливі для поліпшення економічної ситуації та залучення інвестицій в Україну: «Кожна з реформ — і ДАБІ, і надрокористування, і спрощення підключення до електромереж — це створення передумов для регіональної конкуренції, яка допоможе кожній громаді в питанні залучення інвесторів на свою територію».

Глава уряду підкреслив, що реформа ДАБІ вже підійшла до завершення. «Сьогодні готові законопроєкти. Упевнений, тепер ми будемо рухатися набагато швидше, щоб до кінця жовтня побачити перші результати», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Сфера надрокористування, за словами Дениса Шмигаля, — це мільярди доларів потенційних інвестицій в Україну: «Цього року ми вже побачили, якими можуть бути надходження від першого ж аукціону в державний бюджет в частині надрокористування».

Прем’єр-міністр наголосив, що нинішній показник підключення до електромереж — це вбивця рейтингу України в Doing Business Світового банку.

«Україна загалом у рейтингу на 64-му місці у світі. І на 128-му місці в частині підключення до електромереж. Жоден інвестор не хоче витрачати більше року часу й колосальні гроші на те, щоб отримати електроенергію», — підкреслив Денис Шмигаль, додавши, що розв’язання цієї проблеми дасть змогу Україні зробити прорив в інвестиційній площині.

Можливості надзвичайно великі

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів наголосила, що дозволи на будівництво та приєднання до електричних мереж матимуть безпосередній вплив на створення нових робочих місць і промисловий потенціал.

«Кожна з цих речей, якщо їх буде ухвалено, спростить, додасть кілька відсотків економічного зростання й полегшить життя для звичайних людей, а також учасників ринку», — додав голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

Це друге засідання Національної ради реформ. За підсумками першого Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» та відповідні зміни до Податкового й Митного кодексів. Верховна Рада вже розглянула його в першому читанні. Нині проєкт закону доопрацьовують у профільному комітеті до другого читання.

Юлія Ковалів зазначила, що наступного сесійного тижня Верховна Рада має розглянути законопроєкт про «інвестиційних нянь», і з 1 січня 2021 року цей документ запрацює на повну силу.

«Попри труднощі й виклики сьогодення, ми бачимо безпрецедентні можливості для розвитку нової, відкритої, по-європейськи ефективної держави та зміцнення економіки. Ми маємо не уникати проблем, а намагатися їх розв’язати, хоч як би складно це було. І проєкти, запропоновані на Національній раді реформ, засвідчують, що можливо багато змінити, крок за кроком полегшити життя бізнесу — підприємцям, що творять економіку держави», — наголосив Володимир Зеленський.

Учасники засідання підкреслили, що з певних питань вже напрацьовано законопроєкти, і висловили сподівання на швидку та плідну роботу з Верховною Радою. З інших реформ спільні позиції поки що напрацьовують. Їх буде представлено найближчим часом.

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«Урядового кур’єра»