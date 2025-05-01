Держави, що входять до «Ініціативи трьох морів» («Тримор’я»), потребують більшої безпекової співпраці з урахуванням російської загрози. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-участі в пленарному засіданні 10-го саміту «Тримор’я». Він зазначив, що країнам — учасницям «Ініціативи трьох морів» потрібно захистити енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу кордонів з росією, і розробити спільні плани узгоджених дій у разі надзвичайних ситуацій.

За словами Президента, енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку та іншу критичну інфраструктуру необхідно будувати з урахуванням резервних маршрутів. Також регіону потрібні кращі логістичні зв’язки — не лише для торгівлі, а й для безпеки.Володимир Зеленський наголосив, що для реалізації всіх цих кроків необхідний тривалий мир, якого можна досягти лише спільними зусиллями.

«Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з росією, має говорити єдиним голосом. Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо — без жодних винагород для путіна, і особливо — без жодного клаптика землі», — сказав глава держави.

Президент закликав усіх присутніх зберігати тиск на росію, щоб допомогти в досягненні повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше хоча б на 30 днів та залишатися з Україною.

«Ми щиро вдячні за вашу військову підтримку, і вона нам досі потрібна, бо росія хоче затягнути цю війну. Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми будуємо зараз, захищатиме не лише нас, а й тих, хто інвестує», — додав Володимир Зеленський.

На засіданні у Варшаві Україну представляв віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він зокрема зазначив, що це важлива подія, яка демонструє нашу інтеграцію в європейський політичний, економічний і безпековий простір.

«Ініціатива трьох морів» стає дедалі потужнішим майданчиком для розвитку спільних інфраструктурних, енергетичних і цифрових проєктів.

У фінальній декларації саміту учасники одностайно засудили російську агресію, підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також підкреслили важливість активної участі України у процесах європейської інтеграції та відновлення. Відзначили важливість залучення 3SI до процесу відбудови України. Окремо вказано на необхідність зміцнення інфраструктурних зв’язків, захисту критичних об’єктів у Балтійському і Чорному морях, посилення військової мобільності — усі ці напрями безпосередньо стосуються безпеки України і наших партнерів», — розповів Олексій Кулеба.

Він нагадав, що Україна активно працює в межах ініціативи, зокрема реалізує транспортні й енергетичні проєкти, будує нові залізничні й логістичні коридори, інтегрується в європейські енергосистеми.

«Ми маємо чітку стратегію: стати повноправним учасником «Тримор’я» і зміцнити через це не тільки свою державу, а й безпеку та економіку всього регіону.

«Ініціатива трьох морів» розглядає розвиток інфраструктури не лише як економічне завдання, а як елемент безпеки. Саме з цієї перспективи важливо спільно зміцнювати наші транспортні маршрути, енергетичні мережі, цифрову взаємодію.

У Варшаві пролунала важлива теза: майбутнє нашого регіону визначатимуть ті, хто вже зараз інвестує у спільну безпеку, взаємозв’язки й інновації. Це збігається з українським баченням: наша перемога у війні має перетворитися на спільну перемогу для Європи у вигляді стабільнішого, розвиненішого і згуртованішого простору від Балтійського до Чорного моря», — зауважив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Олексій Кулеба подякував усім країнам-партнерам за підтримку України. На полях саміту він провів важливі зустрічі із представниками держав, які взяли участь у саміті «Тримор’я».

«Ініціатива трьох морів» (Адріатика — Балтика — Чорне море) — політико-економічний форум і майданчик для ініціювання нових проєктів та синхронізації тих, що вже існують, із розбудови транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури держав ЄС. Повноцінними членами ініціативи є 13 країн Євросоюзу: Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Греція.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство розвитку громад та територій