Постійна увага Кабінету Міністрів України та місцевих органів влади до ремонту доріг дає відповідні наслідки: певні ділянки автошляхів, які найбільше використовуються, або вже відремонтовані, або активно ремонтуються. Дороги місцевого значення теж поступово оновлюються, хоча роботи ще дуже багато, а іноді люди виявляють нетерплячість і незадоволення. Тож «Урядовий кур’єр» продовжує відстежувати ситуацію з відбудовою доріг у різних регіонах країни.

Рівненщина. Зупинка руху як спосіб шантажу

Минулого тижня кілька десятків людей перекрили міжнародну трасу Київ — Ковель — Ягодин і вимагали терміново відремонтувати дорогу на Степангород. Коли не знаєш ситуації, здається, що все правильно: люди мають право вимагати розв’язання нагальних проблем громади. До того ж дороги (особливо місцевого значення) на Рівненщині нічим не кращі, ніж по всій Україні. Однак треба згадати, що степангородці кілька років тому не пускали дітей до школи, вимагаючи звести в селі нову. Хоча в той час інші діти, можливо, вчилися у гірших умовах. Сьогодні школу будують: нову, простору, головний її інвестор — держава.

Тепер місцеві вимагають нову дорогу. Тиснуть тим, що перекривають трасу. Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко відреагував так: «Справді, у нас ще дуже багато роботи на дорогах, які руйнувалися десятиліттями. Але вони змінюються». Що ремонтувати першочергово на місцях, вирішують керівники районів. Володимирецький район дорогу на Степангород, до речі, вніс до цьогорічного переліку ремонтів. До речі, на дороги місцевого значення Рівненщини спрямують 281 мільйон гривень. Загалом же на будівництво та ремонт доріг уперше витратять мільярд: це і ті кошти, які надає уряд, й ті, що надійдуть від митного експерименту. «За п’ять років, гадаю, ми можемо змінити ситуацію з автошляхами в нашому краї. Треба просто набратися терпіння», — каже Олексій Муляренко.

А до учасників акцій протесту є кілька питань: скільки податків і з якої діяльності сплачують вони та більшість їхніх земляків? Відомо, що тут здебільшого живуть ті, хто нелегально видобуває бурштин. Чи так само активно вони контролюють проїзд по селу великогабаритного транспорту, який останніми роками руйнує дороги? Чи відомо їм, що нові школи і дороги зводять на наші податки?

Закарпаття. Науковці й туристи дістануться на гору Піп Іван

На Закарпатті відбудовують дорогу, яка веде до зведеної наприкінці 30-х років минулого століття астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський. Керівництво держпідприємства «Рахівське лісове дослідне господарство» вирішило прокласти новий лісовий шлях, адже окрім туристичного він матиме й лісогосподарське значення.

Цей напрямок донедавна був суцільним бездоріжжям. «Споруджувана лісогосподарська траса — підмога в охороні лісу від порушень і пожеж, а також у лісозаготівлях. Новий шлях дасть можливість місцевим жителям, велотуристам легше діставатися до полонин, — сказав директор держлісгоспу Володимир Приступа. — Це лише одна з доріг, які вводять в експлуатацію працівники Рахівського ЛДГ. За минулі 11 років у гірській місцевості збудовано вже близько 60 кілометрів доріг».

Будівництво нового шляху планують повністю завершити до кінця червня. Загальна його довжина становитиме три кілометри. До слова, науковці планують відновити і роботу самої обсерваторії. Тут діятимуть метеорологічна станція, туристичний стаціонар.

Луганщина. Ремонтувати треба з гарантією

Стан доріг у нинішньому обласному центрі Луганщини настільки жахливий, що призвів до громадської акції, в якій узяли участь і місцеві депутати. Громадські активісти взяли під свій контроль процес ремонту дорожнього покриття і попередили, що проводитимуть фото- і відеофіксацію. «Ми будемо проводити анонімні експертні оцінки, ми приходитимемо до міського голови, до депутатів, будемо приходити до голів комунальних підприємств. У разі якщо наступної весни дорога зійде, ми створимо їм максимум незручностей», — попереджає керівник громадського угруповання Владислав Кирилов.

Але треба зазначити, що рішенням сесії міської ради на початку березня вже створена депутатська комісія з перевірки виконання гарантійних зобов’язань підрядників щодо ремонту доріг у 2017 році за бюджетні кошти. Гарантійний строк виконаних робіт за договорами має кожен підрядник. Документально підтверджені неякісно виконані ділянки дорожнього покриття. Тепер на засіданні за участі керівництва міста, депутатів, замовників та підрядників ухвалене остаточне рішення — розпочати ремонт зруйнованих ділянок доріг за гарантійними зобов’язаннями за рахунок підрядників. Але…

«На даний час неможливо розпочати поточний ремонт доріг, оскільки ще не запрацювали асфальтобетонні заводи, які, за попередньою інформацією, мають розпочати роботу до 25 квітня», — каже в.о. міського голови Ігор Слєсарєв. За його словами, гроші на поточний ремонт є, питання лише в наявності матеріалу.

Хмельниччина. Компанії інвестують у шляхи

Цього року в області заплановано масштабний ремонт автошляхів на суму понад один мільярд гривень. Обласна влада планує спрямувати на ремонт доріг і надпланові митні надходження. Є гарні новини: ще одна потужна корпорація буде розмитнюватися в області. «Переговори з компанією «Кернел» завершились добре. Корпорація планує цього року розмитнити в області обладнання вартістю понад один мільярд гривень. Частина цих коштів буде спрямована в Дорожній фонд, а отже, на наші дороги! Вдячний бізнесменам, які підтримують гарні ініціативи та активно співпрацюють для спільного результату», — зазначив під час наради голова облдержадміністрації Олександр Корнійчук.

В області ліквідують ямковість та розпочалися ремонтні роботи на найважливіших транспортних артеріях. Зокрема на міжнародній трасі М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, яка входить до транснаціонального транспортного коридору GO Highway. В області її протяжність становить 150 кілометрів. Наразі шляховики виконують земляні роботи для розширення проїзної частини до 12 метрів для влаштування зупинкових смуг. Проектом передбачена регенерація існуючого покриття, збільшення верхнього шару із щебенево-мастикового асфальтобетону до 5 сантиметрів, який вирізняється довговічністю, кращим зчепленням та захистом від руйнувань. «Цього року на М-12 плануємо відновити майже 40 км покриття від міста Хмельницького до смт Війтівці, а через населений пункт Війтівці капітально відремонтуємо 2 км дороги. Окрім того, запланована реконструкція західного під’їзду до обласного центру, де передбачено будівництво розв’язки», — зазначив начальник служби автомобільних доріг в області Петро Гнидюк.

Тернопілля. На місцевих дорогах роботи почнуться у червні

У квітні до області надійшло 315 мільйонів на ремонт доріг місцевого значення. Загальна їхня протяжність на Тернопільщині становить 3,5 тисячі кілометрів. За словами начальника управління Віктора Кузяка, 27 останніх років хіба латали за місцеві кошти, тож доріг, по суті, не залишилося, а радше напрямки. Певна річ, і надані цьогоріч 315 мільйонів гривень проблему не розв’яжуть. Тому вирішили в області скласти програму й визначити пріоритетні завдання. Насамперед відремонтують автошляхи між райцентрами і центрами громад, дороги до опорних шкіл та амбулаторій. Кожен район визначив по три стратегічні дороги, які мають почати нині ремонтувати. З цього тижня оголошуватимуть тендери, а роботи розпочнуться у червні.

Тим часом на державних автошляхах роботи вже тривають. Зокрема, на міжнародній трасі М-12 дорожники працюють на 40-кілометровій ділянці від Тернополя до кордону з Хмельниччиною. Її не лагодили вже понад 30 років. Почали зі зняття старого покриття, укріплять основу й укладуть два шари асфальтобетону. Дорожники також подбають про влаштування кільця при в’їзді до райцентру Підволочиськ, освітлення, нові дорожні знаки та розмітку, розширять проїжджу частину.

Узагалі ж на ремонт державних доріг спрямують понад 1 мільярд 260 мільйонів гривень держкоштів. Мережа таких автошляхів на Тернопіллі становить понад 1,5 тисячі кілометрів.

Харківщина. Головним об’єктом стане траса Харків — Суми

Нині трасу Харків — Охтирка готують до масштабного ремонту. На всій протяжності дороги до кордону із Сумською областю вкладуть два нові шари асфальтобетону, а також замінять знаки, бар’єрну огорожу та облаштують розмітку, відремонтують усі автобусні заїзні кишені. Ремонт проводитимуть не ділянками, а на всій дорозі.

Без уваги не залишаться дороги місцевого значення, на їх ремонт Харківщина отримає з держбюджету понад 650 мільйонів гривень. Однак цих коштів не вистачить для реалізації амбітних планів: на рік заплановано обновити 80 доріг місцевого значення та 238 вулиць у населених пунктах. Проте виконання наміченого цілком реальне. Начальник управління будівництва дорожнього комплексу департаменту капітального будівництва ХОДА Ігор Турченко розповів: «За ініціативи голови ХОДА Юлії Світличної 7 грудня минулого року в Харківській області було створено Дорожній фонд. Це дало нам можливість акумулювати всі кошти, які надходять на ремонт місцевих доріг: субвенція з державного бюджету, співфінансування з районних бюджетів, кошти від перевиконання митних платежів. Ми також розраховуємо на кошти ренти з районів, де є газовидобуток», — розповів начальник управління.

Як заявив перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Сергій Пляка, масштабні дорожньо-ремонтні роботи розпочнуться з усунення дефектів на відремонтованих минулого року шляхах. До того ж ці роботи проводитимуться коштом підрядників.

«Переважно дефекти пов’язані з тим, що минулого року були укладені тільки нижні шари, тобто роботи ще не завершені. Наприклад, є питання по дорогах Мерефа — Лозова — Павлоград, Мерефа — Зміїв, Харків — Вовчанськ. Усі об’єкти вже обстежені, складені акти. Підрядники беруться за виправлення недоліків і до укладання нових шарів асфальтобетону», — зазначив Сергій Пляка.

Оголошені перші тендери, а фахівці на даний момент проводять необхідні підготовчі роботи, складаючи проектно-кошторисну документацію для ремонту доріг місцевої мережі. Вони також склали акти обстеження вже 32 з 80 доріг, на яких будуть працювати цього року.

Начальник управління будівництва дорожнього комплексу Ігор Турченко також повідомив, що тендерні процедури займуть близько 60 — 65 днів, після чого підрядники зможуть взятися до робіт. В області вже розпочали ямковий ремонт на дорогах державного та місцевого значення.

На трасах працює 28 бригад ремонтників, запущено в роботу 5 асфальтних заводів і, за словами Сергія Пляки, нинішнього сезону робіт на місцевій мережі доріг буде виконано в 4 — 4,5 раза більше, ніж торік.

Матеріали підготували Інна ОМЕЛЯНЧУК, Василь БЕДЗІР, Іванка МІЩЕНКО для «Урядового кур’єра»

Олег ЧЕБАН, Микола ШОТ, Володимир ГАЛАУР,«Урядовий кур’єр».