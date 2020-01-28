Прем’єр-міністр переконаний, що без цивілізованих шляхів в Україні не може бути стрімкого економічного зростання

Комплексне дорожнє будівництво розпочнеться в Україні із початком весни. Це питання важливе, і ми не маємо часу й можливості, щоб із цим зволікати. «Я хочу звернутися до усіх органів державної влади. У нас завдання задеклароване: з 1 березня має розпочатися масштабне будівництво. Тобто настільки швидко, наскільки погода нам дозволить, ми маємо вийти і будувати», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на презентації планів роботи Укравтодору «Дороги UA 2020».

Він закликав усіх готуватися до максимально раннього початку сезону дорожніх робіт: «Ми з боку органів державної влади спробуємо усі процедури, тендери, роботу з паперами, проєкти завершити до цього моменту. Звичайно, не по всіх об’єктах, тому що там є певна логіка, але по достатній кількості для того, щоб завантажити усі наявні потужності».

Загалом в уряді запланували у 2020 році відремонтувати й побудувати не менш як 4 тисячі кілометрів доріг місцевого та державного значення, повідомляє Укрінформ. Для цього в дорожньому фонді тільки на цей рік закладено понад 66 мільярдів гривень. «Ідеться не про ямковий, а про якісний ремонт і будівництво», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Олексій Гончарук наголосив, що якісні дороги Україні необхідні, адже без них не може бути стрімкого економічного зростання, бо логістика впливає на багато речей у сучасному світі. «Що швидше ми побудуємо хороші дороги, то швидше зможемо собі дозолити підвищувати соціальні стандарти. Дороги — це ще й робочі місця, податки», — підкреслив він.

Голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександр Кубраков поінформував, що в 2020 році пріоритетними для ремонту і будівництва стануть мостові переходи в кількох містах України.

«У будівництві мостів є три пріоритети. Це запорізькі мости — зараз тендери тривають. Є два інші великі проєкти. Це місто Миколаїв. У ньому є Південнобузький міст, який ми, Укравтодор, забираємо на баланс із балансу міської адміністрації. І є в Миколаєві проєкт співпраці з японською агенцією JICA. Сподіваюся, що в цьому напрямі цьогоріч також буде прорив. Тому що, наскільки мені відомо від колег, японська сторона вже підтвердила й надіслала проєкт кредитної угоди», — цитує УНІАН слова фахівця.

«Є місто Кременчук, у якому також складна ситуація з мостовим переходом. Він також не на балансі Укравтодору. Проєктується новий міст поряд із містом, але ми детально вивчаємо додаткові можливості, що можна зробити з наявним мостовим переходом, бо ми розуміємо, що місто не можна просто залишити, побудувавши за 30 кілометрів поряд з мостом, тому що там є міський транспорт, і це соціально неможливо зробити», — додав Олександр Кубраков.

А в коментарях журналістам міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що наглядова рада Укрзалізниці ухвалить рішення про звільнення керівника компанії Євгена Кравцова у найближчому майбутньому.

«Пасажирській складовій приділяли дуже мало уваги, і громадяни України отримували послугу вкрай низької якості, тому ми найближчим часом мінятимемо керівництво Укрзалізниці. Я розраховую, що рішення щодо цього питання буде ухвалено упродовж кількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує рішення наглядової ради», — сказав міністр.

За його словами, наглядова рада Укрзалізниці проводить серію засідань із цього питання. «Якби це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша», — зазначив Владислав Криклій. Він зауважив, що кандидати на посаду голови Укрзалізниці поки що не відомі, проте кандидатуру ексголови відомства поляка Войцеха Бальчуна не розглядають.

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