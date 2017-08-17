Від початку тижня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перебуває в робочих поїздках кількома областями країни. Позавчора це була Дніпропетровщина, вчора глава уряду вже їхав автошляхами Херсонщини, а сьогодні вже перебуває на сусідній Миколаївщині. Такий щільний графік пов'язаний з активізацією дорожнього будівництва в усіх регіонах. Тож уряд прагне максимально контролювати чіткість фінансування робіт і особливо — цільове освоєння наданих коштів.

Зробили чимало. Треба ще більше

Фінансування дорожніх робіт в Україні, визначених одним із пріоритетів роботи влади всіх рівнів, має відбуватися з різних джерел. І тому доцільно об’єднати ресурси бюджетів різних рівнів — державного і місцевих — у цьому процесі. Про це сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час перевірки стану ремонту дороги Р-57 «Цюрупинськ—Гола Пристань— Скадовськ». Відвідання ділянки автотраси стало першим пунктом його робочої поїздки до Херсонської області.

Прем'єр-міністр підкреслив, що тривалий час на Херсонщині дорожні роботи майже не проводили. А лише впродовж половини цього року відремонтовано вже понад 27 кілометрів дорожнього полотна, і далі цей показник лише зростатиме, запевнив глава уряду.

«Капітальний ремонт країни, реконструкція доріг у ній триває. Цього року ми утричі збільшили обсяги виконання робіт, хоча й розуміємо, що роботи попереду ще дуже багато, — наголосив Володимир Гройсман. — Дуже важливо об’єднувати зусилля і місцевих бюджетів — у межах децентралізації у них сьогодні є кошти для того, щоб інвестувати у нормальні дороги. Підкреслюю, що українці мають повне право їздити і користуватися якісними дорогами. Більше того — українці будуть їздити нормальними відремонтованими і безпечними дорогами з нормальним полотном, розміткою, з високим рівнем безпеки. На це потрібен час, але обраний напрям роботи є правильним. І дороги в Україні будуть відновлювати з кожним роком».

Традиційно Прем’єр поспілкувався і з журналістами, яких цікавить не лише основна мета його перебування в області, а й думка про основні напрями соціально-економічного розвитку країни. Тож Володимир Гройсман розповів, що підготовлений Кабінетом Міністрів пакет законопроектів щодо пенсійної реформи, проголосований Верховною Радою в першому читанні на початку липня, важливо остаточно ухвалити вже у вересні. І таким чином дати змогу максимально швидко розпочати процес осучаснення пенсій для дев’яти мільйонів пенсіонерів.

Про Раду інновацій і діловий клімат

Володимир Гройсман підкреслив, що мета урядової пенсійної реформи — відновити соціальну справедливість щодо людей праці, які «десятиліттями очікують на зміни», повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«15 серпня я був у Дніпрі, зустрічався з пенсіонерами. Мені сказали: «Ми очікуємо на пенсійну реформу, на підвищення пенсій». І люди праві. Скільки пенсіонери можуть чекати? Вони десятиріччями чекають, аби система стала справедливою, — наголосив глава уряду. — Ми знайшли правильний формат системи. Те, що ми пропонуємо, ніхто за 25 років не запропонував. Ми пропонуємо якісну справедливу систему, яка дасть змогу вже в жовтні, а Верховна Рада має проголосувати у вересні, підвищити пенсії».

Володимир Гройсман підкреслив, що нині до законопроектів є багато поправок, які можуть зруйнувати розроблену урядом систему і знівелювати ті цілі, які сьогодні закладає Кабінет Міністрів: «Є багато поправок, і вони можуть знищити цей пакет законопроектів. Саме тому завдання — врятувати його від модифікацій і отримати підтримку». Крім того, він нагадав, що в першому читанні пропозицію уряду підтримали 282 народних депутати.

«Тому вже у вересні треба вийти на фіналізацію рішень. Ми готові запровадити підвищення пенсій», — наголосив Володимир Гройсман.

До слова, напередодні у Дніпрі Прем’єр зустрічався з представниками ділових кіл області. І заявив, що всі зміни та реформи, які сьогодні відбуваються в Україні, мають забезпечувати зростання економіки в інтересах громадян та бізнесу. «Все, що ми хочемо змінити в країні, має спиратися на зростання економіки. Економіка — це конкретні виробництва, підприємства, для яких треба створювати належні умови розвитку», — конкретизував він мету спільної роботи.

Прем'єр-міністр підкреслив, що сьогодні необхідно змінювати фактично всі сфери життя — від дошкільної та шкільної освіти до пенсійної системи, яка має гарантувати справедливість людині праці.

«Зрозуміло, що новації і зміни — це завжди складний процес, але всі реформи мають і буде проведено під потреби українців, — запевнив глава уряду. — У серпні ми створюємо Раду інновацій, адже чекати з реформами вже не можна».

Володимир Гройсман підкреслив, що створення сприятливого ділового клімату — це також важливий напрям роботи. І в цьому контексті він нагадав, що стоїть на позиціях захисту ділових кіл і зниження будь-якого адміністративного впливу на бізнес з боку контролюючих органів.

А на Херсонщині Прем’єр оглянув ще й виробничі потужності підприємств регіону — компаній «Дунапак—Таврія», «Данон — Дніпро», а також зустрівся з представниками бізнес-середовища.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»