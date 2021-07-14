«Тракторфест» на Черкащині проходить уже вдев’яте. І як завжди, успішно. Цього разу його учасники сповна розкрили потужності тракторної техніки, показали віртуозне вміння трактористів, емоції та волю до перемоги. Усе це та ще багато конкурсів і виступів артистів, які відбувалися під час тракторних перегонів у селі Полствин на Канівщині, вражало особливою атмосферою свята. Його традиційними супутниками були спека й пилюка, але глядачі, яких зібралося цього року понад 5 тисяч, були готові терпіти незручності за видовище, яке демонстрували механізатори, зокрема на віражах, відриваючи від землі колеса багатотонних машин.

Цього разу для учасників перегонів проклали майже формульну трасу. Фото автора

«Передовсім це свято врожаю і тракторні перегони. Крім перегонів, суть дійства ще й у тому, щоб зберегти наші традиції, — прокоментував ініціатор конкурсу директор ТОВ «НВФ «Урожай» Групи МХП Олександр Воскобойнік. — Раніше наші прадіди йшли в поле жати співаючи. Завершували певний цикл робіт і знову відзначали це радісно й весело. Тепер це забувається — ми працюємо й працюємо. Навіть спілкування відкладаємо, бо все ніколи. А сьогодні саме час поспілкуватися, порадіти, адже 800—900 працівників «Урожаю» присутні на святі, а ще їхні родини, приїжджі з інших регіонів. Мріємо надати святу всеукраїнського статусу, завжди всім раді».

Напередодні заходу механізатори випробовували трасу, зроблену за зразком траси перегонів «Формула-1» у місті Монца (Італія), але в кілька разів коротшу. За день до «Тракторфесту» у змаганні визначилися фіналісти перегонів.

Два трактори — новенькі білоруські МТЗ стали на старт і під грім музики з акустичних колонок та двигунів рвонули з місця. Внутрішнє коло трохи коротше, тож пілот, який їхав по ньому, обганяв конкурента. Але за три кола учасники мінялися тракторами й смугами руху, і вже інший пілот на внутрішньому колі міг надолужити прогаяне. Збоку здавалося, що точка опори для трактористів у кабіні — лише кермо, бо їх підкидало й носило з боку в бік. Після повороту водії додавали швидкості й вгризалися задніми колесами в ґрунт та піднімали передні колеса.

У класі МТЗ переміг Василь Дзюба з виробничого підрозділу Катеринопіль ТОВ «НВФ «Урожай», за що отримав сертифікат на 15 тисяч гривень.

Наступними після білоруських тракторів на трасу вийшли набагато важчі й потужніші німецькі FENDT. Та виявляється, й такі велетні можуть жваво бігти трасою. У цьому класі переможцем став Олександр Крикливенко теж із катеринопільського підрозділу, який за кермом понад 20 років.

Після чоловіків настала черга змагатися жінкам — емоцій тут було ще більше. Але в кабіні, крім них, задля безпеки перебували інструктори.

Спека й пилюка не злякали численних глядачів

«Навчати жінок водіння на тракторі було весело й іноді боляче, — поділився враженнями інженер сервісного центру й інструктор для учасниць перегонів Владислав Кушніров. — Вчилися вони дуже швидко і з запалом: натиснули на педаль їхали до кінця. Деякі з жінок за день до змагань уперше сіли за кермо трактора. Чоловіки частіше їздять на тракторах і сприймають їх як машину для роботи в полі, а жінки вловили саме змагальну складову. Але траса не завжди дає змогу їхати швидко — тут і повороти, й нерівності. Загалом керувати сучасним трактором досить просто, а ось у перегонах складнощів додає те, що є суперники, а хочеться прийти першим».

Перемогла Людмила Савранська. Її чоловік теж брав участь у змаганнях — і як інструктор для жінок, і як учасник. Ця родина із Катеринополя.

Позмагатися за кермом тракторів FENDT дали змогу навіть дітям до 16 років, попередньо обмеживши швидкість техніки. Та азарту це не зменшило. 15-річний Максим Женжера тренується вже рік. Його вчить батько, який працює трактористом на ВП Рижанівка. Він теж узяв участь у змаганнях. Хлопець — механізатор у четвертому поколінні, на тракторі працював ще його дід, прадід і навіть прабабця.

Цього дня, здається, змагалися всі: після суперництва на тракторах відбувся екстремальний польовий забіг серед механізаторів і навіть курячі перегони. А кожен із підрозділів підприємства готував свої смаколики на кулінарний конкурс, навіть за найкраще заспівану пісню організатори давали призи.

На заході діяв український ярмарок з безліччю національних і суто черкаських сувенірів, усі охочі могли здійснити тест-драйв на сучасних автомобілях. А надвечір над втомленим від спеки й емоцій сільським полем лунало караоке з Ольгою Цибульською та пісні у виконанні Руслани Лижичко і гурту «Крутий Заміс».