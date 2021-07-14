«Тракторфест» на Черкащині проходить уже вдев’яте. І як завжди, успішно. Цього разу його учасники сповна розкрили потужності тракторної техніки, показали віртуозне вміння трактористів, емоції та волю до перемоги. Усе це та ще багато конкурсів і виступів артистів, які відбувалися під час тракторних перегонів у селі Полствин на Канівщині, вражало особливою атмосферою свята. Його традиційними супутниками були спека й пилюка, але глядачі, яких зібралося цього року понад 5 тисяч, були готові терпіти незручності за видовище, яке демонстрували механізатори, зокрема на віражах, відриваючи від землі колеса багатотонних машин.

«Передовсім це свято врожаю і тракторні перегони. Крім перегонів, суть дійства ще й у тому, щоб зберегти наші традиції, — прокоментував ініціатор конкурсу директор ТОВ «НВФ «Урожай» Групи МХП Олександр Воскобойнік. — Раніше наші прадіди йшли в поле жати співаючи. Завершували певний цикл робіт і знову відзначали це радісно й весело. Тепер це забувається — ми працюємо й працюємо. Навіть спілкування відкладаємо, бо все ніколи. А сьогодні саме час поспілкуватися, порадіти, адже 800—900 працівників «Урожаю» присутні на святі, а ще їхні родини, приїжджі з інших регіонів. Мріємо надати святу всеукраїнського статусу, завжди всім раді».

Напередодні заходу механізатори випробовували трасу, зроблену за зразком траси перегонів «Формула-1» у місті Монца (Італія), але в кілька разів коротшу. За день до «Тракторфесту» у змаганні визначилися фіналісти перегонів.

Два трактори — новенькі білоруські МТЗ стали на старт і під грім музики з акустичних колонок та двигунів рвонули з місця. Внутрішнє коло трохи коротше, тож пілот, який їхав по ньому, обганяв конкурента. Але за три кола учасники мінялися тракторами й смугами руху, і вже інший пілот на внутрішньому колі міг надолужити прогаяне. Збоку здавалося, що точка опори для трактористів у кабіні — лише кермо, бо їх підкидало й носило з боку в бік. Після повороту водії додавали швидкості й вгризалися задніми колесами в ґрунт та піднімали передні колеса.

У класі МТЗ переміг Василь Дзюба з виробничого підрозділу Катеринопіль ТОВ «НВФ «Урожай», за що отримав сертифікат на 15 тисяч гривень.

Наступними після білоруських тракторів на трасу вийшли набагато важчі й потужніші німецькі FENDT. Та виявляється, й такі велетні можуть жваво бігти трасою. У цьому класі переможцем став Олександр Крикливенко теж із катеринопільського підрозділу, який за кермом понад 20 років.

Після чоловіків настала черга змагатися жінкам — емоцій тут було ще більше. Але в кабіні, крім них, задля безпеки перебували інструктори.

«Навчати жінок водіння на тракторі було весело й іноді боляче, — поділився враженнями інженер сервісного центру й інструктор для учасниць перегонів Владислав Кушніров. — Вчилися вони дуже швидко і з запалом: натиснули на педаль їхали до кінця. Деякі з жінок за день до змагань уперше сіли за кермо трактора. Чоловіки частіше їздять на тракторах і сприймають їх як машину для роботи в полі, а жінки вловили саме змагальну складову. Але траса не завжди дає змогу їхати швидко — тут і повороти, й нерівності. Загалом керувати сучасним трактором досить просто, а ось у перегонах складнощів додає те, що є суперники, а хочеться прийти першим».

Перемогла Людмила Савранська. Її чоловік теж брав участь у змаганнях — і як інструктор для жінок, і як учасник. Ця родина із Катеринополя.

Позмагатися за кермом тракторів FENDT дали змогу навіть дітям до 16 років, попередньо обмеживши швидкість техніки. Та азарту це не зменшило. 15-річний Максим Женжера тренується вже рік. Його вчить батько, який працює трактористом на ВП Рижанівка. Він теж узяв участь у змаганнях. Хлопець — механізатор у четвертому поколінні, на тракторі працював ще його дід, прадід і навіть прабабця.

Цього дня, здається, змагалися всі: після суперництва на тракторах відбувся екстремальний польовий забіг серед механізаторів і навіть курячі перегони. А кожен із підрозділів підприємства готував свої смаколики на кулінарний конкурс, навіть за найкраще заспівану пісню організатори давали призи.

На заході діяв український ярмарок з безліччю національних і суто черкаських сувенірів, усі охочі могли здійснити тест-драйв на сучасних автомобілях. А надвечір над втомленим від спеки й емоцій сільським полем лунало караоке з Ольгою Цибульською та пісні у виконанні Руслани Лижичко і гурту «Крутий Заміс».