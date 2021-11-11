Початок цього тижня позначився загостренням на кордоні Польщі та Білорусі. Загони польських прикордонників і військових ледь стримують тисячі людей, які намагаються прорватися на територію Євросоюзу з Білорусі. Кількість вояків на польсько-білоруському кордоні збільшено до 15 тисяч, Варшава припускає подальше нарощування контингенту. Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів тероборони, закликаючи їх бути готовими вирушити на допомогу.

Учора дві великі групи щонайменше з кількох десятків мігрантів поблизу польського Підляського прикордонного загону силою прорвали паркани, потрапивши на територію Польщі. Прикордонна служба країни повідомила, що декого з них вдалося повернути за лінію кордону. Із білоруської території мігранти отримують їжу, мають намети, спальні мішки, їх постійно охороняють білоруські силовики.

Привід до маніпуляцій диктаторів

Варшава і Брюссель переконані: напругу створено штучно, вона елемент гібридної війни, яку проти ЄС розгорнув режим білоруського правителя Олександра Лукашенка. Він мститься за санкції проти нього та його правлячої верхівки за жорсткі придушення демонстрацій та переслідування опозиції, що виступила проти фальсифікації президентських виборів.

У соцмережі не раз потрапляли відео, як білоруські спецпри-значенці криками і силою змушують мігрантів перетинати кордон з Литвою та Польщею. Польські прикордонники стверджують, що з 1 серпня вони зафіксували понад 30 тисяч спроб незаконного перетину кордону.

Офіційну Варшаву останнім часом критикують за те, що вона змушує мігрантів повертатися до Білорусі й не дає їм змоги подати заяви про надання притулку. За інформацією правозахисників, у закритій прикордонній зоні на білорусько-польському кордоні вже зафіксовано щонайменше дев’ять смертей серед мігрантів.

Проте з настанням холодів гуманітарна ситуація на кордоні може значно погіршитися, бо в мігрантів, які опинилися у лісах між двома країнами, немає їжі й теплого одягу. Цим охоче спекулюють білоруські та російські провладні ЗМІ, які звинувачують Польщу та ЄС у порушенні прав людини й негуманному ставленні до тих, хто опинився у критичній життєвій ситуації.

Заманюють білоруські дипломати

У ЄС добре знають схему, за якою режим Лукашенка скеровує мігрантів, переважно громадян Іраку, до кордонів з ЄС. Офіційний Мінськ діє через свої дипломатичні установи. Про це під час онлайн-брифінгу у Брюсселі розповів речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано. За його словами, білоруська влада «спілкується з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі, як білоруські консульства, посольства тощо, де й видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати до нас, вам буде надано транспорт до кордону».

Якщо людина отримує інформацію нібито з офіційного джерела, вона схильна їй вірити. Тому представники Єврокомісії збираються найближчим часом відвідати кілька країн, громадяни яких найчастіше прибувають до Білорусі як потенційні мігранти.

«Для нас важливо не лише повідомити про це керівництво країни, звідки їдуть мігранти, а й намагатися донести інформацію до самих людей. Бо нерідко навіть органи влади цих країн не знають про ситуацію, що склалася», — пояснив Петер Стано.

Модель, за якою режим Лукашенка здійснює це, змушує людей вірити, що вони можуть приїхати в Білорусь і звідти продовжити шлях до ЄС. «Це частина нелюдського і навіть гангстерського підходу режиму Лукашенка. Він бреше людям і привозить їх до Білорусі, даючи оманливі обіцянки, нібито звідти вони зможуть легко потрапити в ЄС», — заявив речник Єврокомісії.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці й стабільності всього Євросоюзу, про що й написав у Twitter. За словами глави польського уряду, хоч охорона кордону — національний інтерес Польщі, «на карту поставлено стабільність і безпеку всього ЄС». Він вважає ситуацію на кордоні з Білоруссю «гібридною атакою» Лукашенка. «Але нас не залякати, ми захищатимемо мир у Європі з нашими партнерами з НАТО та ЄС», — запевнив глава польського уряду. Він заявив, що сценарій штучної міграційної кризи, яку створив Мінськ, писано й затверджено саме в Москві.

Через цю ситуацію надзвичайний стан у прикордонній зоні запроваджує і Литва. Режим діятиме протягом місяця вздовж усього литовсько-білоруського кордону, в пунктах реєстрації та утримання біженців, а також навколо них. Напередодні в одному з таких пунктів сталися заворушення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

«Ми бачимо, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, і це, звісно, означає, що нам потрібно готуватися до таких самих вторгнень і нападів», — заявила глава МВС Литви Агне Білотайте.

Санкції буде значно посилено

Щоб покарати режим Лукашенка за спроби дестабілізації ЄС, Брюссель готує новий пакет санкцій проти білоруської верхівки. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «Білорусь має припинити ризикувати життям людей», і закликала столиці країн-членів ЄС «затвердити режим розширених санкцій проти представників білоруської влади, які відповідальні за цю гібридну атаку».

«У Білорусі мають усвідомити, що тиск на Євросоюз у такий спосіб через цинічну інструменталізацію мігрантів не допоможе їм досягти своїх цілей», — наголосила глава Єврокомісії.

Брюссель уже почав втілювати в життя свої погрози на адресу Мінська. Наступного дня після того, як польське МВС поширило відео великої колони мігрантів, що рухалася до КПП «Брузги-Кузниця» на білорусько-польському кордоні, Рада ЄС оголосила, що призупиняє чинність деяких пунктів угоди з Білоруссю про спрощення видачі віз. Відтепер ця угода не діятиме для білоруських чиновників і не поширюватиметься на членів офіційних делегацій, депутатів парламенту й місцевих рад, членів уряду, суддів конституційного й верховного судів Білорусі.

А до наступного понеділка в ЄС підготують п’ятий пакет санкцій, до якого увійде близько 30 осіб, причетних до організації напливу мігрантів до кордонів Польщі, Латвії та Литви, серед яких міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Його відомство підозрюють у масовій видачі туристських віз переважно громадянам Іраку та Сирії, яким насправді обіцяють легку міграцію з Білорусі до ЄС.

За деякою інформацією, санкції стосуватимуться авіакомпанії «Белавіа». Брюссель уже заборонив її літакам заходити у повітряний простір та аеропорти ЄС після того, як Мінськ змусив літак компанії Ryanair приземлитися, щоб заарештувати засновника ресурсу «Некста». Тепер прямі санкції проти «Белавіа» унеможливлять орендувати літаки в ірландських, румунських і данських компаній. Як очікують, новий пакет санкцій мають схвалити міністри закордонних справ країн-членів ЄС на зустрічі у Брюсселі 15 листопада.