Так званий режим тиші, що встановлений після відповідних домовленостей і триває на Донбасі з 27 липня, знову опинився під загрозою зриву. Причому про бажання і готовність почати стріляти в ОРДЛО навіть не приховують. Навпаки — маріонетки Кремля вустами свого головного донецького «полководця» заздалегідь почали погрожувати зброєю, публічно висуваючи Україні безглузді ультиматуми. Спершу проросійські бойовики вихвалялися відкрити вогонь 3 вересня. Потім перенесли дату обстрілу українських позицій на ранок 7 вересня.

Що насправді стоїть за намаганням РФ та її лакеїв у вигляді окупаційної влади в Донецьку вкотре порушити підписані домовленості й дестабілізувати ситуацію на Донбасі та в усій Україні?

«… змін у цьому районі не зафіксовано»

З організаційних здібностей та людських якостей лідера ОРДО Дениса Пушиліна, якого Кремль обрав замість загиблого Олександра Захарченка, відверто глузують навіть донецькі прихильники «рускава міра». Проте водночас вони відзначають і позитивну якість колишнього «еМеМеМника». Він на відміну від свого войовничого попередника не робить карикатурних заяв про намір загарбати весь Донбас, штурмувати Київ, Львів, Берлін чи Лондон. І немов наврочили. Віднедавна Пушилін також почав марити лаврами грізного воєначальника. Досить несподівано він побачив «позиційні порушення» з боку українців і повідомив про намір обстріляти «незаконно зведені інженерні споруди» поблизу селища Шуми, що неподалік Торецька та окупованої Горлівки.

«Я очікував отримати від СЦКК документ про те, що порушення усунуто чи ведеться робота для цього. Такого документа не отримав. Тому офіційно заявляю, що у відповідності з пунктом «є» додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах в районі населеного пункту Шуми. Закликаю українську сторону з 08:00 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі. Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібне зірвання перемир’я. Ми хочемо тільки дотримання досягнутих домовленостей», — ідеться в заяві Пушиліна.

Попри неправдиву, м’яко кажучи, інформацію про «інженерні споруди» та лицемірство про небажання зірвати перемир’я, по цей бік лінії розмежування серйозно поставилися до претензій Кремля, озвучених лідером ОРДО. Зокрема міжнародні спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже офіційно спростували заяву про незаконне зведення будь-яких фортифікаційних споруд у згаданому районі. «На основі аналізу даних повітряного спостереження за період з 21 грудня 2019 року по 2 вересня 2020 року в районі н.п. Шуми (підконтрольний уряду, 41 км на північ від Донецька) виявлено 25-метрове подовження траншей на існуючих позиціях ЗСУ (видно на знімках ще до 5 липня 2020 року). Починаючи з 5 липня 2020 року змін у цьому районі не зафіксовано», — повідомили у СММ ОБСЄ.

До закономірного висновку, що Україна не порушувала умов перемир’я, дійшли також учасники оперативно проведеного напередодні розширеного засідання керівників української делегації в Тристоронній контактній групі за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана та представників Генерального штабу. Крім того, факти про «інженерні споруди», про які безпідставно заявили в Донецьку, виявилися банальною і водночас провокаційною дезінформацією.

Стріляють? Бо «…перед виборами потрібна тиша»

7 вересня о восьмій ранку, попри обіцянки Дениса Пушиліна, проросійські незаконні збройні формування таки не стали обстрілювати українські позиції. Із полегшенням зітхнули насамперед жителі Донбасу поблизу лінії розмежування, які з хвилюванням очікували такого бажаного подальшого розвитку подій. Само собою, надалі дотримуються режиму тиші та всіх умов перемир’я й українські підрозділи, хоча й були готові відреагувати на збройну провокацію. «У разі використання вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами», — підтвердив на сторінці штабу ООС у соціальних мережах командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко.

Те, що може статися подібне, добре розуміли й по той бік лінії розмежування. «ЗСУ після першого пострілу по своїх позиціях мають повне право зрівняти, як у пісні, з чорноземом і черв’яками все, що хоч спробує плюнути в той бік. І, відповідно до домовленостей про перемир’я, робитимуть це абсолютно законно», — прокоментував войовничий запал Пушиліна його опонент, колишній польовий командир з Горлівки Ігор Безлер, який зараз переховується в окупованому Криму.

Намір Кремля і лідерів ОРДО «повоювати» гнівно засудили в соціальних мережах не тільки опоненти окупаційного режиму, а й пересічні жителі Донецька. Оскільки вони вже не раз пересвідчувалися, що в разі початку обстрілів потерпілими стануть саме вони. «Від місця запланованого обстрілу до дюкерів каналу «Сіверський Донець — Донбас» 250 метрів. А до арочного підйому над дорогою — 350 метрів. І в разі помилки артилерії — кінець водопостачанню від Донецька до Маріуполя», — звертає увагу один із донеччан на ще й такі небажані наслідки обіцяного обстрілу з боку бойовиків.

Утім, маємо дуже багато прикладів того, що «рускій мір» у 2014 році агресивно вторгся на територію Донбасу не для того, аби насправді захищати російськомовних людей, дбати про їхній добробут. Тому, схоже, на справжню причину очевидного бажання Кремля і ОРДО влаштувати згубну провокацію на лінії розмежування натякнув колишній співробітник СБУ, командир терористичного батальйону «Восток» Олександр Ходаковський. «Ультимативні вимоги «глави ДНР» до українців прибрати укріплення цілком виправдані і з практичної, і політичної точки зору: Зеленському перед виборами потрібна тиша. Та якби він не потребував пролонгації перемир’я в передвиборчих цілях, у нього немає жодного шансу домогтися від своїх військових начальників виконати вимоги Пушиліна», — зізнається він у соціальних мережах.

Власне, зважаючи на сказане й на намагання дестабілізувати ситуацію в Україні, проросійські незаконні формування свідомо і періодично продовжують здійснювати провокації на лінії зіткнення, намагаючись зірвати режим припинення вогню. У неділю вони влаштували кілька обстрілів українських позицій, внаслідок яких, на жаль, один український боєць загинув, а ще один отримав поранення.

Зважаючи на подібну віроломність, міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вирішив терміново обговорити небажану і тривожну агресію проросійських найманців з керівником МЗС РФ. «Я ініціював термінову розмову з міністром іноземних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї», — уточнив він.

А ТИМ ЧАСОМ

Не вщухає також інформаційна війна. Напередодні обіцяного бойовиками обстрілу в соціальних мережах почали поширюватися нісенітниці, автори яких називають їх «секретною інформацією зі штабу «укрів». Проросійські пропагандисти взялися лякати жителів окупованої території наказом по ЗСУ «про нанесення артилерійських ударів по м. Горлівка та м. Донецьку в другій половині 7.09.2020 та в першій половині 8.09.2020. Удари нанесуть по житлових районах, що призведе до можливої загибелі цивільного населення». До речі, цей примітивний фейк опубліковано навіть на «офіційному сайті ДНР» під заголовком: «ВФУ (саме так — Авт.) планують нанести удар по Донецьку та Горлівці напередодні Дня Звільнення Донбасу». А згадану дату, приурочену подіям осені 1943 року, тут відзначають саме 8 вересня.