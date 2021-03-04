Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив хронологію з важливих рішень і реформ, які вдалося реалізувати

Майже рік тому в цей час розпочала роботу нова урядова команда. Звичайно, тоді ніхто в Україні й цілому світі не міг спрогнозувати, що на всіх чекає. Коронавірусна криза, яка зачепила медицину та економіку, а також необхідність проведення системних реформ і змін, без яких Україна ніколи не зможе стати успішною і заможною. Виклики були і залишаються актуальними та гострими, наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тож що за місяцями?

2020 рік. Березень. На першому засіданні ухвалено дуже важливе рішення для погашення заборгованості із платні шахтарям, розпочато розроблення комплексної стратегії трансформації вугільних регіонів. Цього року запрацюють два пілотні проєкти на заході й сході.

Запровадили карантин. А зараз можемо чітко сказати, що жорсткі обмеження врятували нас від італійського сценарію і зберегли тисячі життів. Отримали час на відбудову фактично з нуля протиепідемічної системи, вирішували питання про засоби захисту, розбудували систему лабораторій. Завдяки самовідданості лікарів смертність у Україні одна з найнижчих в Європі — менш як 1,9%.

Автоматично перепризначили і збільшили розмір субсидій. Урядовці відмовилися від премій, розпочато реформу з оплати праці держслужбовців.

Квітень. До зарплати лікарів, які працювали і продовжують бути на передовій боротьби з коронавірусом, встановлено доплату до 300%.

Запроваджено постійні доплати по 500 гривень для людей 80+. Загалом на пенсійну підтримку за рік спрямовано 30 мільярдів гривень. Для захисту людей поважного віку запрацювала програма «Допомога поруч». Понад 500 тисяч пенсіонерів і людей вразливих категорій отримують продукти й ліки.

Підтримували й бізнес: по 2 тисячі гривень на місяць на дитину отримували ФОПи, які призупинили діяльність через карантин. А МОН започаткувало «Всеукраїнську школу онлайн», яка стала успішним прикладом дистанційної освіти, — 10 тижнів роботи для 4 мільйонів дітей.

Запрацював портал «Дія», де за рік з’явилося 50 електронних послуг.

Травень. Вийшли з локдауну на адаптивний карантин, у підсумку ВВП країни порівняно з іншими державами показав одну з найкращих динамік. Було проведено індексацію пенсій для понад 8 мільйонів людей. Ще їм здійснено одноразові виплати по тисячі гривень. Загалом за рік пенсія зросла майже на 500 гривень.

Запроваджено програми з часткового безробіття і збережено близько 500 тисяч робочих місць.

У всіх міністерствах створено посади заступників із цифрової трансформації.

Червень. Програма «5—7—9», після рестарту якої за пів року видано кредитів на понад 20 мільярдів гривень для майже 9 тисяч бізнесів. Започатковано проєкт «Мандруй Україною», що надало істотну підтримку туризму. Ухвалено рішення про системну реставрацію культурної спадщини держави у 2021 році у всій країні.

НАТО визнало Україну партнером розширених можливостей. Підписано меморандум з МВФ, у межах програми стенд-бай отримано 2,1 мільярда доларів.

Повноцінно запрацювала система фіксації порушень на дорогах, яка значно скоротила кількість ДТП.

Липень. Запровадження електронної системи в будівництві. Нині в новому реєстрі понад 60 тисяч дозвільних документів, і майже 82% органів місцевого самоврядування працюють у новій системі.

Перший закордонний візит команди — до Брюсселя. Отримали макрофінансову допомогу від Євросоюзу обсягом 1,2 мільярда євро.

МОЗ представило нову Концепцію роботи екстреної медицини, а за весь 2020 рік закуплено 400 автомобілів швидкої допомоги. Проведено якісний і швидкий інтернет до 3 тисяч сіл та 6 тисяч закладів соціальної інфраструктури. Понад 6 мільйонів українців отримали доступ до 4G-інтернету.

Серпень. Проведено концесію морського порту «Ольвія», катарська компанія інвестувала понад 3 мільярди гривень зокрема для створення нових робочих місць.

Запрацював ринок газу. Люди почали самостійно обирати постачальника, десятки тисяч отримали значно кращу ціну на газ, ніж мали.

Підтримували родини військових, які загинули в АТО і ООС. Щомісячні виплати становили до 17 тисяч гривень. Розширено програму «Доступні ліки» — нині можна отримати майже 300 препаратів. За 2020 рік до програми долучилися понад 500 тисяч людей. За ініціативою «Нові лікарні» відремонтовано 83 приймальні відділення в опорних медзакладах. У першому півріччі 2021 року буде відремонтовано та оснащено новим обладнанням усі 220 обраних лікарень.

Вересень. Надано на 70% більше, ніж 2019-го, коштів на боротьбу з раком — понад 3 мільярди гривень. 2021 року на раннє виявлення та лікування онкозахворювань закладено понад 5 мільярдів гривень.

Зарплати всіх медиків зросли на 30%, у середньому зарплата лікаря зросла на 3,5 тисячі гривень.

Мінімальну зарплату збільшено до 5 тисяч гривень. Із 1 січня 2021 року вона становить 6 тисяч гривень.

Вчасно подано проєкт держбюджету на 2021 рік. Початок створення окремих юридичних осіб для митниці й податкової.

Жовтень. За реформою з децентралізації створено 136 укрупнених районів, проведено чесні й прозорі місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі. Громади отримали понад 2 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення.

На порталі «Дія» стало можливо зареєструвати ФОП за 15 хвилин. Запроваджено офлайн-реєстрацію ТОВ, її істотно спрощено.

Розпочато підготовку інфраструктури до створення фондового ринку. Дано початок приватизації та демонополізації спиртової галузі — торік бюджет отримав від цього близько мільярда гривень.

Листопад. Проведено економічний аудит держави, який виявив, що за останні 10 років ми втрачали кошти і можливості на понад трильйон гривень. Цей аудит став точкою відліку в розробленні Національної економічної стратегії.

Започатковано портфельні гарантії малому й середньому бізнесу, коли держава гарантує близько 80% тіла кредиту перед банком. 2021 року на цю програму надано 10 мільярдів гривень.

Розроблено стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи. Найближчим часом очікується ухвалення консенсусного й компромісного закону в парламенті. Для збільшення кількості ліжок із підведеним киснем надано додаткові 1,5 мільярда гривень.

Грудень. Запроваджено карантин зимових канікул і підтримку бізнесу — понад 400 тисяч людей одержали прямі виплати, загальний пакет допомоги бізнесу в цей час сягнув майже 5 мільярдів гривень.

Завершено програму «Велике будівництво». Реконструйовано 114 шкіл, 100 дитсадків та 101 спортивний об’єкт. Відремонтовано майже 6,5 тисячі кілометрів автошляхів. Ефект від інвестицій в інфраструктуру перевищив 1,5% ВВП.

Підписано вісім угод про розподіл продукції в газовій галузі. Це майже 10 мільйонів гривень інвестицій у розвідку газових родовищ. Запущено повітряну лінію електропередачі 750 кіловат Запорізька АЕС — Каховська.

Бюджет медичної програми з трансплантації збільшено вчетверо.

2021 рік. Січень. Встановлення граничної ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Підписано меморандум між урядом і місцевою владою про недопущення підвищення тарифів на тепло й гарячу воду.

Запрацювали дві угоди про зону вільної торгівлі з Великою Британією та Ізраїлем.

Розпочато іпотечне кредитування під 7%. Очікується, що 2021 року приблизно 5 тисяч родин зможуть отримати доступне житло.

Педагогам збільшено зарплату майже на 20%. А загалом за рік вона зросте на 30%. Так само закладено й збільшення виплат медикам на 30%.

Лютий. Урядова команда відвідала з робочим візитом Брюссель, де відбулися зустрічі на найвищому рівні з керівництвом ЄС і НАТО. Досягнено домовленості про подальшу лібералізацію торгівлі й збільшення квот для української продукції на ринку ЄС. Ми стали на крок ближче до промислового безвізу.

Ухвалено нові угоди з Європейським інвестиційним банком, який надав 50 мільйонів євро на закупівлю медичного обладнання і вакцин та 270 мільйонів євро на реконструкцію та модернізацію аеропорту «Бориспіль».

Розпочато вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Загальні домовленості за контрактами сягнули майже 30 мільйонів доз на 2021 рік.

А знаковим, на переконання Прем’єра, стало затвердження Національної економічної стратегії — 2030 — амбітної дорожньої карти, що змінить країну на краще.