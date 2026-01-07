На 29 грудня послугами служби скористалися понад 640 тис. осіб, з яких 358 тис. мали статус безробітного. Загалом зайнятість забезпечено для 394 тис. людей, зокрема 315 тис. працевлаштовано за сприяння служби.

На кінець 2025 року на єдиному порталі вакансій розміщено 192 тис. пропозицій роботи, а в базі даних ДСЗ налічувалося 49 тис. вакансій. Рівень укомплектування вакансій становив 63,3%. Найбільший попит — у промисловості, логістиці, торгівлі, ІТ та сфері обслуговування.

На кінець року: допомогу у зв’язку з безробіттям отримували понад 257 тис. осіб, середній розмір виплати становив майже 5 тис. грн, рівень працевлаштування осіб, які перебували на обліку, сягнув половини загальної кількості шукачів роботи.

Крім постійного працевлаштування, служба активно залучала людей до тимчасових і суспільно корисних робіт: 2025 року 116 тис. направлень видано на суспільно корисні роботи (залучено 29 тис. осіб), ще 35 тис. осіб працювали на громадських роботах тимчасового характеру.

Протягом року продовжили втілювати державні компенсаційні програми для роботодавців: 20 тис. безробітних працевлаштовано з компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску або витрат на оплату праці; на компенсацію роботодавцям спрямовано понад 540 млн грн.

У фокусі — професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації: навчання 2025 року пройшли 93 тис. осіб, серед них 55 тис. безробітних (у центрах професійно-технічної освіти — 38 тис. осіб); рівень працевлаштування після навчання — 88%; на проведення навчання спрямовано 241 млн грн.

У блоці розвитку навичок Мінекономіки спирається на міжнародні партнерства. Зокрема SkillsAlliance — багатостороннє партнерство, ініційоване Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Міністерством економіки України. Ініціатива об’єднує 88 партнерів. Загальний обсяг внесків від учасників становить 1,1 млрд євро. За ці кошти 535 тис. людей уже підвищили кваліфікацію, а до 2027 року заплановано охопити ще 585 тисяч. Це дає змогу масштабувати навчальні можливості й швидше готувати кадри для секторів, у яких попит на працівників зростає найшвидше.

Окремий інструмент — ваучери на навчання. Протягом року їх отримали 25 тис. осіб, профінансовано 453 млн грн. Найчастіше навчання обирали в галузях ІТ, логістики, охорони здоров’я та промисловості.

Програми фінансування власного бізнесу залишаються одним з головних інструментів політики зайнятості. 2025 року: ухвалено 10,6 тис. позитивних рішень щодо мікрогрантів у межах проєкту «єРобота», профінансовано 2,7 млрд грн, заплановано створення 17 тис. робочих місць за мікрогрантами, отриманими 2025 року, а фактично за весь період чинності програми з 2022-го створено вже 46 тис., сплачено 5,9 млрд грн, зокрема за 11 місяців 2025 року — 798,1 млн грн податків від реалізованих бізнесів у бюджети всіх рівнів.

Окремо реалізують грантову програму для ветеранів і членів їхніх сімей: 1,6 тис. позитивних рішень, профінансовано 766 млн грн, заплановано створення 3 тис. робочих місць за грантами, отриманими 2025 року. Фактично за весь період чинності програми з 2023 року створено 3 тис. робочих місць, до бюджетів різних рівнів сплачено 179 млн грн податків, зокрема за 11 місяців 2025 року — 99,7 млн грн.

Флагманський проєкт Мінекономіки «Робота без бар’єрів» охопив десятки тисяч людей, які раніше мали обмежений доступ до ринку праці.

