Проблема підготовки молоді до професійної діяльності, самореалізація особистості є однією з основних проблем в освіті.

З різних причин рівень навчання в професійно-технічних навчальних закладах та престижність професій і кваліфікацій довгий час не відповідали вимогам економіки. Сучасний ринок праці та економіка потребують більш високого рівня кваліфікації.

Міністерством освіти і науки у 2018 році було розроблено концептуальні засади реформування професійної освіти України. У проекті документа зазначається, що кризові явища у професійній освіті зумовлені, зокрема, демографічним спадом як в Україні, так і за кордоном, сплеском робочої міграції, високими соціальними запитами молоді щодо привабливості робочого місця, доступністю отримання освіти за кордоном тощо.

Показовими є підсумки цьогорічної вступної кампанії до закладів вищої освіти, які засвідчили, що популярністю у випускників користувалися спеціальності зі словом «міжнародні»: міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини.

За інформацією МОН, цього року було виділено 123 тис 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту. З них 109 249 місць — це регіональне замовлення, 14 066 — держзамовлення, зокрема 7 287 — за професіями загальнодержавного значення. У міністерстві стверджують, що за бажанням після профтеху випускники можуть продовжити навчання у виші, вже маючи фах та заробляючи кошти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2019 р. № 95 перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету, доповнений, зокрема, такими професіями: машиніст дорожньо-будівельних машин, монтажник систем утеплення будівель, слюсар з механоскладальних робіт. Всього у переліку 25 професій. Всі вони дефіцитні на ринку праці, тому навчання оплачується за рахунок держбюджету.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, найбільш актуальними для заявників питаннями, що порушувалися у зверненнях на урядову «гарячу лінію», стосовно професійно-технічної освіти, є: виплата матеріальної грошової допомоги та направлення на роботу після закінчення навчання; проходження виробничої практики з подальшим працевлаштуванням; неправомірне відрахування з навчального закладу;харчування на пільгових умовах; оплата за навчання та інші.

На урядову «гарячу лінію» звернувся житель м. Маріуполь Донецької області та повідомив, що Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» має давню історію. Він організований у 1901 році за рішенням Маріупольської міської думи як нижче механіко-технічне училище. У 2011 році коледжу вручили кришталеву нагороду «Флагман освіти і науки України 2011». Заявник просив сприяння у виділенні коштів для ремонту старого корпусу, а також закупівлі сучасного обладнання.

У відповіді Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації зазначається, що Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (МК ДВНЗ «ПДТУ») є відокремленим структурним підрозділом університету без права юридичної особи. Відповідно до Статуту ДВНЗ «ПДТУ» університет знаходиться у підпорядкуванні та сфері управління Міністерства освіти і науки України як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Статями 64,65 Закону України «Про освіту» передбачено, що формування пропозицій та розподіл обсягів державного фінансування вищої освіти, освітньої субвенції належить до повноважень Міністерства освіти і науки України. Згідно зі статтею 87 Бюджетного кодексу України видатки на вищу освіту здійснюються з Державного бюджету України.

Враховуючи викладене, відповідно до частини 2 статті 70 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами) у Департаменті вважають можливим використання власних надходжень закладу вищої освіти, отриманих від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійних внесків та грантів з метою здійснення заходів з оновлення матеріально-технічної бази коледжу та ремонту будівлі МК ДВНЗ «ПДТУ». Також Департаментом запропоновано звернутися до Міністерства освіти і науки України як центрального органу, якому підпорядкований заклад вищої освіти.

Заявниця з Білгород-Дністровського району Одеської області повідомила, що у професійному ліцеї з випускників закладу керівництво вимагає сплатити кошти у розмірі 4 тис. грн з кожного за проходження практики. Жінка просила перевірити, чи правомірною є вимога сплати коштів.

За результатами розгляду звернення Білгород-Дністровська районна державна адміністрація поінформувала, що зазначений навчальний заклад за організаційно-правовою формою є державною організацією. Засновником його є Міністерство освіти і науки України. Повноважень щодо здійснення перевірки діяльності закладу райдержадміністрація немає. Тому заявнику рекомендовано звернутися до Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Жителька м. Світловодськ Кіровоградської області звернулася з проханням надати роз'яснення, чи має вона право на позаконкурсне або першочергове зарахування на навчання у Кіровоградському ліцеї ім. Короткова як дитина-сирота.

Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації надало роз’яснення, що відповідно до Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 280, зарахування дітей до закладу здійснюється виключно на конкурсній основі відповідно до затвердженого плану прийому. План прийому до школи щороку визначає і затверджує засновник (засновники).Пільги для дітей-сиріт під час вступу не передбачені. Після вступу дітей до вищезазначеного закладу їм надається право безкоштовного навчання, харчування та проживання у гуртожитку.

За період з 4 по 10 вересня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 22 678 звернень, з них телефоном — 20 834, через інтернет — 1 844.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою:

www.ukc.gov.ua