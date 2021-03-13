Питання державного оборонного замовлення на 2021 рік, націоналізації АТ «Мотор Січ», продовження чинності обмежувальних заходів щодо банків з російським капіталом, затвердження Стратегії деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя було розглянуто цього тижня на засіданні РНБО.

«Це буде відкритий документ. Усі зможуть з ним найближчим часом ознайомитися. Стратегія деокупації Криму буде з офіційним перекладом англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом», — повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов. Службі безпеки України доручено вивчити обставини голосування депутатами Верховної Ради 27 квітня 2010 року так званих харківських угод щодо можливої державної зради, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Було розглянуто питання про стан виконання рішення РНБО від 1 березня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіабудування», введеного в дію указом Президента 6 березня 2018 року №58. За словами Олексія Данілова, ухвалено рішення про повернення найближчим часом підприємства «Мотор Січ» у законний спосіб у власність Української держави.

На особливу увагу заслуговує створення Центру протидії дезінформації, який розпочинає роботу наступного вівторка. Він розташовуватиметься в ситуаційному центрі РНБО на вулиці Банковій.

«Це буде окремий центр, побудований за таким самим принципом, як Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО та Комітет з питань розвідки, який працює при Апараті РНБО. У Центру протидії дезінформації буде окремий керівник, якого призначатиме указом Президент», — зазначив Секретар РНБО.

Розглянуто ситуацію з припиненням ПАТ «Донецькоблгаз» постачання природного газу споживачам Донеччини у зимовий період, зокрема населенню та підприємствам теплової генерації.

«Завдяки дослідженню, проведеному в Апараті РНБО, з’ясувалося, що власники Донецькоблгазу — дві компанії, які чомусь зареєстровано у Гонконзі. Щодо них буде проведено відповідну перевірку, і в разі виявлення тих чи інших порушень Донецькоблгаз буде повернуто до державної сфери управління найближчим часом», — запевнив Олексій Данілов.

Буде посилено боротьбу з організованою злочинністю, яка опікується незаконним переміщенням контрафактних підакцизних товарів із тимчасово окупованих територій Донеччини й Луганщини. На наступному засіданні відповідні служби мають надати доповідь з цього питання.

«Маємо поставити крапку в цьому складному питанні. Є три тютюнові фабрики, розташовані на окупованих територіях, й інші підприємства, що виробляють підакцизні товари, які в обхід усіх можливих кордонів потрапляють в Україну. Маємо покласти цьому край», — пояснив Секретар РНБО.

На продовження теми боротьби з дезінформацією: цього тижня оприлюднено доповідь Європейської служби зовнішньополітичної діяльності. Над документом працювали фахівці з робочої групи зі стратегічних комунікацій «Схід» (East StratCom), створеної 2014 року для боротьби з поширенням російської дезінформації. Про це повідомляє власний кореспондент «УК» у Брюсселі Вікторія ВЛАСЕНКО.

Експерти ЄС дійшли висновку, що головною мішенню російських фейків Москва обрала Німеччину. East StratCom виявив кілька кампаній, спрямованих проти Берліна, які поширювали близькі до Кремля масмедіа. З кінця 2015 року в Німеччині зафіксовано понад 700 випадків російської дезінформації. У звіті наголошено, що жодна інша держава-член ЄС не зазнає жорстокіших нападів через дезінформацію. Кремль створює образ Німеччини, «де серед хору русофобів звучать лише поодинокі голоси здорового глузду», йдеться у доповіді. Російські ЗМІ звинувачують німецьких політиків у тому, що вони зумисне уникають діалогу з Москвою.

Прокремлівські масмедіа регулярно публікували матеріали про те, що німецька влада не дбає про права росіян у Німеччині. Як приклад у доповіді наведено серію статей про вихідців з Росії, які живуть у Берліні і в них німецькі соціальні служби вилучили трьох дітей. Ці матеріали поширювали російською та німецькою мовами російські ЗМІ, які фінансує російська влада.

Мішенню для російської пропаганди стала не лише Німеччини. Згідно з доповіддю, у Франції було зафіксовано понад 300 російських дезінформаційних кампаній, в Італії — близько 170, в Іспанії — більш як 40. East StratCom створив оновлювану щотижня базу кремлівської дезінформації, яка налічує 6,5 тисячі зразків.

Висновки доповіді цікаві й парадоксальні тим, що саме Берлін і Париж, які стали головними об’єктами російської пропаганди, виступають у ЄС за збереження діалогу з Москвою. Німеччина і Франція були серед країн, які гальмували ухвалення останніх санкцій проти російського режиму за отруєння Навального. Крім цього, Німеччина продовжує реалізовувати російський проєкт із будівництва газогону «Північний потік-2», наполягаючи, що його зумовлено, мовляв, лише економічною вигодою і він не має жодного політичного підтексту.

Але і в Україні, і в США, і в тій-таки Європі розуміють, що то складова кремлівської брехні.

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«Урядового кур’єра»