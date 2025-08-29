Уряди України й Данії співпрацюють, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвестування та інфраструктурних проєктів

Під час свого першого закордонного візиту Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен питання членства України в ЄС.

«Головна тема розмови — початок переговорів щодо членства в ЄС. Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року — всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції», — повідомила Юлія Свириденко.

Під час дружньої і конструктивної розмови з Метте Фредеріксен глава уряду висловила вдячність Данії за відчутну підтримку, яка посилює оборону України й допомагає людям. Юлія Свириденко розповіла, що після переговорів у Вашингтоні уряд працює над рамкою безпекових гарантій.

«Наша позиція чітка: жодних територіальних поступок, обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей», — наголосила Прем’єр-міністр України.

Метте Фредеріксен підтвердила, що Данія й надалі рішуче підтримуватиме Україну на шляху до ЄС та у зміцненні оборони.

Юлія Свириденко відзначила данську модель підтримки оборонного сектору — прозорий механізм, що об’єднує державне фінансування, внесок партнерів та прямі замовлення для українського ОПК. Така модель має стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України та Європи.

500 мільйонів крон на Фонд для України

Данія надасть Фонду для України, який сприяє залученню інвестицій в Україну, додатково щонайменше 500 мільйонів данських крон. Про це оголосили під час зустрічі в Копенгагені української делегації на чолі із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко за участі міністра економіки, довкілля та сільського господарства ОлексіяСоболева з міністром підприємництва Данії Мортеном Бьодсковом. Кошти буде спрямовано на гарантування Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій данських компаній у проєкти з відбудови.

Під час зустрічі сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який продовжить і посилить співпрацю між країнами в межах данської моделі підтримки.

«Візит у Данію почався з важливого рішення: уряд Данії надає 500 мільйонів крон на Фонд для України. Це гарантійний капітал, який дає змогу EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 мільярда крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Данії від першого дня повномасштабної війни», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

На сьогодні вже майже 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну. Уряди Данії й України постійно працюють, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвестицій та співпраці між українським і данським бізнесом. Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів. Зокрема гарантування EIFO інвестицій допомогло Україні отримати імпортне обладнання для будівництва ІІ черги Тилігульської вітроелектростанції, що посилює енергетичну безпеку нашої держави.

«Вдячні уряду Данії за розширення обсягів підтримки через EIFO і збільшення доступного фінансування для Фонду для України. Це означає, що данські компанії активніше працюватимуть на нашому ринку, адже ЕКА покриватиме їхні ризики під час інвестування», — зазначив Олексій Соболев.

Мортен Бьодсков наголосив, що Данія від першого дня жорстокої війни стоїть пліч-о-пліч з Україною і залишається поряд.

«Я радий і гордий, що ми знову робимо значний внесок у відбудову країни. Для мене велика честь вітати Прем’єр-міністра Юлію Свириденко у Данії. Це чудова можливість ще більше зміцнити співпрацю між нашими країнами та запевнити український народ, що данські друзі допомагають усім, чим можуть», — сказав данський міністр.

Зменшити ризики для бізнесу

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю. Україна зацікавлена, щоб фокус зміщувався на можливості фінансової підтримки в національній валюті, аби зменшити ризики для бізнесу в Україні. Як було акцентовано на зустрічі, важливо також, щоб інструменти підтримки та програми працювали в усіх ключових секторах, зокрема оборонному. Для гарантування безпеки Україні потрібно зміцнювати оборонно-промисловий комплекс, а для цього необхідний доступ до кредитування.

Фонд для України — це програма, яку адмініструє Данський експортно-інвестиційний фонд. Він допомагає данським компаніям експортувати в Україну. У межах програми EIFO бере на себе ризики, пов’язані з веденням бізнесу в Україні. Уже надано гарантії для проєктів зокрема в аграрному, енергетичному та медичному секторах. Завдяки новим коштам можуть бути надані нові гарантії щонайменше на 1,5 мільярда данських крон. Кошти для фонду — частина урядової пропозиції до фінансового закону на 2026 рік.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ