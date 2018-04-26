Зростання економіки та виробництва продукції в Україні потребує подальшого розвитку логістичних можливостей — оновлення доріг та залізниці. В контексті будівництва доріг окремої уваги набуває питання їх безпеки. «Ми маємо 11 смертей щоденно на дорогах та десятки тисяч ДТП щороку. А це катастрофічні втрати. Тож разом із планами будівництва доріг ми приділяємо значну увагу їх безпеці. І спрямували 2,6 мільярда гривень на ці цілі. Зрозуміло, що втрати будуть, але ми можемо й повинні їх мінімізувати», — проголосив з урядової трибуни Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він також звернув увагу на те, що питання безпеки дорожнього руху має бути справою не тільки центральної, а й місцевої влади. «Кошти на проведення заходів безпеки руху є, треба їх використати максимально раціонально, щоб люди відчули зміни в ситуації на автошляхах. Будемо просити також народних депутатів взяти участь у цьому процесі», — продовжив Прем’єр.

Окремо він доручив Міністерству інфраструктури опрацювати ідею перевірки завантаження транспорту: «Сьогодні, якщо транспорт зупиняється і зважується, і є перебільшення вантажу, сплачує штраф водій. А треба, щоб сплачував також і вантажовідправник. Якщо маєш завантажити 40 тонн, чому завантажуєш 60? Зупинили машину, є порушення — штраф і з водія, і з відправника. Тільки тоді це матиме превентивний характер. Прошу опрацювати це питання».

Відновленняй безпека будуть паралельними





Представляючи проект Держ­програми підвищення безпеки на дорогах України до 2020 року, міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що уряд ставить перед собою амбітну мету — зменшити до 2020 року смертність на автошляхах України на 50%.

Він наголосив, що одним із ключових пріоритетів діяльності уряду є відновлення автошляхів: «Я дякую Прем’єр-міністру за активну підтримку Міністерства інфраструктури та Укравтодору в цьому процесі. Водночас хочу наголосити, що якісні дороги не завжди є запорукою безпеки на них. Адже коли дорожнє покриття поганої якості, водії змушені знижувати швидкість. Не секрет, що наслідками таких поїздок є погіршення технічного стану автотранспорту та втрата часу. Але відремонтовані дороги дають змогу їхати швидко, часто — зі значним перевищенням встановленого швидкісного режиму. Наслідки в таких випадках набагато страшніші — травмування чи навіть втрати людських життів. Сьогодні ми говоримо про те, що ці два процеси мають йти паралельно — відновлення доріг та підвищення їх безпеки», — наголосив міністр.

Володимир Омелян зазначив, що основна мета державної програми — зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

У пріоритеті — інфраструктурай освітні заходи





Урядовець також анонсував, що за державною програмою найбільше коштів спрямовують на інфраструктуру безпеки, зокрема: 1,16 мільярда гривень на 500 кільцевих розв’язок; 930 мільйонів — на 500 острівців на в’їздах до населених пунктів; 1,16 мільярда гривень — на облаштування 6432 безпечних пішохідних переходів; 150 мільйонів — на 1500 пішохідних переходів з освітлювальними панелями; 259 мільйонів гривень — на ліквідацію 109 місць концентрації ДТП; 435 мільйонів гривень — на 258 кілометрів нового бар’єрного огородження і 60 мільйонів — на встановлення 15 тисяч нових дорожніх знаків.

«У цій програмі також передбачено освітні та просвітницькі заходи. Раніше соціальна реклама була уривчаста, фрагментарна й немасштабна, не мала належного соціального ефекту. Міжнародний досвід свідчить, що реклама повинна йти скоординовано різними каналами і має бути масована, переконлива і наполеглива. Найближчим часом буде розроблено понад десяток таких масованих кампаній — безпека руху й безпечна поведінка буде у всіх на вустах і в думках. Ключові меседжі — розумна швидкість, ремені безпеки, відмова від поєднання алкоголю і керування автомобілем та обов’язкове використання дитячих автокрісел безпеки», — наголосив Володимир Омелян.

Серед основних заходів, спрямованих на підвищення ефективності державного нагляду та контролю, держпрограма передбачає створення систем автофіксації порушень правил дорожнього руху через встановлення камер на автодорогах державного значення, наявність мобільних приладів контролю швидкості в патрульних автомобілях, придбання алкотестерів, а також конт­роль безпеки комерційних перевезень. Загальний обсяг фінансування становить понад 1,3 мільярда гривень.

Важливе місце у державній програмі, за словами міністра, посідають також заходи невідкладної допомоги, на які планують спрямувати 1,8 мільярда гривень.

Залучатимуть громадськість і ЗМІ





Володимир Омелян наголосив, що для ефективного забезпечення якості та прозорості реалізації державної програми необхідно проводити регулярні круглі столи за кожною групою заходів у Міністерстві інфраструктури, закуповувати роботи та послуги через Prozorro, а також залучати громадські організації та ЗМІ до висвітлення підготовки й проведення тендерів тощо.

А ще, на переконання урядовця, слід проводити збір та оприлюднення даних про кожне ДТП з потерпілими відповідно до європейського стандарту CADaS, дослідження для виявлення показників безпеки дорожнього руху, заслуховувати звіти керівників державних органів на засіданнях Координаційної ради та проводити моніторинг публікацій у ЗМІ і особистих скарг від громадян.

«Будь-яка державна програма — це лише план. Наскільки повно і якісно цей план буде реалізовано — залежить від нас із вами, а також багатьох чинників, зокрема результативної роботи всіх центральних органів виконавчої влади та громадськості. Збереження людського життя — це основна мета, на досягнення якої мають спрямовуватися всі наші зусилля. І я переконаний, що ми її досягнемо», — додав очільник Міністерства інфраструктури.

У результаті обговорення міністри затвердили представлену Державну програму підвищення безпеки на дорогах України до 2020 року.

Опісля уряд схвалив ще кілька важливих законопроектів, серед яких — проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018—2020 роки» та проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю та подолання цих явищ». Схвалено також проект указу глави держави «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року».