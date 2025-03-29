Днями відбулося засідання Ради безбар’єрності за участі першої леді Олени Зеленської під головуванням віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби. У виступі Олена Зеленська зазначила, що, згідно з даними нещодавнього опитування Центру соціальних змін і поведінкової економіки, проведеного з ініціативи ЮНІСЕФ, безбар’єрність стала однією з нових цінностей суспільства для 87% українців.

«Це колосальні зрушення в суспільній свідомості. Таку вмотивованість людей треба зберегти. Тому хочу сфокусувати на цьому нашу увагу: ось суспільний запит нарешті з’явився, не відповісти на нього не можна. Втрачену мотивацію підіймати навіть важче, ніж створювати з нуля», — наголосила Олена Зеленська.

Загалом в Україні реалізують 30 проєктів у межах Національної стратегії безбар’єрності. На засіданні було презентовано нові ініціативи, спрямовані на створення безбар’єрного середовища.

Зокрема міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова представила проєкт «Формула гідного повернення до цивільного життя» — ініціативу Міністерства у справах ветеранів, яка передбачає запровадження системи послуг для адаптації захисників і захисниць після повернення до цивільного життя.

«Цей проєкт — не просто комплексний, наскрізний механізм підтримки тих, хто віддав сили й здоров’я заради нашої країни. Він покликаний створити реальні умови для адаптації та інтеграції ветеранів у цивільне життя, забезпечуючи їм можливості для гідної самореалізації, професійного розвитку та доступу до всіх необхідних ресурсів», — переконана Наталія Калмикова.

На засіданні голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський поділився успішним досвідом працевлаштування ветеранів і ветеранок. Адже Укрзалізниця — найбільший роботодавець для військових, які повертаються до цивільного життя.

Було презентовано такі проєкти: «Рух без бар’єрів» — Міністерство розвитку громад і територій; «Безбар’єрний ЦНАП» — Міністерство цифрової трансформації України; «Безбар’єрність на ринку праці» — Міністерство економіки; «Послуги для поранених», «Центри відновлення та здоров’я» — Міністерство оборони; «Підтримане проживання» — Міністерство соціальної політики; «Доступність екстрених служб та сервісних послуг МВС для різних верств населення» — Міністерство внутрішніх справ; «Культура без бар’єрів» — Міністерство культури та інформаційної політики; «Освітня безбар’єрність: відкриваючи нові горизонти» та «Точка дотику» — Міністерство освіти і науки; «Розвиток системи реабілітаційної допомоги: дитяча (педіатрична) реабілітація, амбулаторні відділення і монопослуга в громадах» — Міністерство охорони здоров’я; «Безбар’єрний простір у публічному управлінні» — Національне агентство України з питань державної служби.

З ініціативи першої леді ухвалено Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів