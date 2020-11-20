Схоже, європейцям цього року доведеться забути про різдвяні ярмарки з їхніми барвистими ятками, де торгують смаколиками, гарячим вином і сувенірами. Принаймні до такого рішення дійшла бельгійська влада. У мерії Брюсселя оголосили, що місто скасовує відкриття традиційного святкового містечка «Зимові чудеса», яке щороку збирає на площі Де Брукер тисячі відвідувачів.

«Хоча ми усвідомлюємо значний негативний економічний вплив цього рішення, нам однаково не залишається нічого іншого, як скасувати найбільший різдвяний ярмарок Бельгії, щоб обмежити поширення пандемії», — йдеться в заяві департаменту з питань культури й туризму мерії Брюсселя.

Чи не єдиною різдвяною атракцією бельгійської столиці стане ялинка, яку вчора встановили на Гран-Пляс. 18-метрову красуню почнуть прикрашати в неділю, а цьогорічною темою ялинкового вбрання буде оновлення. Ялинку подарував Брюсселю власник готелю Гай-Фенс, розташованого в Арденнах. У мерії міста заявили, що на місці зрубаного дерева посадять десять молодих ялинок.

На Різдво Гран-Пляс завжди прикрашало живе дерево, виняток зробили лише 2012 року. Тоді вирішили, що головною ялинкою Бельгії буде 20-метрова абстрактна конструкція зі сталі, прикрашена складною системою ілюмінації. У мерії Брюсселя пояснили, що такий різдвяний символ не ображатиме релігійних почуттів нехристиян, які живуть у місті. Але обурені брюссельці зібрали десять тисяч підписів від відповідною петицією, і сталеву ялинку розібрали відразу за кілька днів після Різдва, а не на початку січня, як зазвичай.

Новорічні свята — це найприбутковіший час для магазинів, адже у цей період люди охоче витрачають гроші на подарунки для рідних і близьких. Але бельгійська влада вже натякнула, що чекати відкриття магазинів до кінця року не варто.

Нині у Бельгії працюють лише аптеки й продуктові магазини. Деякі супермаркети мають полиці з дитячими іграшками, одягом, посудом, технікою — товарами, що належать до категорії не життєво важливих. Під час весняного локдауну чимало власників крамниць, які торгували такою продукцією і були змушені зачинитися, скаржилися, що супермаркети продають ці види товарів. Під час другої хвилі уряд урегулював проблему. І тепер у супермаркетах можна побачити полиці, запнуті щільною плівкою, на яких висять таблички: «Вибачте, але згідно з урядовим розпорядженням ці товари у нашому магазині не продаються».

Тож бельгійці вже почали активно закуповувати різдвяні подарунки через інтернет, і державна пошта Бельгії bpost ледь справляється із замовленнями. Крім цього, чимало магазинів у цей локдаун запровадили сервіс Click and Pick — «клікни і забери». Тобто ви обираєте свою покупку на сайті й можете за годину забрати її в магазині, де до дверей товар вам винесе продавець.

Але Бельгійський кризовий центр наполегливо закликає людей святкувати Різдво й Новий рік у невеликих компаніях.

«Це найбезпечніший варіант, але й він ризикований», — застеріг співвітчизників головний вірусолог Стівен ван Гухт. Він наголосив: сезон зимових свят небезпечний тим, що вони йдуть одне за одним.

«Наприклад, на Різдво ви сидите поруч зі своїми гостями, їсте і підіймаєте келихи, але якщо хтось виявився хворим і вас заразив ще напередодні Нового року, коли ви зберетеся у новому колі друзів, вірус поширюватиметься надто швидко», — пояснив лікар.

Головна лікарка лікарні Вільного університету Бельгії Елізабет де Вель закликала провести свята вдома в колі найближчих членів родини, бо вона всерйоз остерігається, що реанімаційні відділення не впораються з різдвяним спалахом коронавірусу. Адже попри значне зниження показників захворюваності, яке спостерігається від часу запровадження обмежувальних заходів наприкінці жовтня, бельгійська влада не поспішає скасовувати ці обмеження і збирається утримувати їх до кінця року.

За останніми даними, у Бельгії спостерігається зниження кількості нових хворих на COVID-19 на 39% порівняно з минулим тижнем. Щодня у країні реєструють у середньому близько 6400 нових хворих. До початку запровадження карантину наприкінці жовтня ця цифра становила 22 тисячі.