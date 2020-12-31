Як майже приречена дівчинка не лише стала на ноги, а й творить казки

Коли письменниця Олена Медведєва зайшла в палату у відділенні дитячої онкогематології, в кутку побачила маленьку зболену дівчинку. Та дрімала.

— Я хотіла свої книжки подарувати, — якось аж знітилася заздалегідь налаштована на позитив Олена.

— Зараз, — заметушилася мама, яка опікувалася донечкою. — Марійко, тут тобі новорічний подарунок принесли.

Дівчинка прокинулась, і її стражденні оченята вмить загорілися. Принаймні Олена Медведєва, яка не перший рік працює з дітьми, одразу вловила ту іскорку. «А можна я й завтра до тебе прийду?» — обережно запитала.

І Марійка, й мама зраділи пропозиції: вони були настільки занурені у хворобу, що кожна звісточка з-за лікарняних стін додавала натхнення. Пані Олена приїздила щовечора.

Дізналася, що Марійка Колеснік із мамою Людмилою, татом Петром, бабусею та старшою сестричкою Софією живе в селі Плоска Дубенського району. І що в неї рак головного мозку (пілоцитарна астроцитома). Вона перенесла вже дві операції в Києві й проходить черговий курс хіміотерапії. У голівці стояв шунт, який відкачував рідину з головного мозку у спинний, а в руці — порт для крапельниць. 11річна дівчинка зі зростом 145 сантиметрів важила 19 кілограмів. Однак ніколи не скаржилася, не панікувала і не вередувала. Вона завжди радо зустрічала нову знайому. Поділилася з Оленою заповітною мрією: піти до школи власними ногами, адже досі її носив на руках тато.

Лист до святого Миколая

«Я запропонувала Марійці продиктувати мені листа до святого Миколая. І розмістила його на своїй сторінці у фейсбуці. І незабаром у дівчинки з’явився омріяний папуга. Потім Марійка продиктувала свою першу казочку «Добрий вчинок». Моєю метою було хоч якось відволікти її від нестерпного болю та страждань, а казкотерапія тут — хороший помічник», — гортає сторінки власної пам’яті Олена.

Записали кілька казочок, проаналізували, які літературні прийоми краще застосувати, як оформити текст стилістично. І допомагала в цьому ще одна добра фея Людмила Герус, вчителька мови та літератури однієї з рівненських шкіл. Несподівано Марійка потрапила в реанімацію: пухлина спровокувала параліч тіла, майже цілком відібрала мовлення і зір. У реанімаційному відділенні перебувала кілька разів.

У цей час небайдужі люди в Україні й за кордоном збирали кошти, щоб купити в Німеччині дорогі ліки: 3 тисячі євро за два флакони. Спершу долучилася родина Олени Медведєвої. Її донька живе на півдні Франції, в сім’ї чоловіка є й хірург онколог. Згодом — знайомі, друзі, серед яких фейсбучні, й просто незнайомі люди.

«Була, щоправда, й ложка дьогтю: фотографіями й персональними даними Марійки скористалися шахраї й стали збирати кошти на вигадане ім’я, — досі не може спокійно про це говорити пані Олена. — Але нашим знаряддям була правда. Одночасно ми готували для Марійки подарунок: упорядковували збірочку її казок «Диво». Допомогли благодійники, родина Дятликів із Корнина, яка надрукувала у своїй друкарні весь наклад — 1000 примірників».

Синергія добра і молитов

І диво сталося: пухлина перестала рости. Напередодні березневого карантину Марійку виписали додому. Вона поверталася з Рівного з повною машиною власних яскравих книжок, що пахли свіжою фарбою.

Скільки радісних емоцій додали рідні стіни! Скільки нових ідей, планів та задумів! Дівчинка оживала, дарма що вчилася тримати ложку і кожен крок робила з надзусиллями. Коли телефонувала пані Олена, вона відповідала: у мене все гаразд.

Ось таку має внутрішню силу. До неї повернулися зір і мовлення, Марійка багато читає, сама готує. А восени ходила з татом по гриби: мріяла знайти бодай одного білого, а знайшла аж два. Вочевидь, той найдорожчий у світі закуток, що зветься малою батьківщиною, повертає її до життя. А ще синергія добра сотень людей, які моляться за її здоров’я та щасливу долю.

Марійка вже набрала понад 10 кілограмів, із похвальним листом дистанційно закінчила минулий навчальний рік. А її перша казочка «Добрий вчинок» перемогла у кількох конкурсах, не стримує позитиву Олена, яка стала для Марійки доброю феєю. А фея — то, звісно ж, приємні несподіванки. Першою була презентація книжки «Диво» в рівненській кав’ярні «Каламаріус». Цей арт­простір люб’язно надала його власниця Вікторія Івченко. Благодійник Руслан Цикалюк поїхав по дівчинку в Плоску машиною і з подарунками.

Друга несподіванка сталася днями: Марійка записала свою казочку «Різдвяна ніч» на місцевій телерадіокомпанії ITV. Зробила це з пам’яті без жодних дублів одразу для телебачення та радіо. Може, тому, що поруч була її духовна наставниця, з якою домовилися: у студію обидві приїдуть у синьому.

Синій — один з Марійчиних улюблених кольорів. Коли Олена запитувала її, яким уявляє свій найвдаліший день, вона відповідала: одягнути довгу сукню з ажурним рукавом до ліктя і піти до людей. Такий день настав, і Марійка приїхала до студії й вийшла в ефір саме в тій омріяній сукні.

Але є ще й третій сюрприз: щой­но вийшов друком сигнальний примірник книжки «Друге диво», співавтори якої Марійка Колеснік та Олена Медведєва.

«Це історія надзвичайно сильної духом дівчинки, подана в жанрі нонфікшн (життєва правда в літературній обробці). Наша мета — підтримати дітей, які хворіють, і їхніх батьків, додати їм позитиву та впевненості. Тож шукаємо спонсорів для її видання», — звертається Олена Медведєва до тих, хто може й хоче поділитися добром. Воно зазвичай таки повертається сторицею. Кошти можна переказати на картку мами Людмили Колеснік у ПриватБанку 5168 7573 8399 5091.

ДОСЬЄ «УК»

Олена МЕДВЕДЄВА. Народилася й мешкає в Рівному. За фахом юристка, журналістка та психолог. Член двох національних спілок — письменників та журналістів. Пише переважно для дітей, останнім часом практикує анімацію власних книжок. Авторка бренда «Креативна книжка». Її ім’я вписано до Книги рекордів України в номінації «Найбільша вишити книга ручної роботи». Це Євангеліє від Матвія завважки 9 кілограмів 400 грамів.