Система ризик-індикаторів ProZorro розпочала роботу передостаннього дня літа. За її допомогою можна в автоматичному режимі виявляти закупівлі, в яких потенційно є порушення норм і принципів Закону «Про публічні закупівлі». На початковому етапі розпочато обрахунок 16 показників, які сигналізують про ризики. В перспективі таких буде понад 60.

Серед критеріїв, які відстежує система: аномальна економія (понад 60%), робота постачальника тільки з одним замовником, не деталізоване тендерне оголошення, надмірно велика кількість лотів в одній закупівлі тощо.

Відображення інформації системи відбувається в реальному часі на ресурсі http://risk.dozorro.org. До прикладу, вже на момент презентації системи можна було побачити візуалізацію, яка надає інформацію щодо ТОП-замовників у системі. Так, система відзначила, що на Рівненській АЕС ознаки ризику мають 884 із 1334 закупівель, у філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» — 851 із 2047, на Запорізькій АЕС — 752 із 1143, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Також система вказала, що найпоширенішими ризиками є «Переможець незначно змінював ціну» (41%), «Дуже малий крок пониження ціни» (35%), «Не деталізований CPV (код товару, який закуповують)» (зустрічається майже у 13% обрахованих закупівель).

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на презентації пояснив: «Одна з переваг електронної системи закупівель — швидкий доступ до великого масиву даних. Раніше документація з проблемного тендера могла просто випаруватись, сьогодні ж ми можемо аналізувати їх ще до того, як тендер відбувся. ProZorro не почне бити струмом порушників, але бізнес та правоохоронні органи зможуть використовувати ризик-індикатори для того, щоб визначати надійність замовників та перевіряти їхню діяльність відповідно».

Розповів фахівець і про проект змін до Закону «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів (№ 4738-д), що дасть змогу Державній аудиторській службі використовувати ризик-індикатори на законній підставі. Проект закону вже пройшов слухання у профільному парламентському комітеті.

Розробник методології Дмитро Паламарчук анонсував подальшу перспективу системи: «Буде розвиток у напрямі збільшення кількості індикаторів. А головне — вивчення поєднання різних ризик-індикаторів». Українська система — продукт співпраці з багатьма міжнародними фахівцями. Зокрема з Чехії, Угорщини та Кембриджського університету. І спрацьовування індикатора провокує аналітиків на подальше вивчення закупівель».

Перші знахідки за допомогою системи ризик-індикаторів продемонстрував проектний менеджер «Transparency International Україна» Іван Лахтіонов. Наприклад, Інститут сільського господарства Західного Полісся провів закупівлю дизельного палива й бензину на півтора мільйона гривень, в якій усі тендерні документи було завантажено вже після того, як відбувся аукціон. Південна залізниця в закупівлі одягу дискваліфікувала трьох учасників для того, щоб забезпечити перемогу постачальнику, з яким традиційно працює. Загалом було презентовано десяток таких кейсів, які ілюструють можливість легко ідентифікувати ризикові закупівлі.

Інфраструктуру громадського моніторингу публічних закупівель і надалі розбудовуватимуть силами третього сектору в співпраці з Мінекономрозвитку та ДП «Прозорро», запевнив директор програми інноваційних проектів «Transparency International Україна» Віктор Нестуля. Система ризик-індикаторів у нинішньому вигляді — це лише початковий продукт. Вітчизняна система, на відміну від закордонних аналогів, повністю автоматизована і враховує людський чинник.

Слід зазначити, що початковий продукт створено безкоштовно. Однак уже отримано підтримку від ЄБРР, і незабаром система запрацює на повну потужність, обраховуючи понад 60 індикаторів. Зусилля активістів і зацікавленого у чесних закупівлях бізнесу консолідуються довкола порталу dozorro. Вже місяць працює «Індекс найкращих практик», який надає системну інформацію щодо моделей поведінки різних замовників під час проведення тендерних процедур. Уже залишено понад 4500 відгуків на закупівлі, до яких в учасників системи ProZorro є претензії.

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«Урядового кур’єра»