Не виняток і ситуація з безробіттям. На жаль, місце, де до того якісно, а часом і доволі довго докладали працю розуму або рук своїх, втратили сотні тисяч людей. І серед них не лише представники інтелектуальних, а й робітничих професій. Від початку карантину — 12 березня 2020 року — статус безробітного надано 436 тисячам осіб, що на 67% більше, ніж за торішній аналогічний період. Виплату допомоги здійснюють понад 365 тисячам громадян. Для порівняння: у році, що минув, її отримували 183 тисячі осіб. Про це «Урядовому кур’єру» розповіла заступник директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Було непросто, але впоралися

Під час жорсткого карантину значно скоротився попит на працівників у галузях, діяльність яких було скорочено або призупинено. Зокрема у ресторанному бізнесі, галузі туризму, розваг, тимчасового розміщення, надання послуг населенню, авіа— та залізничному транспорті тощо.

Водночас обмеження фактично не вплинули на роботу підприємств сільського господарства. Як і в минулі роки, з початком весняних польових робіт істотно зросла потреба роботодавців у працівниках аграрного та лісового сектору: трактористах, робітниках з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, водіях, робітниках на лісокультурних (лісогосподарських) роботах, підсобних робітниках тощо.

Значно скоротилася в період жорстких обмежень і кількість вакансій, зареєстрованих у службі зайнятості. Вона становила 298 тисяч одиниць, що на 44% менше, ніж за відповідний період 2019 року.

Таке скорочення притаманне всім регіонам. Та найбільшим воно стало у Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській, Волинській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях — на 55—65%.

Проте фахівець зауважила, що навіть під час посиленого карантину працівники центрів зай­нятості не припиняли підбирати для тих, хто втратив роботу, відповідні вакансії. А також шукати для роботодавців необхідний кваліфікований персонал. Так, з березня по липень роботу вдалося знайти для 253,5 тисячі громадян, з них175 тисяч були безробітними.

Найбільше українців було працевлаштовано в сільському господарстві — 45% загальної кількості тих, кому знайшли роботу. У переробній промисловості — 14%, торгівлі — 13%.

Кількість вакансій поступово зростає

Юлія Жовтяк зазначила, що після скасування жорстких карантинних обмежень відбувається поступове відновлення роботи підприємств у всій країні й стабілізація ситуації на ринку праці. А від того поступово меншає офіційно зареєстрованих безробітних і зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій. Свої слова вона підтвердила цифрами. У квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч, у червні скоротилася до 75 тисяч, а в липні до — 68 тисяч.

За її даними, у липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тисячу вакансій, що на 5% більше, ніж у червні, та на 40% або на 18 тисяч більше, ніж у квітні цього року. На середину серпня на одне робоче місце претендувало дев’ятеро безробітних.

Найбільший попит у роботодавців мали кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники галузі торгівлі й послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів — інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.

Під час карантинних обмежень, аби максимально зберегти робочі місця, уряд напрацював алгоритм підтримки малого та середнього бізнесу. Тим, хто змушений був зупинити чи скоротити діяльність, почали надавати допомогу з часткового безробіття. Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше від розміру мінімальної заробітної плати (нині це 4723 гривні) на місяць. Для отримання допомоги слід звернутися до центру зай­нятості за місцем сплати єдиного внеску впродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності й подати пакет необхідних документів. Обов’язкова умова для оформлення допомоги — сплата єдиного внеску за шість місяців, які передували зупиненню чи скороченню діяльності.

Фахівець зауважила, що допомога з часткового безробіття не оподатковується. Її надають на період зупинення чи скорочення діяльності й упродовж 30 календарних днів після завершення.

Тож нині до центрів зайнятості вже подано 221 тисячу пакетів документів. З них майже 193 тисячі — від фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами. Ухвалено 203 тисячі позитивних рішень для надання фінансової допомоги 366 тисячам працівників, з яких 179 тисяч — ФОП-и.

На кого є попит

Фахівець повідомила найсвіжішу інформацію. На кінець серпня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 59 тисяч одиниць. Тож тим, хто шукає роботу, варто знати, що саме зараз у тих, хто шукає персонал, є попит на: кваліфікованих робітників з інструментом: швачок, електромонтерів, слюсарів-ремонтників, електрогазозварників, слюсарів-сантехніків, монтерів колії, робітників з комплексного обслуговування й ремонту, пекарів, мулярів, слюсарів-електриків, столярів; робітників з обслуговування, експлуатації устаткування й машин: водіїв, трактористів, операторів заправних станцій, водіїв тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, токарів, дорожніх робітників, водіїв, машиністів екскаваторів, кранів; сфери торгівлі та послуг: продавців, кухарів, охоронців, продавців-консультантів, молодших медичних сестер, офіціантів, барменів, поліцейських; некваліфікованих працівників: підсобних робітників, робітників із комплексного прибирання будинків, прибиральників службових приміщень, двірників, вантажників, сторожів, укладальників-пакувальників, комірників, кухонних робітників, кур’єрів; професіоналів: учителів, провізорів, інспекторів, вихователів, інженерів, економістів, лікарів, інженерів з охорони праці, спеціалістів державної служби, керівників музичних, юрисконсультів; фахівців: бухгалтерів, сестер медичних, фармацевтів, механіків, електриків, інспекторів, майстрів виробничого навчання, електромеханіків, фельдшерів, техніків; керівників, менеджерів: менеджерів зі збуту, головних бухгалтерів, майстрів, командирів відділень, начальників відділів поштового зв’язку, завідувачів господарства, завідувачів складу.

Грошова допомога

Розмір допомоги з безробіття розраховують для кожного, хто втратив роботу і звернувся до центру зайнятості індивідуально. Його визначають залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати (доходу) за останні 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної. Цю допомогу виплачують залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру — відповідно до статті 22 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати чотириразового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. Нині максимальний розмір становить 8788 гривень.

Розмір мінімальної допомоги з безробіття, що виплачується застрахованим особам з урахуванням страхового стажу та відповідно до заробітної плати (доходу), становить 1800 гривень на місяць. А тим, кому виплати призначали без урахування страхового стажу на період карантину, суму допомоги з безробіття збільшено із 650 гривень до тисячі на місяць.

Таке зростання передбачено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 08.04.2020 року №217. Постанова застосовується на період карантину (з 12 березня 2020) та буде чинною протягом 30 календарних днів після його закінчення.

Отже, варто знати, що мінімальну допомогу в розмірі тисячі гривень отримають: ті, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зай­нятості, мали страховий стаж менш як шість місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, наслідком яких є притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності (наприклад за прогул); молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце; внутрішньо переміщені особи, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Для тих, хто в період карантину звільнився з роботи за власним бажанням, не застосовують вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги з безробіття строком до 90 днів. Якщо вони стали на облік у державній службі зайнятості, нарахування допомоги їм проводитимуть з першого дня набуття статусу безробітного. Загальна тривалість виплати допомоги для них не може перевищувати 270 календарних днів.

До звичайного режиму

Заступник директора Державного центру зайнятості зазначила, що більшість центрів зайнятості відновили прийом клієнтів. Це означає, що реєстрація осіб, які бажають отримати статус безробітного, відбувається за безпосереднього відвідування ними центру зайнятості. Уже зареєстровані безробітні, стосовно яких рішення про надання статусу безробітного ухвалювали дистанційно, на заплановане відвідування мають подати оригінали документів: трудову книжку, паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків і про освіту.

Зареєструватися як безробітний та оформити відповідну допомогу можна через онлайн-портал державних послуг «Дія». Це простий і доступний сервіс. Усі документи й відповідні заяви, що їх подають через цей сервіс, людина підписує електрон­ним підписом.

Фахівець зауважила, що людина може подати документи до того центру зайнятості, який буде зручним їй для подальшого відвідування та обслуговування, без прив’язки до місця реєстрації. Це стосується центрів зайнятості й філій, розміщених у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Працюють із частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні небезпеки.