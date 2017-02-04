Перші дні головування України в Раді Безпеки ООН збіглися в часі з трагічними подіями на Донбасі — масованими обстрілами російських терористичних угруповань мирної Авдіївки, внаслідок яких гинуть люди, а саме місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи. З ініціативи української сторони ситуацію в Авдіївці винесли на розгляд засідання Радбезу. «Країна-агресор, яка, на жаль, є постійним членом РБ ООН, має ще раз відчути солідарність світу з Україною», — зазначив Президент Петро Порошенко напередодні засідання. Він переконаний, що світ не має права на байдужість, коли у всіх на очах реалізовується традиційний російській сценарій — у заручники беруть ціле місто, повідомляє департамент прес-служби АП.
Світова спільнота не повинна плекати жодних ілюзій щодо ролі Росії у втіленні мінських домовленостей. Про це на засіданні заявив представник України в ООН Володимир Єльченко. Він наголосив, що будь-який прогрес, досягнутий у тристоронній контактній групі вздовж лінії зіткнення, руйнують штурмові операції очолюваних Росією терористів. Київ переконався, що механізми контролю за ситуацією на Донбасі, а також механізми запобігання ескалації конфлікту показали неефективність. На думку Володимира Єльченка, для розв’язання цієї проблеми необхідно збільшити міжнародну присутність у зоні конфлікту.
«Ми наполегливо закликаємо Росію виконати свої зобов’язання за мінськими угодами», — цитує Володимира Єльченка Укрінформ.
«Необхідно, щоб Росія припинила озброювати сепаратистів і вивела свої війська зокрема з Криму», — сказав на засіданні постійний представник Великобританії в ООН Метью Рікрофт. Він зазначив, що слова Росії розходяться з діями, і потрібно, щоб Москва почала виконувати мінські угоди.
Постпред Франції в ООН Франсуа Делатр зазначив, що мета антиросійських санкцій — відновлення Україною контролю над територією згідно з міжнародно визнаними кордонами, зокрема над Кримом. Він заявив, що разом з Німеччиною в межах нормандського формату Франція сприятиме політичному врегулюванню конфлікту. Французький представник закликав Росію вплинути на бойовиків для припинення вогню.
«Доки Росія і підтримувані нею сепаратисти не поважатимуть суверенітету і територіальної цілісності України, ця криза триватиме», — сказала представник США в ООН Ніккі Гейлі. Вона також наголосила, що санкції проти Росії, введені США через окупацію Криму, збережуться, доки Москва не припинить окупацію українського півострова.
А ось риторика постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна була незмінною. Він заявив, що обстріли на Донбасі можуть припинитися, якщо українська влада скористається «політичною альтернативою». «Скільки повинно людей загинути, щоб вони метр за метром пройшли від Авдіївки до українського кордону? Скільки солдатів українських повинно загинути і мирних громадян? І це в умовах, коли існує політична альтернатива, узгоджена з участю Президента Порошенка два роки тому», — цинічно заявив російський дипломат.
У відповідь на це Володимир Єльченко зауважив, що Україна дотримується режиму припинення вогню і не хоче війни, яка забирає життя українців. «Наші військовослужбовці отримали дуже жорсткий наказ відкривати вогонь лише у відповідь на напади проросійських бойовиків», — повідомив він і наголосив, що українці захищають свою землю.