У Брюсселі відбулися чергові тристоронні консультації між Україною, Росією та Єврокомісією щодо укладання нового контракту між Києвом і Москвою на транзит російського газу, оскільки чинний конт­ракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» завершується 31 грудня. До цієї дати сторони мають дійти згоди з приводу того, як енергетичні правила ЄС буде відображено в новому контракті, на який термін його буде укладено, які обсяги постачання газу і які тарифи буде в ньому прописано. Перед консультаціями у Брюсселі українська сторона оголосила, що пропонує Росії транспортувати 60 мільярдів кубометрів газу на рік упродовж наступного десятиріччя.

Проте до обговорення цих деталей під час нинішнього раунду консультацій сторони ще не дійшли. Головною стала домовленість, що майбутній газовий контракт між Україною та Росією базуватиметься на законодавстві ЄС. Про це під час підсумкового брифінгу заявив віцепрезидент Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович.

Українська делегація вийшла з переговорів у хорошому настрої. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у коментарі журналістам повідомив, що консультації й спілкування з російською стороною пройшли конструктивно. «Україна займає активну позицію щодо безпеки постачання газу, оскільки така безпека означає загальну геополітичну безпеку в регіоні», — зазначив він. Урядовець розповів, що Україна передала сторонам проєкти договорів. «Це дорожня карта, як ми до 1 січня 2020 року отримаємо незалежного сертифікованого оператора ГТС, проєкти договорів про інтерконектор і про транспортування», — перерахував він.

Олексій Оржель нагадав, що українська сторона прибула на ці консультації з рішеннями щодо відокремлення від НАК «Нафтогаз України» діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу), які було днями ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Ці рішення визначають кроки, необхідні для передачі газотранспортного оператора від корпоративної материнської компанії Міністерству фінансів України. Такий крок, за словами міністра, має забезпечити операційну й фінансову незалежність газотранспортного оператора.

Олексій Оржель наголосив, що Україна має намір рухатися максимально активно для підписання договору повністю відповідно до європейських норм. Проте зауважив, що ризик непідписання нового газового контракту існує. І хоч Україна не допускає такої опції, до такого сценарію готова.

«І український уряд, і НАК «Нафтогаз України» здійснюють необхідні заходи. У підземних газосховищах запасів блакитного палива в нас зараз на 4 мільярди кубометрів більше, ніж було торік, на сьогодні це 19,6 мільярда кубометрів. Маю надію, що на початок опалювального сезону в нас буде близько 21 мільярда кубометрів, тож українська сторона буде готова забезпечити своїх споживачів газом», — переконливо наголосив урядовець.

Припускають можливість непідписання контракту і в ЄС. Марош Шефчович під час брифінгу розповів про надзвичайні заходи в разі перебоїв у постачанні російського газу через Україну. «Це дуже чутливе питання, і ми тісно співпрацюємо з усіма газовими операторами в Європі, щоб упевнитися, що наш рівень готовності — на найвищому можливому рівні», — заявив він.

Єврокомісар запевнив, що в ЄС «добре підготувались до будь-яких можливих варіантів. Наші газові сховища заповнено на 98%». Проте він висловив упевненість, що до надзвичайної ситуації з постачання газу справа не дійде, бо «Україна та Росія демонструють готовність знайти рішення щодо транзиту газу».

ОФІЦІЙНО

«НАК «Нафтогаз України» відзначає зацікавленість російської сторони у проведенні конструктивних переговорів і новий рівень готовності до прийняття сучасних умов транспортування газу українською ГТС. Газпром уперше припустив можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо їх буде повною мірою впроваджено в Україні до кінця цього року.

У межах цього процесу українська сторона представила учасникам переговорів майбутнього відокремленого оператора ГТС України — ТОВ «ОГТСУ», який передав російській стороні проєкти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартного договору на транспортування. Нафтогаз передав росіянам дорожню карту дій для завершення відокремлення оператора ГТС (анбандлінгу). Сторони проаналізували відкриті питання, щодо яких на даний час нема єдиної позиції, і погодилися продовжити переговори у жовтні.

Головне — ми почали обговорювати перехід на європейські правила в питанні транспортування російського газу територією України. Є стриманий оптимізм. Але й до песимістичного сценарію ми готові краще, ніж будь-коли. До наступного раунду перемовин у жовтні є багато домашньої роботи для вдосконалення українського законодавства. Треба надолужити час, який було змарновано на вигадування унікальних велосипедів. Але досвід ефективної співпраці у процесі погодження робочого механізму анбандлінгу протягом останніх трьох тижнів надихає: якщо так само підійти до гармонізації українського регулювання газового сектору з європейським, усе зробимо вчасно і якісно», — цитує пресслужба НАК «Нафтогаз України» слова голови правління Андрія Коболєва.