Промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з кадрового питання. Він подякував міністрові освіти і науки Сергієві Шкарлету та міністрові з питань стратегічних галузей промисловості Павлові Рябікіну, відставку яких прийняв парламент, за роботу в Кабінеті Міністрів. Очільник уряду наголосив, що останні роки були часом суцільних викликів і надскладних завдань.

«Це були непрості часи, і я вдячний міністрам за їхню щоденну кропітку роботу», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Попереду не менш складні випробування: перемога у війні, відновлення, розбудова країни. І уряд покладає амбітні надії на новопризначених членів.

«Парламент підтримав призначення Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки та Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також народні депутати підтримали розширення повноважень та відповідальності для віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова. Тепер він опікуватиметься не лише диджиталізацією, а й інноваціями, технологіями, розвитком науки та освіти. Упевнений, що новопризначені міністри та віцепрем’єр-міністр швидко підхоплять усі проєкти, долучаться до роботи та посилять уряд. Вітаю в нашій команді!» — заявив Прем’єр.

За підтримки партнерів

Денис Шмигаль подякував європейським колегам та друзям України за їхні рішення на підтримку нашої держави.

«Європейський Союз погодив постачання Україні одного мільйона боєприпасів. А ще ЄС перерахував черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 мільярда євро. Кошти вже на рахунках Національного банку України.

Загалом від початку року фінансова допомога від ЄС уже становить 4,7 мільярда євро. Ці кошти допоможуть нам втримати макрофінансову стабільність, виплачувати соціальні допомоги, пенсії, фінансувати повною мірою зарплати вчителям і лікарям», — наголосив Прем’єр.

Він додав, що разом з європейськими партнерами Україна готує масштабну програму відновлення вже на цей рік. Для цього формує ефективну інфраструктуру відбудови, якісні проєкти та процедури на основі європейських правил.

У цьому контексті уряд затвердив законопроєкт «Про проєкти національного інтересу в сфері енергетики». Ухвалення цього документа має зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику, дасть змогу розподіляти інвестиції у спільні енергопроєкти з європейськими партнерами, що сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості енергосистеми України.

У контексті міжнародної співпраці уряд затвердив постанову про продовження та необхідне фінансування ініціативи Президента України Grain from Ukraine.

«Наша країна залишається одним з гарантів світової продовольчої безпеки. Цього тижня відвантажено чергове судно із 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену. Надаємо необхідні кошти, щоб ініціатива тривала. Буде закуплено додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи, яку потім буде доставлено як гуманітарний вантаж у країни Африки. Загалом у межах зернової ініціативи Україна відправила вже понад 25 мільйонів тонн агропродукції через чорноморські порти. Розраховуємо не лише на продовження, а й на розширення цього проєкту», — прокоментував рішення уряду його очільник.

Соціальні та стратегічні ініціативи

Для підтримки української економіки реалізують інші урядові ініціативи, зокрема щодо реформи ринку праці. Уряд ухвалив документ, що розширює коло осіб, які мають право на отримання спеціального ваучера на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання.

«Ідеться про ваучер на понад 25 тисяч гривень, який надає центр зайнятості, щоб люди могли опанувати нові навички та професію і знайти затребувану на ринку праці роботу. Ринок праці швидко змінюється. Допомагатимемо тим, хто хоче здобути нову професію та працювати», — каже Денис Шмигаль.

Уряд презентував пілотний проєкт про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю роботи медичних гарантій.

«На медзаклади нині передбачено не фіксовану суму, а йдуть виплати за кількість послуг, наданих пацієнтам. У межах пілотного проєкту плануємо запровадити схожу модель для соцпослуг у двох закладах Мінсоцполітики. Уже побачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому застосовуватимемо її та розвиватимемо», — зазначив Прем’єр.

Уряд ухвалив два рішення, які стосуються стратегічних галузей держави. Перше стосується початку перетворення державного концерну «Укроборон­пром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

«Це не просто зміна вивіски, а реформа, яку готували тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Нині нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Потрібно запровадити корпоративну модель управління, створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни допоможуть посилити взаємодію з нашими західними партнерами. Хочемо побудувати в Україні один з найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки і сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки», — зауважив Денис Шмигаль.

Уряд вніс зміни до Порядку проведення аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами. Рішення про підвищення вдвічі розміру гарантованих внесків для участі у відкритих торгах має підвищити ефективність аукціонів та зацікавленість реальних інвесторів брати в них участь.