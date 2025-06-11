Повноцінне повернення в експлуатацію цієї будівлі критично важливе для стабільної роботи лікарні

За підсумками процедури закупівлі, проведеної в системі Prozorro, підписано договір на капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу НДСЛ «Охматдит».

Переможець тендера — ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію — майже 293 млн грн.Очікувана вартість закупівлі становила 367,4 млн грн, тож така пропозиція дасть змогу заощадити понад 70 млн грн, які можна використати на інші напрями відновлення лікарні. Підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних об’єктів. Саме«Ріола-Модуль ЛТД»завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу Охматдиту 2020 року.

Уповноважена особа лікарні провела всебічну перевірку документації учасника за участі міжнародної інжинірингової компанії Eptisa Servicios de Ingeniera, яка виконує функції служби замовника. Eptisa — команда з досвідом реалізації складних проєктів у сегменті медичної інфраструктури. Вона супроводжує процес технічно, юридично та процедурно згідно з міжнародними стандартами.

Також підписано договір на суму майже 2 млн грн з переможцемтендера на технічний нагляд— Інжиніринговою компанією «Академ Буд».

Фінансування робіт з відновлення та технічного нагляду здійснюватиметься за рахунокБлагодійного фонду «Охматдит — здорове дитинство», який акумулював значну частину пожертв українців 2024 року. Ці кошти буде спрямовано на відновлення лікарні за прямим цільовим призначенням.

Авторський нагляд забезпечить Інжинірингова компанія «Аркон», яка і розробляла проєктну документацію перед капітальним ремонтом. Сума договору допорогова і становить 1,5 млн грн, платником за цим договором також виступає благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство».

Підрядна організація розпочала додаткові обстеження та проводить необхідні заміри на об’єкті. Це дає змогу не втрачати час і забезпечити оперативний початок будівельних робіт.

Проєкт передбачає комплексне відновлення сучасного корпусу, зокрема будівельних конструкцій, покрівлі, фасаду, вікон і дверей; внутрішнього оздоблення приміщень та інженерних мереж (опалення, вентиляції, водопостачання, електрики, слабкострумових систем); систем медичних газів, пожежної сигналізації, відеозв’язку та освітлення; благоустрою території й дорожнього покриття.

Функціональне призначення приміщень не змінюється. На час робіт медичну допомогу надаватимуть безперервно — будівля залишається функціональною.

Тендер на капітальний ремонт було оголошено на підставі детально розробленої проєктно-кошторисної документації, яка враховує складність об’єкта і містить необхідні інженерні розрахунки й технічні рішення.

Сучасний корпус — ключовий об’єкт у структурі лікарні. Саме тут після ракетного удару в липні 2024 року було розміщено більшість відділень із пошкоджених будівель. Повноцінне відновлення цієї будівлі критично важливе для стабільної роботи лікарні.

Першочергові протиаварійні заходи було проведено ще торік — будівлю захистили від зовнішніх впливів: закрили віконні та дверні прорізи, відгородили частину приміщень тимчасовими конструкціями, захистили інженерні мережі та частково замінили радіатори опалення. Це дало змогу лікарям продовжувати допомагати дітям у безпечних умовах.

Щодня в Охматдиті лікуються понад 500 дітей, а лікарі проводять більш як 40 операцій. Протиаварійні роботи і технічний нагляд за ними профінансував благодійний фонд «Таблеточки».

Після підготовки лікарні до опалювального сезону розпочали розроблення проєктно-кошторисної документації для капремонту. Усі рішення щодо відновлення лікарні ухвалюють на засіданняхради з відновлення, до складу якої входять представники НДСЛ «Охматдит», МОЗ України та благодійники. Відновлення лікарні — складний багатокомпонентний процес, який потребує зважених рішень на кожному етапі. Важливо дотримуватися підходу, що поєднує прозорість процедур, відповідність міжнародним стандартам і ефективність управління. Усі закупівлі проводять відкрито через систему Prozorro, що гарантує чесну конкуренцію. До реалізації проєкту залучено міжнародну інжинірингову компаніюEptisa Servicios de Ingeniera, яка супроводжує процес згідно з європейськими вимогами. Кожен крок ретельно аналізують, щоб забезпечити найкращі результати без компромісів у якості.

Паралельно триває підготовка до відновлення й інших об’єктів: трансформаторна підстанція— підписано контракт на розроблення проєктно- кошторисної документації, обладнання вже на території лікарні; хірургічний корпус— триває підготовка проєктної документації, роботи фінансує Світовий банк; токсикологічний корпус (№3)— пам’ятка архітектури, розпочато консерваційні роботи, фінансування — платформа United24; адміністративний корпус (№9)— проєктна документація готова, тендер на консервацію заплановано на червень 2025 року.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я