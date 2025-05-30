У межах зустрічі в Києві прем’єр-міністрів України та Фінляндської Республіки Дениса Шмигаля й Петтері Орпо підписано двосторонні документи, спрямовані на зміцнення партнерства між державами.

За підсумками двосторонніх переговорів прем’єр-міністри ухвалили спільну заяву, у якій визначено напрями посилення економічної співпраці, реалізацію спільних проєктів в оборонній галузі та відбудові, розвиток оборонно-промислового комплексу, обмін інформацією. Як наголосив Денис Шмигаль, у спільній заяві зазначено, що Фінляндія виступає за підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема наближення до повноправного членства в ЄС і НАТО.

Координація зусиль Координація зусиль

Україна та Фінляндія започатковують міжнародну коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави. За словами глави українського уряду, створення цієї ініціативи має на меті координувати зусилля партнерів у будівництві укриттів, забезпечити обмін найкращими практиками у цій царині та створювати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту.Одним із можливих інструментів підтримки може стати започаткована Європейським Союзом програма Ukraine Facility.

Нині, як зазначив Денис Шмигаль, Україна має понад 62 тисячі укриттів, але потребує більше. До того ж певні об’єкти потребують модернізації та осучаснення.

«Уряд вже втілює стратегію розбудови укриттів. Наша мета — до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030-го — ще 3 тисячі. Ми розраховуємо за рахунок діяльності коаліції залучити майже 14 мільярдів євро ресурсу на розбудову укриттів», — наголосив він.

Прем’єр-міністр закликав міжнародну спільноту долучатися до коаліції та сприяти розбудові захисних споруд в Україні.

«Дякуємо уряду Фінляндії за підтримку та солідарність з українським народом, який відважно бореться за свою незалежність і свободу з російським агресором», — зазначив Денис Шмигаль.

Також укладено Меморандум щодо співпраці у сфері енергетики, спрямований на об’єднання зусиль для створення сталої, безпечної децентралізованої та екологічно чистої енергосистеми України.

Підписано й угоду про реалізацію Програми «Навчаємося разом 2» («Learning2gether2»), яка має на меті вдосконалення академічної профільної середньої освіти в межах реформи НУШ для учнів 10—12 класів. За словами глави українського уряду, ця програма забезпечить освітянам необхідну підтримку для розвитку професійних навичок і поглиблення знань. Заклади освіти отримають допомогу у створенні освітніх програм відповідно до обраних профілів. Окрім цього, буде впроваджено соціальні ініціативи для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу та учнів.

Застосування сучасних підходів та ініціатив

Під час зустрічі української й фінської урядових команд ішлося про інвестиції, поглиблення співпраці й застосування сучасних підходів та ініціатив у різних напрямах.

«Україна вдячна Фінляндії за незмінну солідарність та допомогу, яку надають уряд та народ цієї країни. Ми одержали понад 2,7 мільярда євро військової та майже 90 мільйонів євро фінансової підтримки, а також приблизно 816 мільйонів євро гуманітарної допомоги від Фінляндії», — повідомив Денис Шмигаль. Він наголосив, що Україна зацікавлена в інноваційних рішеннях у ключових галузях, зокрема в оборонному секторі, циклічній економіці, охороні довкілля, управлінні природними ресурсами, енергетиці, цифровізації та освіті. Денис Шмигаль зазначив, що наша держава розраховує на досвід і підтримку Фінляндії.

Фінляндія вже надала 28 пакетів військової допомоги. У цьому контексті сторони обговорили реалізацію спільних програм, зокрема підготовку військовослужбовців. Також Фінляндія профінансувала проєкти розвитку, серед яких постачання енергетичного обладнання, й істотно підтримала гуманітарне розмінування України, спрямувавши на це понад 8 мільйонів євро.

«Цінуємо послідовну позицію Фінляндії в санкційній політиці. Скоординували тут наші спільні кроки задля посилення тиску на росію, зокрема протидію російському тіньовому танкерному флоту та боротьбу за відмову від російських енергоносіїв», — повідомив Прем’єр-міністр за підсумками зустрічі.Він нагадав, що Фінляндія активно долучається до процесу відновлення. Зокрема, затверджений на урядовому рівні план участі у відбудові нашої держави передбачає фонд на понад 50 мільйонів євро. Ідеться зокрема про залучення фінських компаній на основі публічно-приватного партнерства.

Денис Шмигаль закликав фінські компанії долучитися до процесу відбудови України та взяти участь у Конференції з відновлення, яку заплановано на липень цього року в Римі.

«Переконаний, що Україна та Фінляндія й надалі зміцнюватимуть стратегічне партнерство та розширюватимуть напрями співпраці», — зазначив глава українського уряду.

Бізнес взаємно зацікавлений

На виставці воєнних технологій BRAVE1 Денис Шмигаль і Петтері Орпо та підприємці двох країн оглянули експонати, серед яких були FPV-дрони, коптери, розвідники, роботи, морські дрони та інше новітнє озброєння. На заході також був присутній віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Особливу увагу приділили новій розробці — українській турелі, якою керує штучний інтелект. Вона покликана посилити протиповітряну оборону країни, забезпечуючи захист від крилатих ракет і дронів. Денис Шмигаль наголосив, що в умовах постійних обстрілів це має критичне значення для безпеки держави, її економіки та громад. Він закликав фінські компанії інвестувати в розроблення українського озброєння.

«Рада ЄС затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів. У межах ініціативи українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу. І наш унікальний оборонний кластер Brave1 може стати надзвичайно перспективною нішею для співпраці компаній двох країн», — висловив сподівання український Прем’єр.

Ще одна важлива тема розмови з фінськими підприємцями — залучення до процесу відбудови країни.

«Ми прагнемо тісно співпрацювати над тим, щоб фінляндські інвестиції та найкращі технологічні рішення стали основою успішної відбудови та розвитку нашої держави, зокрема у галузях телекомунікації, управління природними ресурсами, будівництва та енергетики», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ